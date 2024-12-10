01女生聖誕倒數直播2024｜寵愛自己靚住過聖誕！睇節目贏豐富獎品

去年「01女生聖誕倒數月曆」送禮活動，反應熱烈，今年《01女生》為答謝讀者們支持，特別聯乘各大品牌「加碼」製作「01女生聖誕倒數月曆」，每日向讀者送出高質實用產品，禮物種類更多更豐富，總值超過$30萬！臨近聖誕節日氣氛愈來愈濃厚，各品牌扮靚專家於《01女生聖誕倒數直播》中，分享扮靚心得同時再加碼送禮！想知如何贏豐富獎品就要睇落去喇！



「01女生聖誕倒數月曆」合共送出總值接近$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動！各位01讀者只要於每日指定的遊戲活動帖文下，依照帖文指示參加遊戲，便有機會贏得豐富獎品！提提大家，記得在參加遊戲前，先登記成為香港01會員，捕捉最新優惠和會員資訊！按此立即玩遊戲＞＞＞ 01女生聖誕倒數月曆2024｜送手袋/酒店套票/美容療程總值逾$30萬

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聖誕節2024｜聖誕好去處、聖誕禮物、派對聖誕穿搭美妝推薦合集

約定你12月20日「01女生聖誕倒數直播」！贏取豐富獎品

《01女生》將於12月20日(星期五)晚上8時，於《香港01》YouTube頻道 及《01女生》Instagram (@01_beingms)進行「01女生聖誕倒數直播」，邀請不同扮靚專家於節目內分享心得，包括EVRbeauty創辦人Rebecca以過來人身分享準新娘護膚心得，當中包括Pre wedding及Big Day高效保養的秘訣、儀容管理貼士等，更會公開女星們貼服持久妝容秘密，讓大家一同養出緊緻凍齡肌。

辛苦工作一整年，趁年尾是時候犒賞自己！想入手人生第一個名牌手袋，但又無從入手？社會新人又應用甚麼款手袋？就要聽聽V&L Luxury店主兼手袋達人Vincy的手袋購買攻略及實用建議，讓大家在入手前可以先作參考。

立即參加問答遊戲！有機會贏取豐富獎品

一眾《01女生》編輯與嘉賓會於節目中不定時送上驚喜！各位讀者只要成為「01會員」並年滿18歲，按指示綁定電話號碼，並完成問答遊戲即可獲得參加遊戲資格。《香港01》將以答題內容最令人怦然心動的答案作為是次揀選得獎者的準則，只有被選中之得獎者會收到領獎通知，落選者將不會收到任何通知。得獎者必須於【01女生聖誕倒數直播】期間接聽來電，並成功完成會員帳戶頁，並讚好「01女生」Facebook、Instagram專頁。

問答遊戲教學！3步完成登記

遊戲連結按此＞＞＞ 立即玩遊戲

各位觀眾有機會贏取以下獎品：

1. 香港麗思卡爾頓酒店豪華海景房連雙人早餐｜名額1個



香港麗思卡爾頓酒店豪華維港海景客房位處酒店的106至113層，飽覽維多利亞港的壯麗美景。房間面積約50平方米，裝飾氣派豪華，透過超大窗戶可欣賞令人讚嘆的維多利亞港海景。單臥室及雙臥室空間寬敞，提供非凡服務和卓越設施。

房間包含位於酒店102樓的大堂酒廊雙人自助早餐，一邊享用精美餐點，一邊在雲層上享受一覽無餘的美景。酒店地理位置優越，鄰近坐擁百萬平方尺的圓方商場，距離集藝術、教育及公共空間於一身的西九文化區僅舉步之遙。

2. 香港麗思卡爾頓酒店節日下午茶｜名額2個



相信不少女生都曾經幻想過，冬日歐遊或遊歷在漫天雪地，感受熱鬧的聖誕氣氛。今年 香港麗思卡爾頓酒店與Clé de Peau Beauté 攜手合作，將限量系列轉化成「冰雪夢光美饌」下午茶。甜點以甜美柔和粉色主調配以聖誕造型，每一口都充滿夢幻及節日氛圍！想延續奢華體驗，品嚐下午茶後親臨 Clé de Peau Beauté ELEMENTS期間限定店、任何概念店或專櫃，即可體驗臻緻煥活護手按摩乙次，以及領取皇牌鉑鑽源亮禮遇乙份，由內到外綻放肌膚光芒。

3. W Hong kong BLISS® 水療中心120分鐘 寵愛自己療程｜名額1個



位於九龍柯士甸香港W酒店72樓的Bliss水療中心，可以從落地玻璃窗，飽覽維港海景，加上14,500呎寬敞空間，頓時令人心曠神宜。各項紓壓護理療程由專業按摩師主理，配合奢華護膚品，加強美肌功效。120分鐘護理療程包括自選組合，如90分鐘晶鑽玫瑰奢華滋養緊緻按摩+30分鐘360度水磨旋轉毛孔深層清潔面部修復；90 分鐘明肌纖體排毒按摩 + 30分鐘增肌減脂平腹部護理等。還能免費使用全港最高戶外恆溫天際泳池與海景健身中心，豪華熱療及水療設施(海景活力按摩池以及蒸氣桑拿體驗浴等)。另外，更可享名貴香檳美食套餐或奢華鮮花花束或招牌生日蛋糕；排毒除濕能量艙遠紅外線療程禮券乙張 (價值港幣$1,100)；港幣$500水療護理現金券。

4. FURLA Nuvola L Hobo 手袋｜名額1個



近年流行hobo手袋，FURLA這款袋便適合知性跟工作型女性， 手袋外形線條筆挺流暢，肩帶扣子亦超有設計感，加上具質感的真皮表面，為手袋增添奢華優雅魅力。手袋容量算大，可擺放剛好擺放文件、電腦，以及手機、筆記本、銀包、護手霜和紙巾。還設內袋和卡片位，方便整理不同物品的位置。

5. FURLA Erica XL Tote Dark Coffee｜名額1個



容量超大的中性手袋！FURLA Erica XL Tote運用軟硬輪廓的設計，如呈扇形的袋口及餃子般的柔軟袋身，打造出對比的趣味，加上膨脹效果展現出獨特的魅力。手袋體積算大，可以擺放手提電腦、文件、雨傘、手機、筆記本、銀包、紙巾、護手霜、充電器、耳機和唇膏等，並且尚餘很多空間。

6. amika Dry & Style Set New Yorker 套裝 #Williamsburg｜名額1個



作為一個精緻女生，家中必須有一套吹整造型工具套裝，隨時打造心水造型！amika Dry & Style Set New Yorker 套裝包括數碼鈦金屬造型器(Digital Titanium Styler)，迷你造型器(Mini Titanium Styller)，當中的超光滑鈦金屬浮動板可一次完成不同的造型 : 時尚、捲曲和波浪形。而迷你離子風筒(Mini Hair Dryer)，可快速密封頭髮角質層，鎖住水分，打造無毛躁的造型。輕巧便攜，加上雙電壓110–240 V，方便出外旅行時使用。

(品牌提供)

7. amika Dry & Style Set New Yorker套裝 #Upper East Side｜名額1個



amika Dry & Style Set New Yorker 套裝包括數碼鈦金屬造型器(Digital Titanium Styler)，迷你造型器(Mini Titanium Styller)，當中的超光滑鈦金屬浮動板可一次完成不同的造型 : 時尚、捲曲和波浪形。而迷你離子風筒(Mini Hair Dryer)，可快速密封頭髮角質層，鎖住水分，打造無毛躁的造型。輕巧便攜，加上雙電壓110–240 V，方便出外旅行時使用。

(品牌提供)

8. amika Uptown Girl套裝｜名額1個



amika Uptown Girl 套裝包括迷你離子迷你風筒(Mini Hair Dryer)，可快速密封頭髮角質層，鎖住水分，打造無毛躁的造型；迷你鈦金屬造型器(Mini Titanium Styller)，適合劉海、短髮、電直和曲髮造型；5th Avenue Blowout Spray，提升頭髮質感；修護抗熱精華素可為頭髮形成保護層，防止損傷；以及定型噴霧讓頭髮造型更持久。

(品牌提供)

9. BMF CFU Ultima強效面部拉提療程 +Medical Repair療程｜名額3個



年尾多派對當然要以最佳狀態示人，寵愛自己的你絕對要為自己安排美容療程。BMF (Bella Marie France) 的「CFU Ultima強效面部拉提」和「Medical Repair療程」可以說是最佳組合。「CFU Ultima強效面部拉提」強效面部拉提療程，利用溫度合適的超聲波能量深入肌膚，有效刺激膠原蛋白再生，針對眼瞼下垂、臉頰鬆弛或下垂、毛孔粗大、皺紋和笑紋、雙下巴、嘴邊肉下垂或頸部鬆弛等問題，塑造V面效果，重回無瑕年輕淨肌。

而「Medical Repair療程」以疊敷精華液模式加強療程效果，並會在完成敷面過程後再以超聲波導入精華，為肌膚長效補濕鎖水，針對舒緩抗炎及減輕皮膚泛紅情況，重現緊緻柔滑。

10. EVR Infinite flow Kit 護膚套裝｜名額3個



EVRbeauty自家護膚品牌Infinite flow推出的護膚套裝，當中包括晶鑽舒緩保濕凝霜，24小時鎖水保濕，有助舒緩鎮靜肌膚，抗炎抗菌；海藍肌底修護乳液有效修復皮膚天然屏障，改善膚色，減少色素和斑點；舒緩補水精華液 可修復肌膚受損肌膚，加速細胞更生，適合光學療程後使用；細胞修復面膜 快速舒綬肌膚，滅輕肌膚不適和疲勞感；海洋無害美肌防曬霜 防曬系數達PA 50++++，抵禦UVA和UVB紫外光，成分溫和，極易吸收，不留白痕，敏感肌膚都可使用。

(品牌提供)

11. V&L Luxury 送出 Burberry Check Cashmere Scarf ｜名額2個



名牌代購店 V&L Luxury，店舖專營 Hermès 和 CHANEL 兩大品牌，不僅擁有全新貨品，亦有價格更親民的二手奢侈品，甚至還有機會找到熱門、絕版款式！在12月20日直播中，除了邀請到店主兼手袋達人Vincy分享手袋購買攻略及實用建議，Vincy更為大家送上Burberry 經典格紋喀什米爾羊絨頸巾2條，百搭長青，亦十分保暖。

活動條款及細則：

1. 由「香港01」（下稱「主辦單位」）主辦之【01女生聖誕倒數直播】（下稱「活動」），只限已綁定電話號碼之「01會員」並年滿18歲（以有效身分證明文件為準）人士參與。

2.活動由2024年12月13日（早上8時）至2024年12月19日（下午11時59分），主辦單位具備更改活動日期及時間之最終決定權而毋須另行通知。

3.所有與該活動有關之日期及時間（包括但不限於活動開始和結束時間、得獎者回覆資料之日期及時間等），均以主辦單位之系統記錄為準。

4.如參加者未能於上述活動期間完成答題，或因任何電腦、電話及網絡等技術問題而關閉或離開問答題頁面，將不能重返相關頁面參加答題比賽，《香港01》亦不會提供後補參賽機會及資料予未能符合上述要求之會員。《香港01》將以答題內容最令人印象深刻的答案作為是次揀選得獎者的準則，只有被選中之得獎者會收到領獎通知，落選者將不會收到任何通知。得獎者必須於【01女生聖誕倒數直播】期間接聽來電，並成功完成會員帳戶頁，並讚好「01女生」Facebook、Instagram專頁，可以贏取多款聖誕禮品。

5.參加者於活動期間，因任何電腦、電話及網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有延遲、遺失、錯誤、無法辨識等情況，責任由參加者自負，主辦單位概不負責。

6.會員參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加資格。

7.參加者參與此活動即代表同意「香港01有限公司」收集參加者於活動過程中所提交的個人資料及參加記錄，有關《收集個人資料聲明》請參閲：/Pages/PrivacyTerms。有關的資料將用作日後活動宣傳之用，除指定資料處理者外，「香港01有限公司」將對上述訊息保密。

8.為表示公平公正，主辦單位所有員工不可參與此活動。

9.參加者參加是次活動屬自願性質，明白及接納主辦單位並非所提供禮品之供應商。因此有關各項獎品的各方面（包括但不限於質素、保養維護、供應量、商品陳述、任何虛假商品說明或具有誤導性、含糊、遺漏、不明確陳述或供應商之僱員、負責人或代理人之不良營商手法），主辦單位均毋須負上一切法律責任及賠償。所有禮品之使用須受有關供應商所訂定之條款及細則約束（如適用）。

10.如參加者蓄意以空號、假賬戶或涉及任何舞弊或欺詐成分參加本活動，或有意圖地進行了任何不合法、不當行為去損害活動的公正和公平的人仕或使用任何程式進行欺騙的人仕，或主辦單位懷疑參加者從事或牽涉任何不尋常或可疑活動，其參加及/或得獎資格將被取消。主辦單位保留取消參加者參加本活動的資格及/或給予得獎者獎品及/或向得獎者追究法律責任之權利。

11.每位參加者於此活動中只會獲獎一次。如讀者以不同帳戶重覆參加活動，也只會計算為一次獲獎機會。

12. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

13. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

14.參加會員於《香港01》應用程式登入完成遊戲後，可選擇回答指定問題「分享您的秋冬養生秘訣」（30字或以上），編輯將評選最具養生資訊性的答案。被選中者有機會獲取額外獎賞「英國品牌2合1空氣清新機」（名額3個）。

15. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

16. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

17. 所有禮品圖片、產品尺寸或售價（如有）只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

18. 是次活動適用於香港。

19. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

20. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

21. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

22.如有任何有關活動的疑問，請前往https://faq.hk01.com/hc/zh-tw/requests/new 查詢。