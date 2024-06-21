LGBTQ+｜律師拆解海外結婚常見疑問 這些國家較適合香港同性伴侶

每年6月，世界各地總會有人高舉彩虹旗為全球LGBTQ+族群表達支持、尊重和認同，所以6月亦被稱為「同志驕傲月（Pride Month）」。而現在大家對於此族群的接受程度越來越高，認可同性婚姻的國家亦是每年增加，可惜以現時香港尚未立法承認同性婚姻，若想與同性伴侶結婚，暫時只有海外結婚一方法。這次《01女生》邀請到葉煥信律師（Alfred Ip）為大家解答有關海外同性婚姻常見疑問和需要注意地方。



（FREEPIK）

香港現時尚未立法承認同性婚姻

關於現時香港在多大程度可認可同性婚姻，葉律師指截至2024年6月，香港尚未立法承認同性婚姻。同時葉律師補充：「香港終審法院在2023年裁定同性伴侶不應受到不平等對待(Sham Tsz Kit v Secretary for Justice (FACV 14/2022)，這被視為對同性關係的一個重要進展。不過，由於政府有兩年時間立法，所以至今仍未有具體法例支持同性婚姻在香港的合法地位。」

*Sham Tsz Kit v Secretary for Justice 岑子杰訴律政司司長案

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同性伴侶海外結婚於香港可能會獲得某些權益或福利

由於現時香港尚未立法承認同性婚姻，所以不少想結婚的香港同性伴侶，都會選擇到認可同性婚姻的國家合完成註冊。葉律師亦分享了在香港如果同性伴侶在海外合法結婚並完成註冊，他們可能會獲得某些權益或福利。包括：

1. 移民權利：同性伴侶有可能獲得配偶簽證。七年居留後可申請香港永久性居民身份證。

2. 醫療權益：政府會承認同性伴侶的家庭成員身份，使他們能夠享受政府僱員相關醫療福利。

3. 財務權益：在某些情況下，同性伴侶可能可以享受稅務優惠，譬如已婚人士免稅額，夫婦合併評稅，供養父母及供養祖父母或外祖父母免税額等

4. 法律權益：有些法律範疇，例如遺產規劃或生死權益，可能會將同性伴侶視為家庭成員。但該等權益的案件仍在排期於終審法院審理，所以仍存在變數。

葉律師提醒需要注意香港對於海外同性婚姻的承認程度有限，並且法律規定可能隨時變化。建議同性伴侶在享用相關權益或福利前，先行諮詢專業法律意見。

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香港同性伴侶海外結婚需注意的事項

此外，葉律師還提醒香港同性伴侶在海外註冊時，需要注意以下事項：

1. 法律認可：確保目的地國家或地區承認同性婚姻或同性伴侶關係，以免註冊後在香港無法得到法律承認（譬如峇里）。

2. 文件要求：根據目的地的規定，了解所需的文件及程序，例如身份證明文件、結婚證書或單身證明等。

3. 翻譯和公證：有些國家或地區可能要求文件翻譯成當地語言並經公證機構認證，請提前做好準備。

4. 返回香港後的法律地位：註冊完成後，了解在香港的法律地位及權利。

為了確保一切順利，建議事先諮詢律師或專業顧問，以確保符合法律要求並避免不必要的麻煩。

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哪些國家較適合香港同性伴侶進行海外結婚

目前全球共37個國家或地區，在法律上全國或部分區域許可同性婚姻，但又有哪些國家較適合香港同性伴侶呢？葉律師根據一般情況，舉例了一些可能較適合香港同性伴侶完成海外合法結婚並註冊的國家：

1. 加拿大：加拿大承認同性婚姻，並且在法律上保護同性伴侶的權利。

2. 英國：英國已經合法化同性婚姻，同性伴侶在英國註冊婚姻後，其婚姻在香港也會被承認。

3. 澳洲及新西蘭：同性伴侶可以在澳洲或新西蘭註冊婚姻後，在香港享有相應的權利。

4. 美國：美國大部分州份承認同性婚姻，同性伴侶在這些州份註冊婚姻後，在香港也可能獲得法律承認。

葉律師指上述國家以英文作為官方法定語文，加上實行普通法，而且申請結婚手續簡單，不用太多文件證明結婚雙方都可以結婚，所以比較適合香港人。