閨密旅遊推介｜台灣苗栗賞繡球花、浸温泉　周董慶生打卡Glamping

閨密旅遊推介！台灣距離香港僅一小時機程，美食、景點及温泉林立，非常適合閨密作快閃短線遊！適逢5至6月為台灣繡球花季，而苗栗又是賞繡球花著名勝地，今次《01女生》便分享多個賞花好去處，附鄰近温泉旅館、農莊推介，是時候約好姊妹出發了！



閨密旅遊推介｜1. 花露農場 6萬朵花海、繡球花雪糕浪漫登場

女生出門旅行時，賞花是一個不可或缺的活動。而在5-6月份，台灣最盛大的季花非繡球花莫屬！位於苗栗壢西坪休閒農業區的「花露農場」，便是女生們賞繡球花的理想去處！

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花露農場佔地3.2公頃，每年春夏期間，園內均會展示數萬朵繡球花，女生們可避人潮，輕鬆在大片花海中拍照！今年的繡球花展區還分四個區域，分別有「波波球花園和火車繡路線」、「繡球花主區」、「室內蘭花館」和「香草能量花園」。每個區域都有不同的佈置和風格，讓人目不暇給！除了可以欣賞到廣闊的花海，花露農場還提供限定的繡球花雪糕，口味分為乳酪、草莓和混合三種，不會太甜膩，且非常適合拍照，讓人邊嘗雪糕，邊在大自然的包圍中享受美好的午後時光，非常寫意。此外，園內還有教堂、寬闊的草地和樹屋等景觀，喜歡拍照打卡的女生絕對不能錯過！

閨密旅遊推介｜1. 花露農場

地址：369台灣苗栗縣卓蘭鎮

電話：886 4 2589 1589



閨密旅遊推介｜2. 自然圈農場 周杰倫包場慶生營地

近年流行Glamping，花露農場以外，苗栗「金牌農村」壢西坪休閒農業區另一個著名的農場就是「自然圈」！自然圈農場以其美麗和高度私密的小包場露營服務而受到網友的喜愛，就連台灣樂壇天王周杰倫也曾兩次在這裡包場慶生！

自然圈農場提供的露營服務類似於小包場的概念，園區根據入住人數提供適合大小的露營區域，入住期間該區域只屬於住客，不必擔心與陌生人共用空間。此外，每個露營區都配備溫泉池、沐浴房和廁所等設施，設施非常完善，基本上不需要攜帶額外物品，就可以享受露營的樂趣！在活動方面，自然圈農場也提供多種選擇，其中最受歡迎的是「昆蟲獵奇」體驗活動，讓人可以近距離觸摸和觀察昆蟲，非常獨特！參與活動還可以享用豐盛的午餐，品嚐由有機農作物製作的美食！

閨密旅遊推介｜2. 自然圈農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪36–20號

電話：0928-691-919



閨密旅遊推介｜3. 飛牛牧場 大草原打卡 嘗特色白布丁

飛牛牧場位於苗栗縣通霄鎮，以其遼闊的草坪和獨特的牧場體驗而聞名，非常適合女生們來享受郊遊。牧場飼養了各種可愛的動物，包括乳牛、巴貝多黑肚綿羊、黑山羊、迷你馬以及各種水禽和家畜，讓遊客能夠親近動物，感受大自然的美妙。此外，飛牛牧場還擁有一個蝴蝶館，可以欣賞到多種蝴蝶，如紫斑蝶、大白斑蝶、黑鳳蝶、枯葉蝶等等。在這個過程中，遊客不僅可以觀賞蝴蝶，還可以親手觸摸蝴蝶繭，非常獨特。

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此外，飛牛牧場還提供優質的農產品，例如手工烤布丁、飛牛白布丁和牛奶雪糕。在離開之前，不妨品嚐一下這些美食！

閨密旅遊推介｜3. 飛牛牧場

地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號

電話：037-782999



閨密旅遊推介｜4. 享沐時光 特大私人風呂 任浸「美人湯」

台灣浸溫泉，不一定僅限台北，其實苗栗也有溫泉旅館！今次記者就來了享沐時光莊園渡假酒店，這兒每天自然湧出的泉水多達200噸，不需加溫、回收，溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，屬PH8.2-8.3弱鹼性，也就是一般人俗稱的「美人湯」，富含礦物質，浸泡後肌膚十分滑順。享沐時光備有11種房型，90間雙人或四人客房，房間寬敞舒適約10至21坪不等，每房都擁有獨立的溫泉湯池，在房內就能享受泡湯樂趣。

和很多溫泉旅館一樣，享沐時光提供一泊二食服務，早餐採用自助形式，晚餐則是一人火鍋，可自選湯底，浸溫泉同時都可享受美味饗宴。

閨密旅遊推介｜4. 享沐時光莊園渡假酒店

地址：苗栗縣苑裡鎮石鎮里錦山八鄰8-1號

電話：886-37-742878



閨密旅遊推介｜5. 泰安觀止 藏身青山祕湯

提起苗栗著名的溫泉旅館，必然是「泰安觀止溫泉會館」。這個地方座落在泰雅族原住民部落的原始山林中，溪谷交錯，山嵐雲霧飄渺，光是環境就讓人感到舒適。此外，泰安觀止以簡潔的清水模設計為特色，建築外圍綠意盎然，藤蔓植物纏繞，隨著時間的推移，植物逐漸生長，退卻人為的痕跡，大自然與建築和諧融合，編織出獨特的自然美景。

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泰安觀止提供28種不同的房型，每間客房都設有獨立的湯屋。近年來，進行了翻新工程，房間進行了乾濕分離的設計，讓客人能夠享受更佳的住宿體驗。至於泉水的品質，這裡的泉質屬於碳酸氫鹽泉，多泡浸泡皮膚會讓肌膚變得更加滑順，非常適合追求美麗的女生。

閨密旅遊推介｜5. 泰安觀止溫泉會館

地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號

電話：886-37-941777



閨密旅遊推介｜6. 巧克力雲莊

作為巧克力愛好者，絕對不能錯過位於苗栗大湖的巧克力雲莊。這兒有巧克力產業故事館，讓遊客一窺巧克力和可可的奧秘！此外，還有巧克力工作坊，讓人們可以親手製作手工巧克力，送給親朋好友。如果你想品嚐與眾不同的料理，可前往巧克力雲莊內的「哥德堡」餐廳，這裡提供特色餐點，如巧克力香烤雞和巧克力炸豬排，衝擊味蕾！

閨密旅遊推介｜5. 巧克力雲莊

地址：台灣苗栗縣大湖鄉號

電話：886-37-996916

