何詩蓓亞運衛冕金牌｜擁愛爾蘭背景仍堅定代表香港 積極面對逆境

何詩蓓亞運衛冕金牌｜香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨日（21/9）出戰主項200米自由泳，成功蟬聯兩屆奪得金牌。何詩蓓也是該項目的亞洲紀錄及亞運紀錄保持者，她在決賽以1分54.96成績勝出。在這之前，何詩蓓已在女子4×100米自由泳接力中，與隊友一同取得銀牌，也是她們今屆首面獎牌。同時，在今早（22/9）女子100米自由泳初賽中，以總成績第一名輕鬆晉級，將於今日下午4時進行決賽，期待今日下午賽事。



香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨日（21/9）出戰主項200米自由泳，成功蟬聯兩屆奪金。（Getty images）

何詩蓓與隊友於首日賽事奪銀牌

何詩蓓在亞運首日賽事-女子4×100米自由泳接力中，與隊友馬紫玲、李芯瑤、簡綽桐以3分36.59秒（打破香港紀錄）奪得銀牌，這也是香港時隔32年再次再次取得該項目銀牌，追平港隊在亞運游泳接力賽的最佳歷史成績。

何詩蓓與隊友馬紫玲、李芯瑤、簡綽桐於女子4×100米自由泳接力賽事中奪得銀牌（Getty images）

何詩蓓於歷屆奧運中奪得4面奧運獎牌

何詩蓓在2024年（1/8，香港時間凌晨）巴黎奧運女子100米自由泳項目中奪得金牌，以52秒33成績奪得銅牌，同時亦是何詩蓓個人職業生涯中第4面奧運獎牌，成為香港運動員中累計獲得最多奧運獎牌，創下新歷史！

何詩蓓於巴黎奧運會中，先在女子200米自由泳中以以1分54秒55成績奪得銅牌，以及在2021年東京奧運取得100米自由泳與200米自由泳兩面銀牌，亦是香港首位運動員能在單屆奧運能獲得超過一面獎牌，是一位非常出色的游泳運動員。

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）以1分54秒55成績於女子200米自由泳中奪得銅牌（Getty images）

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）將在凌晨時間03:41出戰女子200米自由泳準決賽（Getty images）

現年28歲的何詩蓓，近年更是屢屢在國際賽事中取得佳績，以及創下多項香港、亞洲及世界游泳紀錄，但擁有此佳績的何詩蓓原來也一度想過放下游泳，一起來更深入認識這位香港「女飛魚」。

何詩蓓擁顯赫愛爾蘭家庭背景 堅定選擇代表香港出賽

何詩蓓（Siobhan）是一名於香港出生和長大的混血兒，英文名為Siobhan Bernadette Haughey，父親是愛爾蘭人，母親則是香港人。何詩蓓的家族背景也不簡單，她是愛爾蘭已故前總理查爾斯豪伊（Charles James Haughey）的侄孫女，也是另一前總理史恩利馬斯的曾外甥孫，所以當她在東京奧運獲得銀牌佳績時，愛爾蘭駐香港及澳門總領事館、愛爾蘭眾議院議員肖恩豪伊（Sean Haughey）都相繼於Facebook和Twitter祝賀。

而身為擁有愛爾蘭血統和背景的何詩蓓，曾分享過愛爾蘭泳總不只一次向她拋出橄欖枝，想招她加入愛爾蘭隊，但她都拒絕了。而何詩蓓曾在里約奧運後解釋自己為何沒有選擇代表愛爾蘭，皆因她認為自己土生土長於香港，能代表香港參賽是一件值得自豪的事。

從小到大都有人在問我為何不代表愛爾蘭，記得隊友知道我代表香港時總是驚訝。我告訴她們，我可以選擇代表愛爾蘭，但我出生於香港，住在香港，與香港總是連繫著，我為代表香港感到自豪。 何詩蓓

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）（Getty images）

何詩蓓於今年2月游泳世錦賽中奪香港首個長池世界冠軍（IG@siobhanhaughey01）

何詩蓓自小習泳 創下多項香港、亞洲及世界游泳紀錄

何詩蓓在6個月大時已與游泳結下不解之緣，當時父母經常帶她和姊姊去游泳，在4歲時就開始參加泳班接受正規學習，6歲便開始接受泳隊訓練。而何詩蓓更是早早就做出成績，在年僅13歲時參加香港短池分齡游泳錦標賽400米個人混合式，以4分48秒42寫下她個人首項香港紀錄，初露鋒芒。

其後何詩蓓不斷突破自己，成為香港首位集世界游泳錦標賽、世界短池游泳錦標賽、世界青年游泳錦標賽冠軍以及亞運游泳金牌得主，更是創下多項香港、亞洲及世界游泳紀錄，成績斐然。

何詩蓓重視學業成績（IG@siobhanhaughey01）

何詩蓓重視學業成績

何詩蓓不但泳術出色，在學業成績同樣優異，她在2015年參加香港中學文憑試（DSE）7科共獲35分，通識及英文更是分別考獲5**及5*，中文亦有Level 4。中學畢業後即前往密芝根大學（The University of Michigan）修讀心理學，同時亦有加入學校游泳隊繼續磨練。

何詩蓓深知運動員的生涯是短暫的，需要向多方面發展，在該學習時好好學習，在中學時一度想過放棄游泳專心讀書，但不捨多年努力。所以為了在學業和游泳兩者中取得平衡﹐在中學時曾堅持每天早上3時起床做功課或溫習。在專心備戰中學文憑考試的半年間，更是減少練習游泳，每周只練一至兩天，在這背後也是付出不少努力。

何詩蓓曾因健康理由未能參戰亞運（IG@siobhanhaughey01）

何詩蓓曾因健康理由退賽 積極面對、再踏賽場

何詩蓓職業生涯最大挑戰之一，定必是她於2018年因健康理由未能參戰亞運，更是長達9個星期沒有參加游泳訓練，此間還要接受針灸及接摩等不同治療，同時亦要保持心態。過後，何詩蓓曾分享自己當時的心情，表示十分希望能代表香港出賽，但因為傷患無法落水訓練，只能在家看電視觀賞別人比賽讓她很失落。不過身為出色運動員的何詩蓓，擁有強大的內心和調節情緒能力，使她知道要積極面對，並相信自己終有一日可以再游泳及創佳績。

何詩蓓紀念里約奧運會，特地左肩上紋上一個奧運五環（IG@siobhanhaughey01）

奧運五環紋身紀念初次參與奧運

奧運會可說是運動員職業生涯最重要賽事之一，對何詩蓓而言，也是。何詩蓓在2016年首次代表香港參與里約奧運會，並在200米自由泳準決賽中游出1分57秒56，位列第13名，成為香港歷來在奧運中取得最佳成績的泳手。為紀念此次奧運會，她特地左肩上紋上一個奧運五環。

出征奧運是光榮，紋身讓自己謹記當時的努力與犧牲，但我不想自滿，希望每次出戰都可以發揮得更好，將時間推前。 何詩蓓

何詩蓓女子100米自由泳以破亞洲紀錄成績奪得個人第二面銀牌。（高詩琦 攝）

何詩蓓於東京奧運奪兩面銀牌

而在2021年東京奧運前，何詩蓓請朋友特製了一隻請友人特製一枚五環戒指，陪伴出佂。何詩蓓在東奧分別出戰50米、100米和200米自由泳，及4×100米自由泳接力，共4個項目。在200米自由泳決賽以1分53秒92完成獲得銀牌，創下亞洲紀錄；另在100米自由泳決賽以52秒27完成獲得銀牌，再次打破自己的亞洲紀錄。最終以兩面銀牌完美結束自己的東京奧運之旅，同時也讓更多人認識在香港也有很出色的游泳運動員。

何詩蓓於巴黎奧運擔任持旗手（IG@siobhanhaughey01）

何詩蓓於巴黎奧運擔任持旗手

何詩蓓今年（2024年）第三度出戰奧運，更是與劍擊運動員張家朗一同擔任持旗手，出席巴黎奧運開幕禮，她直言這是她最大的榮譽，並感自豪代表香港。這次巴黎奧運之旅，何詩蓓代表香港出戰她的兩大強項100米自由泳及200米自由泳，最終於女子100米自由泳項目中以52秒33成績奪得銅牌，以及女子200米自由泳以1分54秒55成績奪得銅牌，以兩面奧運獎牌完滿結束巴黎奧運之旅！

作為旗手之一，帶領著我們的團隊在雨中沿著塞納河航行進入奧運會。這是我最大的榮譽之一，也是我永遠不會忘記的事情。（Being one of the flag bearers and leading our team into the Olympics as we cruised down the Seine in the rain … it’s one of my greatest honours and something I’ll never forget.） 何詩蓓

無論下周發生甚麼，我知道這一切都是值得的，我很自豪能夠代表香港。（No matter what happens in the next week I know for a fact that it’s all worth it and I’m so proud to represent Hong Kong.） 何詩蓓

何詩蓓與劍擊運動員張家朗一同擔任持旗手（IG@siobhanhaughey01）