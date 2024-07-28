江旻憓奧運奪金｜文武雙全不斷突破界限 擁強大心理質素及抗壓力

香港「微笑劍后」、香港女子重劍「世界一姐」江旻憓 (Vivian) 在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽擊敗法國劍手瑪露比頓，贏得女子重劍金牌。賽後她接受傳媒訪問時哭得梨花帶雨，感動地表示：「好多謝大家支持，我終於無輸啦！」。

Vivian三戰奧運，2016年里約熱內盧16強止步，2020年東京奧運八強出局，今屆為港隊奪得奧運首面獎牌，為港爭光。相比起三年前出局後不甘心地落淚，今次是喜極而泣。



江旻憓奧運奪金。（袁志浩攝）

文武雙全 畢業於史丹福再攻讀法律博士

江旻憓除了擁帶精湛的劍擊技術，亦名副其實是一名高材生。Vivian 兩歲時跟隨家人移民加拿大，六歲時回流香港。在父母悉心栽培下接觸多項興趣活動，包括古箏、畫畫、芭蕾舞、跆拳道等。到了11歲起便開始接觸重劍，結果一試便愛上：「重劍講求速度，但同時帶點優雅，就像跆拳道和芭蕾舞一樣剛柔並重。」個人天份加上堅毅不屈的努力，年僅13歲已獲得全國少年錦標賽U17組冠軍。

江旻憓曾表示劍擊及讀書是自己的興趣，寧願犧牲玩樂時間，目的希望同時兼顧學業及劍擊。中學時期就讀國際學校英基沙田學院，在國際文憑大學預科課程（IB）中，滿分45分，她便考獲41分。其後更憑學業成績成功考入美國史丹福大學主修「國際關係」，希望日後出國與其他國家選手交流時可以學以致用。

大學畢業後，Vivian在攻讀中國人民大學法律碩士學位。三年前東京奧運八強止步後，她並沒有因傷痛而停步，更入讀中大法律博士課程（J.D.），希望未來成為律師。

重溫江旻憓奧運精彩時刻：

+ 6

江旻憓擁強大心理質素及抗壓能力

江旻憓自11歲開始接觸劍擊﹐在13歲已越級取得2007年全國少年錦標賽U17組冠軍，已是初露頭角，也為她成為全職職業「重劍」運動員奠下很重要的基礎。然而，成為全職運動員，不僅講求深厚的技術和體能，心理質素及抗壓能力也是很重要，他們需要要面對各種勝敗及因長時間訓練帶來的傷病。

職業高峰期遇右腳膝頭十字韌帶舊患復發

江旻憓在2019年可說是她的職業高峰期之一，在多個國際比賽中都取得佳續，並在同年首次登上世界排名第一，但同時她的右腳膝頭十字韌帶舊患復發，使她不得不停下來休養。而在養傷期間，江旻憓也曾懷疑過其實自己是否還未達到世界第一的標準，但她的樂觀心態以及強大的抗壓能力，使她很快調整心態及消化負面情緒。

其後，當江旻憓復出再次參與比賽時，世界排名已下降第七位，但她不畏艱難奮起直追，在2023年重返世界第一。

江旻憓東京奧運止步8強（IG@vmwkong）

江旻憓不斷地突破自己界限

江旻憓由里約奧運會的16強、東京奧運8強，再走到巴黎奧運的金牌，不斷地突破自己的界限，以自身經歷向眾人展現她不屈不撓的精神。如同她在東京奧運時所說：

就算輸，都希望讓小朋友看見，運動員怎樣積極面對失敗，努力追求進步，繼續努力。 江旻憓

江旻憓巴黎奧運奪金 打出香港精神

如今，她也如當初所說不斷克服困難，打出香港精神，以更好的自己走上巴黎奧運會頒獎台最高的冠軍台階，並表示：

我終於無輸喇！我每次都輸，今次終於贏回來。我真的不想輸得這麼『肉酸』，不想沒打出香港精神便放棄。 江旻憓