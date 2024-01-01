叱咤2023 ｜ 陳蕾入行13年首奪金獎　18歲隻身來港由亞視出道

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》於2024年1月1日舉行，陳蕾今年共有《窮人的薔薇》、《神的不在場證明》兩首亞軍歌，以及冠軍歌《伸縮自如的愛》，自從20年取得「叱咤樂壇女歌手銀獎」後，她21、22年皆三甲不入，令網民替她不值，而最終她今年終獲得「叱咤樂壇女歌手金獎」！

陳蕾隻身來港，參加《亞洲星光大道》入行。

於廣州成長的陳蕾，2009年離鄉別井，來香港參加亞視舉行的第一屆《亞洲星光大道》獲得第四名，當時她連從大埔墟搭的士去大埔工業邨的亞視錄影廠都爭少少唔夠錢。2014年她參加《中國好歌曲》第一季，推高了知名度；之後她因參加ONE OK ROCK的比賽，獲邀加入日本最大型藝人經紀公司之一Amuse，不過由於公司給她很低自由度，逼她以文青形象示人，連想做自己喜歡的音樂風格都不可。

陳蕾離巢幾年後透露：「爛牛仔褲、無袖衫唔著得，唔可以露膝頭哥。嗰陣就諗如果咁樣都唔得嘅話，平時講嘢粗魯少少實鬧喇，所以做訪問都唔敢亂講嘢。」她更坦言曾為此感到十分迷茫：「係咪因為公司覺得原來嘅我唔會有人鍾意，所以要畀呢個軀殼我？其實公司只係鍾意塑造出嚟嘅我咋嘛！」

陳蕾曾表示自己被逼以文青形象示人。（資料圖片）

陳蕾一個人擸晒兩個女歌手大獎！（葉志明攝）

一年後，陳蕾終與Amuse解約，與Mr.的Tom（杜志烜）、MJ（譚傑明）自組獨立音樂品牌「自由意志」，成為獨立音樂人。2018年，其首支派台作品《娛樂人生》在三大電台皆打入三甲，而第二派台《Run Away》更以高播放率在叱咤903奪得冠軍，是她歌唱生涯首支冠軍歌！同年年尾，曾表示不知為了什麼來香港、一度想過放棄的她，更首奪叱咤樂壇流行榜頒獎典禮唱作人銅獎，當場感動落淚。

陳蕾18年奪得唱作人金銅獎。（資料圖片）

隨著2019年她加盟華納唱片，有更多資源和自由度可做自己喜歡的音樂，其歌曲也愈來愈入屋，推出《相信一切是最好的安排》、《沙門》、《凡星》、《下流社會》等都有很高傳唱度，其中《下流社會》是去年的專業推介歌曲第六位，《伸縮自如的愛》更是今年的專業推介第三位。

最終，她在今年叱咤共奪得歌曲獎、唱作人銀獎、女歌手金獎、我最喜愛的女歌手，以四獎領先，成為今晚《叱咤》大贏家！

而入行13年的陳蕾，早前更宣布將於今年3月登上紅館舞台！

陳蕾奪四獎成大贏家！（葉志明攝）