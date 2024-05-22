海外婚禮迷思大拆解！如何平衡中西儀式？1招打造完美香檳塔儀式

【海外婚禮/旅行結婚/婚禮場地】近年，海外婚禮成為最受準新人歡迎的婚禮模式。舉辦海外婚禮，最需要的是精心計劃和準備，從選擇目的地到安排細節，每一步都需要慎重考慮，所花的心思和時間絕對不少！《01女生》找來婚禮司儀統籌Mc Sze Wing思穎和大家分享籌備海外婚禮時常見的5個迷思，為各新人們實現夢想中的海外婚禮。



海外婚禮迷思｜1. 海外證婚儀式具法律效力嗎？

新人計劃舉辦海外婚禮前，必先決定是需要舉辦具法律效力認可的婚姻註冊儀式，或是單純於當地行禮，舉行仿證婚儀式。如屬前者，由於各地婚姻註冊制度不同，因此建議先向專業律師查詢，確保當地註冊儀式是否受香港法律認可。

如是後者，新人可聘請專業婚禮司儀主持，讓來賓見證儀式，例如：進場、致辭、交換戒指、揭頭紗、吻賀、切餅等環節。但記得不論在當地行禮前或後，仍需在香港婚姻登記處註冊，才具法律效力。

海外婚禮迷思｜1. 海外證婚儀式具法律效力嗎？ (freepik)

海外婚禮迷思｜2. 海外工作團隊VS本地工作團隊？

在考慮選擇海外工作團隊或是本地工作團隊之前，新人可按照語言溝通、費用成本、作品風格等多方面而決定。

首先是當日婚禮流程統籌方面，由於海外及本地婚禮存在文化差異。因此，建議可以交由香港專業婚禮統籌計劃整個流程，讓他們前期負責與當地場地負責人溝通，確保能夠完美呈現新人夢想中的婚禮。

海外婚禮迷思｜2. 海外工作團隊VS本地工作團隊？(freepik)

場地佈置方面，婚禮佈置意念可交由香港團隊設計，容易溝通之餘，更方便了解設計意念，再由當地公司負責執行佈置。由於當地的團隊較熟悉場地，佈置時就會更得心應手。

至於婚宴司儀方面，可按語言決定，如當日大部份的賓客均是香港親朋好友，建議可選香港婚禮司儀團隊，透過廣東話令到賓客投入婚禮當中。

海外婚禮迷思｜2. 海外工作團隊VS本地工作團隊？ (圖片由授訪者提供)

其他團隊方面，可以按照語言溝通及作品風格而決定，例如攝影團隊及化妝師，建議可先瀏覽作品集，揀選自己喜歡的風格。當中選擇本地團隊好處是可以先作見面溝通，特別是化妝師，新娘子可以先在本地試妝，確保揀選最合適自己的妝容。

另外，一般海外婚禮需要至少橫跨三天：第一天，團隊到當地準備；第二天便是婚禮大日子；第三天，乘搭飛機回香港。因此在費用方面，新人一般需要負責團隊三日兩夜住宿及來回機票費用，而服務價錢一般會是本地收費再額外加3至5成不等。

海外婚禮迷思｜3. 如何平衡中西儀式？

鍾情海外婚禮的新人們，在嚮往海外婚禮的西式氣氛同時，亦需要花心思在平衡長輩們的想法及傳統中式禮節上。因此，在傳統出入門儀式上，可注意以下事項：

進行傳統儀式須知1：準備花球的時間



很多海外婚禮籌備公司都會提供花藝師製作鮮花球服務，但由於當地並沒有早上出入門儀式的文化，一般花藝師會於下午證婚儀式或晚宴開始前才準備好鮮花球。

而香港早上中式儀式，一般新郎哥會帶著花球到女家迎接新娘子。若在海外舉辦婚禮，就需要特別與當地花藝師溝通交收花球時間，也建議直接從香港多帶一個絲花球到當地作兩手準備，拍照時還可以多一個花球款色作選擇。

進行傳統儀式須知2：奉茶物資



一般香港婚禮場地都會有額外奉茶物資，例如雙囍紙杯及紅棗蓮子等。而傳統中式奉茶方式，每一位長輩需要飲兩杯茶。因此若在海外舉行婚禮，新人便必須自行準備有關物資，並確保有足夠的數量。

海外婚禮迷思｜4. 海外婚禮儀式有何差別？

一般香港婚禮的基本舞台儀式包括：切餅、合巹交杯、祝酒、吻賀、致謝辭、致送禮物給雙方家人等等。而在海外婚禮，可考慮在儀式中加入當地傳統元素或特色，例如：同心沙、同心燭、香檳塔儀式等，讓婚禮更具當地風情和獨特性。

香檳塔 (圖片由授訪者提供)

在海外婚禮，香檳塔是很常見的婚禮佈置，除確保提前預訂足夠香檳數量之外，亦要做足預先準備。香檳塔一般由數十多個香檳杯組成，但一瓶香檳只能夠斟滿3至4個香檳杯，意味著一瓶香檳是不能斟滿整個香檳塔。

因此，建議舉行倒香檳塔儀式前，可先請工作人員將底下數層的香檳杯先填滿，確保新人進行儀式時，只需一瓶香檳便足夠填滿整座金光閃閃的香檳塔。

海外婚禮迷思｜5. 新人應該負責賓客交通住宿費用？

新人邀請親朋好友見證婚禮，除想好好感謝人生中最重要的人，而賓客也希望見證到新人走進人生重要階段。因此，建議一般住宿及機票由賓客自行負責，當然新人也可按照自己的預算作決定。同時建議新人也可以作貼心安排，例如安排旅遊巴接送賓客由機場到達酒店場地。

(圖片及資料獲 婚禮司儀統籌Mc Sze Wing思穎 授權轉載。)