震驚全港HIFU GOLD瘦面實測效果分享【必睇！】

HIFU GOLD震驚全港！你有沒有想過唔使$500就可以一次過享受到3個高端美容療程？現在只需以震撼價$488，就可以在OASIS medical體驗到1) HIFU GOLD 黃金緊膚索、2) Pico4Genius 皮秒去斑和 3) Firmix 3D 年輕眼周肌膚療程！價錢如此震撼，效果是否會一樣震撼？就等小編Catherine親身實測效果如何啦！

針、線、圈三管齊下 升級版HIFU GOLD黃金緊膚索

HIFU是美容療程的天花板，提升及緊膚效果毋庸置疑。OASIS medical引入升級版的「HIFU GOLD 黃金緊膚索」，把HIFU的提升緊膚效果再推上另一個境界！HIFU GOLD黃金緊膚索療程採用了TRIFU 3合金（Tri-Focused Ultrasound）緊膚科技，以「一針」、「一線」、「一圈」三種黃金微雕能量，逐層遞進地強化肌膚結構，形成環環相扣的緊膚網支撐肌肉，達到顯著的懸吊提拉效果，讓肌膚恢復青春緊緻，Upgrade至前所未有的療程效果，這點只有原裝正版的HIFU GOLD才做得到。

HIFU GOLD療程先以點狀探頭「黃金針」，一點點地將能量打入皮膚深層，以點陣式HIFU（定點聚焦超聲波）精準加熱筋膜層，激活膠原母細胞大量增生膠原蛋白，使肌膚回復彈性。然後以每發能輸出417點能量的「金剛線」，密集式植入比傳統HIFU高出24倍緊膚能量線。HIFU GOLD無縫索緊每吋肌膚，特別適合下顎線、法令紋和眼周等需要改善和緊緻的部位。

「金剛圈」緊箍肌底養分 踼走HIFU後「肌渴」定律

最後，則以全球首創HIFU超聲炮導入科技，把高效精華液導入皮膚底層，就如「金剛圈」一樣鎖住能量和養分，令每滴精華液都能夠充分滲透和被肌膚吸收，打破HIFU後「肌渴」定律。在針、線、圈三管齊下，為肌肉形成環環相扣的緊膚網，為肌膚提供360°無縫懸吊提拉，塑造720°超立體輪廓！

天花板級HIFU GOLD黃金緊膚索療程，以針、線、圈三管齊下，效果遠遠超越傳統HIFU。

HIFU GOLD黃金緊膚索更配置多款針對不同部位的機頭，治療師會按照不同需要更換不同機頭，讓HIFU能量可以更精準直達肌膚不同層面、深度，集瘦面緊膚、激減雙下巴、提升蘋果肌、亮眼去紋、提額去皺、減淡頸紋6大功效，輕鬆KO面部、眼部、頸部，乃至全身的肌膚問題！

治療師會按照不同需要更換不同機頭。

Pico4Genius皮秒激光去斑 + Firmix 3D︰ 色斑眼紋一次過KO

輪廓更3D，臉上又怎可以留有斑斑？！是次體驗療程，除了幫你執靚輪廓及V面，亦幫你用OASIS medical全港獨家的Pico4Genius皮秒激光打走面上的斑點瑕疵！與傳統的激光去斑療程相比，皮秒激光效果更快！而Pico4Genius皮秒激光去斑儀器的雙脈衝及雙波長技術專為亞洲人而設，能將色素粒子先震至如塵般微細，然後再經新陳代謝排出體外，無論是曬斑、雀斑、荷爾蒙斑還是老人斑，都能一一輕鬆KO，展現均勻無暇肌膚。

Pico4Genius皮秒激光去斑，可以對付任何色斑。

除了要KO色斑，當然不能讓眼周細紋、眼皮下垂等問題出賣！Firmix 3D年輕眼周肌膚療程，就專門針對眼周細緻肌膚，通過3D提拉技術和專業的眼周護理，減少細紋和黑眼圈，讓你的雙眼再現Bling Bling神采。雙眼回復緊緻明亮，自然就可以煥發青春光彩。

Firmix 3D機頭細細尤其針對眼周。

小編實測︰「唔試就笨呀！」 網上預約再送面膜

小編Catherine完成療程後，給予18分高度評價︰「虎紋蘋果肌、下巴呢啲位置皮膚緊緻咗，成個人輪廓Sharp返晒，㩒落去皮膚好彈手。另外色斑、眼紋都明顯改善咗，自我感覺良好！做完明顯感覺到皮膚Firm左Jawline出返嚟！」心動就要行動！現在經網上預約$488 HIFU GOLD黃金緊膚索x Pico4Genius皮秒去斑x Firmix 3D年輕眼周肌膚療程（總值高達$10,680），完成療程後即送Eurobeauté高效嫩肌再生療程(1盒6片/價值$480)！想同小編一樣立即改善肌膚問題，就立即預約療程！

Catherine在完成療程後，素顏肌膚都明顯水潤。

輪廓及Jawline都有明顯分別。

完成療程後即送Eurobeauté高效嫩肌再生療程(1盒6片/價值$480)！基乎等於免費做了HIFU GOLD黃金緊膚索X Pico4Genius皮秒去斑X FIirmix 3D年輕眼周肌膚療程！

*療程效果因人而異，如對以上醫學美容療程存有疑問，請向家庭醫生查詢。

（資料由客戶提供）