顧定軒為首張個人EP舉行簽唱會　特別為歌迷送上窩心驚喜

顧定軒（Zeno）近年多棲發展，從出道初期作為演員參與電影及電視演出外，近年更成為歌手，推出多首歌曲。今年顧定軒正式推出籌備多時的首張實體EP，為隆重其事，昨日（3日）為出道以來首張個人EP舉行簽唱會，多位圈中好友亦到場支持。顧定軒除了大開金口為現場粉絲樂迷送上多首歌曲外，更緊接唱歌環節後即場舉行簽名環節，為在場粉絲們送上窩心驚喜。

顧定軒正式推出籌備多時的首張實體EP。

更為此舉行簽唱會。

對於有大批粉絲到場支持，顧定軒表示十分高興能夠於新年之始能與一眾歌迷粉絲見面聚會，並表示活動更是別具意義。當提到首張 EP 製作時，顧定軒指此 EP 已經籌備多月，並笑言在未知道是否能面世之時，於去年 8 月便已經拍攝好整輯相，所以當作品完成後更是十分感動。

顧定軒指能夠有粉絲一同見證特別時刻非常感動。

他更補充表示《ZKOOL》是以校園生活為創作靈感，並以三首歌曲串連一個小男孩期待開學、到暗戀鄰班女孩到表白之段段難忘時刻，所以著大家與他一同透過歌曲體驗這個甜蜜經歷。顧定軒更指簽名見面會就好像是一個小小的畢業禮，並十分感謝現場眾多朋友特意出席，與他一起見證這個難忘時刻。

顧定軒一口氣唱出多首歌曲。

顧定軒笑言簽唱會似畢業禮。

傾談過後，顧定軒便一口氣為現場一眾粉絲獻唱 EP 歌曲包括《行動代號 0901》、《Y-not-2-OK》及《羅曼蒂克!》。其後，粉絲在唱歌環節完成後，將準備好的小小心意送予顧定軒以示支持，令現場隨即洋溢著滿滿甜蜜氣氛。活動過後，顧定軒亦特意走到台下跟粉絲大合照。