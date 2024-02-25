Taylor Swift獲昔日死敵現身撐場　兩人曾因唱作才子反面寫歌互寸

美國樂壇天后Taylor Swift前晚（23日）在澳洲巨星演唱會，當晚有不少圈中人前來捧場，而Taylor的美足球星男友Travis Kelce亦有到場。不過最令粉絲關注的，就是由好友變成結怨多年的「死敵」Katy Perry現身支持Taylor。

Taylor Swift前晚（23日）在澳洲巨星演唱會。（VCG）

Taylor出力獻唱。（VCG）

身在澳洲悉尼的Katy Perry，當晚與英國女歌手Rita Ora、Rita老公兼《雷神索爾》3、4集導演Taika Waititi一起坐在VIP包廂欣賞Taylor Swift演出。澳洲女星Toni Collette、《貓王》導演Baz Luhrmann亦在場。

Katy在Instragram上載了與Taylor面貼面的合照。（IG圖片）

Katy與Rita Ora。（IG圖片）

有大批Swifties（Taylor Swift粉絲暱稱）主動找Katy Perry聊天，當Taylor演唱當年寫來暗寸Katy Perry的名曲《Bad Blood》時，有不少觀眾注意到Katy Perry沒有露出任何尷尬表情，更跟著一起唱。事後Katy在Instragram上載了與Taylor面貼面的合照，可見兩人已放下舊怨，重建友誼。

2019年兩人和解，Taylor更邀請Katy參與拍攝《You Need To Calm Down》的MV。（IG圖片）

其實Taylor Swift跟Katy Perry出道開始就已經是閨密，Taylor更曾公開表示非常欣賞對方。直至2012年，Katy Perry與Taylor Swift舊愛John Mayer拍拖，關係開始出現變化。翌年Taylor舉行巡迴演唱會《The Red Tour》，她聘請了三位原本是屬於Katy的舞蹈員。數月後，Katy亦要舉行世界巡迴演唱會，所以Katy就邀請那三位舞蹈員歸隊，兩人就因為舞蹈員事件而反面，Taylor為此特別寫了《Bad Blood》這首歌唱衰對方，其後Katy亦以《Swish Swish》一曲反擊。