新西蘭旅遊行李清單｜5大旅行必備好物：麥蘆卡蜂蜜/禦寒防水裝備

【新西蘭旅遊/新西蘭自由行】不論是初次獨遊，或是閨蜜遊，旅遊地點的安全問題是首要考量。假如有一個長假期，又想衝出亞洲，位於南半球的新西蘭便是理想選擇！擁有壯麗的原始自然風光、多元文化及多樣的美食體驗，加上完善的公路建設，特別適合喜歡自駕遊的你。

出發前往新西蘭旅行之前，除要瀏覽入境規定、當地法律、天氣報告之外，執行李時更要配合個人需要及當地天氣進行調整。今次《01女生》盤點了5樣大家容易忽略的必備好物，助大家計劃行程時更得心應手，應付各種情況！立即去片睇《Comvita™️麥蘆卡蜂蜜呈獻：自駕遊新西蘭 Vlog1 》!



出發前行李清單 5大旅行必備好物

記者早前獲新西蘭航空、新西蘭旅遊局及海外租車公司AVIS邀請，一連8日自駕遊新西蘭，帶大家去麥蘆卡花樹的故鄉賞美景、嘗美食、深度體驗當地風土人情！

新西蘭旅遊｜新西蘭和香港時差

新西蘭與香港有著4至5小時的時差，夏令時間（10月至3月)，與香港時間相差HKT+5小時；冬令時間（4月至9月)，與香港時間相差HKT+4小時。

新西蘭旅遊｜四季天氣

位於南半球的新西蘭，氣候季節與香港相反。春夏季（9月至2月），平均氣溫約為攝氏10-25度，氣溫宜人。秋冬季（3月至8月）氣溫逐漸降低，平均氣溫為攝氏5-20度，多雨，山區有雪。

記者私心分享！新西蘭旅行必備好物推薦

記者早前獲新西蘭航空、新西蘭旅遊局及海外租車公司AVIS邀請，一連8日自駕遊新西蘭。（張旭珠攝）

新西蘭受海洋性氣候影響，日夜溫差大，一不小心就容易著涼。想讓身體快速適應時差及溫差，同時維持免疫力，今次記者就私心公開行李清單，當中包括保健品、美妝品及禦寒防水服裝，讓大家由內到外保持強健體魄，玩得盡興。

新西蘭旅行必備好物｜1. UMF™15+Comvita™麥蘆卡蜂蜜

去旅行，最掃興就是生病。建議出發前可食用高度數的麥蘆卡蜂蜜來增強體魄。聽到蜂蜜兩字，很多人誤以為只是平時沖水、僅得潤喉作用的保健品，其實麥蘆卡蜂蜜獨特之處是具抗菌活性, 可增強免疫力，強健消化系統。

旅行必備Comvita™麥蘆卡蜂蜜！（詹郭敏、吳雋攝）

今次記者選擇了UMF™15+Comvita™麥蘆卡蜂蜜，Comvita™是新西蘭逾五十年歷史的老品牌，在食品安全及環境友善上有良好的品質保證。而麥蘆卡則是源自新西蘭的一種獨有花樹，以高含量的甲基乙二醛 (MGO) 、維生素、礦物質和多種天然營養而聞名。

標籤上的UMF™蜂蜜協會認證指數，反映麥蘆卡蜂蜜的抗菌強度。UMF™等級越高，蜂蜜的抗菌活性就越強。如想提升免疫力，可選擇UMF™10+以下的麥蘆卡蜂蜜；而UMF™10+或以上的麥蘆卡蜂蜜，則有助改善消化不良和減輕便秘症狀。

今次記者所選的UMF™15+Comvita™麥蘆卡蜂蜜，已高於一般UMF™認證水平。換言之，在抗炎和抗菌方面有顯著功效，有助提高身體抵抗力。此外，令記者驚喜是UMF™15+™麥蘆卡蜂蜜另設有便攜裝，1盒12包，輕輕一撕包裝即可食用，隨時隨地滋潤身體。

UMF™10+ 麥蘆卡蜂蜜潤喉糖 提神潤喉必備

新西蘭的冬天氣候乾燥，容易引起喉嚨搔癢，這時候最適合進食UMF™10+麥蘆卡蜂蜜潤喉糖滋潤喉嚨。潤喉糖系列設有檸檬、薄荷、接骨木果及橄欖葉精華等口味，符合不同人士所需。當中，記者最推介是薄荷味潤喉糖，在新西蘭自駕遊時吃一兩粒提神，效果一流！

UMF™10+麥蘆卡蜂蜜潤喉糖，喉嚨易痕、易乾咳的人必備！（詹郭敏、吳雋攝）

新西蘭旅行必備好物｜2. Columbia 防水抗寒裝備

新西蘭氣候多變，可以在一天中經歷四季變化。因此，在衣物選擇上，建議準備防水及抗寒功能，以應對天氣的突變。記者為大家推介Columbia戶外服裝系列，款式耐看，亦十分百搭易襯，而且兼具防水保暖功能，十分適合去新西蘭旅行時穿著！

在新西蘭時，記者每天都會帶備Columbia 防水抗寒服裝，以應對天氣突變。（張旭珠攝）

Columbia金色鋁點羽絨 極致保暖

重點推介Columbia新出的金色鋁點羽絨，系列以Columbia招牌的Omni-Heat與Omni-Tech科技打造，兼具保暖、防水與透氣功能，專門應付0度或以下天氣！記者全程穿著，由0度至十多度也不覺得悶焗，真正做到一件到位！如果不想穿得太臃腫，Columbia的打底服也設有金色鋁點系列，在外再加穿薄長袖或長褲即可，俐落又時尚！

Columbia 防水抓地行山鞋 應付各種戶外活動

想安全遊走新西蘭郊外，必須具備一對抗滑抓地、防水緩震功能的行山鞋！記者今次帶備了Columbia的DRAINMAKER 速乾水陸兩用鞋及KONOS 防水抓地行山鞋。兩者都專為戶外活動而設，有效吸收衝擊力，分散體重和壓力，穿著一整天雙腳也不會覺得酸痛！

還有一個小貼士要提大家，入境新西蘭前記得要檢查清楚鞋子有沒有藏有泥濘。因為新西蘭海關或有機會懷疑遊客藏有蟲卵而拒絕入境。

新西蘭旅行必備好物｜3. Clé de Peau Beauté 全效修護細胞面部防曬乳霜

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大家別以為新西蘭氣候涼爽就可忽略防曬，其實相較許多國家，新西蘭上空的臭氧層較薄，陽光中的紫外線份外強烈，不論春夏秋冬也都要做好防曬措施！記者私心推介Clé de Peau Beauté 全效修護細胞面部防曬乳霜 SPF 50+ PA++++，質地清爽透薄，有效阻隔 UVA/UVB，延長曬黑時間都高規格達16倍以上，不會為肌膚帶來負擔，同時有充分保護。

新西蘭旅行必備好物｜4. Too Cool For School 修容陰影粉盒 + 化妝掃

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至於化妝品，記者認為去旅行最重要是快速化妝出門，把握時間休息和玩樂。個人推薦一物多用的化妝品，如Too Cool For School修容陰影粉盒，一盒有3色，可以同時做陰影粉、眉粉及眼影，大大節省化妝包空間，絕對一個便捷之選！

新西蘭旅行必備好物｜5. 輕便易用拍攝器材

另外，旅行最緊要輕便，不想帶太多沉重攝影器材的話，記者也有適合女生使用的相機介紹，畫質出色同時亦十分便攜，新手都適用！今次記者帶了SONY RX100 VII，光圈2.8-4.5，做到淺景深之餘，配有24-200 毫米廣闊變焦範圍及眼睛自動對焦功能，不論拍片或影相的效果也不錯。

另外，戶外活動宜多配備一部GO-PRO 11在身，不但支援5K影片拍攝，還有水平線鎖定功能，不怕手震影響拍片效果！