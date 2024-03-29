30+初老肌自測 有「這個徵狀」要小心！突破「初老臨界線」 靠3招

常聽說25歲後膠原蛋白急速流失，肌膚老化得特別快。但大家有否發現，不少30+女生肌膚依然水嫩無瑕，相反，有些女生在25歲就開始出現細紋、乾燥問題，肌膚開始缺乏彈性、甚至下垂？原來初老並沒有年齡「臨界線」，關鍵在於有否及早做好抗老保養！抗老保養愈早開始愈見效，立即根據以下肌膚初老徵兆自測，掌握3大抗老保養重點，讓人看不清你的真實年齡！



自我檢測7大肌膚初老徵兆

到底自己的皮膚是否開始衰老？立即根據以下7大肌膚初老徵兆狀自測，若多於4項便代表肌膚不再年輕，應及早進行抗衰老保養！

3招突破「初老臨界線」

第1招：抗氧化食物對抗自由基

要保持年輕美肌，最簡單一定是從食物入手。不少食物都含有天然的抗氧化劑，有助保持皮膚健康，隨時愈食愈年輕！以黑朱古力為例，可可含量愈高，抗氧化劑便愈多，除了有效抗氧化外，更可減少炎症和降低患上心臟病的危機，難怪成為不少OL的必備低卡零食。

深綠色蔬菜亦有助活化細胞對抗自由基，大家不妨仿效超模與韓星，利用羽衣甘藍製作Green Latte（綠拿鐵）減肥排毒，作為早餐或下午茶的健康選擇。

另外，有護腦功效的合桃，抗氧化力亦比其他堅果高。

不少食物都含有天然的抗氧化劑，例如黑朱古力與合桃。

第2招：3分鐘「臉部瑜伽」提拉緊緻

要淡化顯老法令紋和提升蘋果肌，動作如漱口一樣，先在左邊口腔鼓起一口氣，停頓3秒後換邊，重覆10組動作。而淡化頸紋和消除雙下巴的秘訣，就是嘟起嘴巴再抬起頭到最高點，盡量向上伸展，先在中間停頓5秒，再向左上方和右上方抬頭，重覆10組動作。

第3招：學凍齡女星抗糖養膚

相信不少女生都知道糖化是皮膚老化的殺手，日常飲食已避免攝取過多糖分。就如移民加拿大的港姐袁彩雲，戒白砂糖後輕鬆減磅，而且再無水腫。網民大讚她臉上近乎零皺紋，驚嘆戒糖對皮膚的效果。戒糖一年後，袁彩雲開始研究抗糖護膚品，眾多產品中，日本抗糖品牌COCOCHI COSME AG的效果最令她驚喜。

袁彩雲於Facebook中分享使用AG極致奢養乳霜面膜2.0（小金罐2.0）與AG抗糖修復眼膜組的驚喜效果。

糖化初老徵兆其實難以察覺，最易見到就是膚色暗沉蠟黃問題，袁彩雲就分享「小金罐2.0」解決自己肌膚暗沉與糖化問題。初次使用效果已令人驚喜，毛孔即時收細，而且肌膚淨白透光，面部更緊緻。她更大方透露令護膚效果加倍的獨家秘訣，就是將精華塗於重點想改善的地方，如虎紋、額頭紋，透過按摩增強吸收效果！

升級版「小金罐2.0」添加了3倍Orimos，有效收細毛孔，令肌膚淨白緊緻。

這罐抗老神器早已風靡日本護膚界，一開賣即登上日本樂天No.1。「小金罐2.0」的逆齡秘密原來是有效踢走老化元兇的Orimos*，升級版更添加了3倍Orimos含量，難怪不少明星及超模試用後都一秒入坑。而Youtuber「日本菇菇菇」亦曾透過日本皮膚診斷分析，分享Orimos於30日內活化肌底細胞的威力。

一盒「AG 抗糖修復眼膜組」包含一枝眼霜和五對眼膜，網民大讚用後明顯改善黑眼圈與眼紋問題。

不少女生對眼周護理沒有概念，甚至將面霜當眼霜，加重眼部皮膚的負擔，從而形成脂肪粒。要保持年輕明眸，「AG抗糖修復眼膜組」已包含一枝眼霜及五對眼膜，絕對是初心者的救星！袁彩雲特別欣賞眼霜按摩頭的設計，早晚打圈按摩促進循環同時去浮腫。她習慣一星期使用眼膜一次，用後即時撫平眼下紋，上妝貼服不卡粉。不少網民亦大讚，使用這套眼膜組一段時間後，明顯改善黑眼圈與眼紋問題。

立即開始抗糖保養，由內到外全面抗老！

Cocochi Cosme AG極致奢養乳霜面膜2.0（小金罐2.0）

Cocochi Cosme AG抗糖修復眼膜組

（資料及相片由客戶提供）