中島美嘉完成香港演唱會　與老公拉隊去食辣蟹慶功兼預祝41歲生日

日本歌姬中島美嘉一連兩場演唱會《MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG》圓滿結束，演唱會上除了重現電影《NANA》的經典造型，還換上多套歌衫。完騷後，中島美嘉拉隊到銅鑼灣食辣蟹慶功，大會主辦安排三層高巨型蛋糕為本月19日生日的中島美嘉送上驚喜，餐館老闆更即席送上巨型紅酒祝賀中島美嘉演唱會成功，連環驚喜下，中島美嘉笑逐顏開，雙手合十，連番道謝。

中島美嘉在演唱會上重現《NANA》造型，掀起回憶殺。

曾演真人版電影《NANA 世上的另一個我》的日本歌姬中島美嘉，在港首個個人演唱會吸引大批樂迷朝聖，首次來港開騷的她一連兩晚賣力唱，以近30首金曲回饋樂迷，前晚（4日）在亞洲博覽館表演後，中島美嘉與結他手老公馬谷勇拉隊到銅鑼灣辣蟹私房菜慶功，大會為中島安排豪華海鮮宴，讓她品嚐香港地道風味美食，中島對避風塘炒辣蟹、椒鹽瀨尿蝦皇及清蒸東星斑等美食讚不絕口。

中島美嘉在演唱會上，與結他手老公馬谷勇同台放閃，亦一齊拉隊去慶功。

首次個人演唱會，中島美嘉在台上賣力演出，大會自然對她寵愛有加，除安排豪華海鮮宴慰勞一番外，更特意安排巨型蛋糕預祝中島41歲生日，工作人員齊齊大唱生日歌，並送上粉紅色名貴頸巾作禮，中島開心得高舉禮物起舞，辣蟹私房菜老闆亦送上3L巨型紅酒賀中島演唱會成功，面對大家的驚喜厚愛，中島笑逐顏開，不停雙手合十，鞠躬道謝。

中島美嘉與老公拉隊去食辣蟹，更獲餐廳老闆送上巨型紅酒祝賀演唱會順利完成。

中島美嘉獲送上三層蛋糕預祝她的生日。

中島美嘉獲工作人員送上名牌頸巾。

她即場披上「生日禮物」，非常開心，不停雙手合十及道謝。

慶功宴尾聲，中島美嘉跟台前幕後功臣表示謝意，她說：「因為大家的愛，才能令演唱會成功，好多謝所有演出的member，好多謝大家，希望可以再來香港跟大家見面。」中島親民又有禮，贏盡現場掌聲歡呼。