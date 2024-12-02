01女生聖誕倒數月曆2024｜送手袋/酒店套票/美容療程總值逾$30萬

【聖誕倒數月曆2024｜聖誕禮物】聖誕節快到了！趁著聖誕及年末之際，是時候和親朋好友交換禮物或犒賞一下自己，迎接佳節來臨。提起聖誕禮物，充滿節日儀式感的聖誕倒數月曆必定是送禮首選，每日拆禮物，拆開一個又一個的新驚喜！

上年「01女生聖誕倒數月曆」送禮活動，反應熱烈，今年《01女生》為答謝讀者們支持，特別聯乘各大品牌「加碼」製作「01女生聖誕倒數月曆」，禮物種類及價值比上年更多更豐富，總值高達HK$30萬！活動期間，《01女生》將每日向讀者送出高質實用產品！由時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物應有盡有，禮品總值接近HK$30萬！想知如何贏取獎品？大家就要睇落去喇！



01女生聖誕倒數月曆！一連四星期送豐富禮物

是次活動獲得超過20個品牌支持，由《01女生》編輯精選《01女生》讀者必喜愛的產品作為大家的聖誕禮物！由時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物應有盡有，禮品總值接近HK$300,000！「01女生聖誕倒數月曆」活動由11月25日(星期一)開始至12月20日(星期五)，活動期間星期一至五《01女生》每日都會送出豐富獎品；於12月20日(星期五)晚上7點更會有「01女生聖誕倒數直播」節目，屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat之外，亦會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

如何贏取「01女生聖誕倒數月曆」的禮品？

「01女生聖誕倒數月曆」合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動！各位01讀者只要於每日指定的遊戲活動帖文下，依照帖文指示參加遊戲，便有機會贏得豐富獎品！

另外，參與12月20日(星期五)晚上7時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat之外，亦會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！提提大家，記得在參加遊戲前，先登記成為香港01會員，捕捉最新優惠和會員資訊！

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聖誕節2024｜聖誕好去處、聖誕禮物、派對聖誕穿搭美妝推薦合集

【進行中】01女生聖誕倒數月曆2024｜第二星期：12月2日(一)至12月2日(五)



12月2日（星期一）Cetaphil 舒特膚 送出「積雪草舒敏系列套裝」

一起於今個冬日養出透亮美肌！Cetaphil舒特膚特別送出積雪草舒敏系列套裝，當中包括：積雪草舒敏平衡健膚水、積雪草舒敏修復精華液以及積雪草舒敏鎮靜面霜，有效為大家的肌膚全面增強皮膚抵抗力。

當中的積雪草舒敏平衡健膚水，有助維持肌膚處於穩定狀態，並減少出現泛紅情況，以作好準備吸收後續護理。而積雪草舒敏修復精華液和積雪草舒敏鎮靜面霜，更是人氣皇牌產品，均蘊含由積雪草萃取物、鎖水磁石和透明質酸衍生物三大成份，即時為肌膚補水保濕，並極速舒緩降紅，促進重塑和修護皮膚屏障，提升肌膚的鎖水力和抵禦力，改善敏感肌膚質，養出人人稱讚的漂亮膚質。

產品詳情：4步以積雪草養出冬日透亮肌！

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12月3日(星期二) Rasonic 送出4 部 樂信牌 RVC-T9/G無線手提吸塵機(灰色)

除了外出聖誕派對，居家小型聚餐亦是個大熱之選。要邀請朋友、家人到家作客，當然不少得好好打掃，再為家居添上精緻、應節裝飾品。Rasonic RVC-T9/G無線手提吸塵機，外形簡潔，霧面色調加上輕巧且纖長機身，那怕獨居女生亦能單手操作！

吸塵機內附三種吸力模式以及三重過濾系統，能夠徹底清潔、高效過濾空氣中的塵粒。多款吸頭 (地刷、縫隙吸嘴和軟毛刷頭)，加上易拆式集塵器，可以輕鬆清潔家中大小角落，應付日常不同清潔需要，讓清潔以及傾倒垃圾成為不費勁日常一環。

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12月4日(星期三) 志誠行貿易有限公司送出30份花旗參片

來到秋冬時份，當然要適時進補，除了日常食用滋補、暖胃的食材，大家亦可以入手價格相對親民的花旗參。花旗參（又稱西洋參）是人參的一種，能夠有助於提神、提高免疫力和抗氧化等，而且能夠讓人更易於入眠。

志誠行（立即了解更多！）自1989年扎根於西營盤海味街，作為歷史悠久的蔘茸海味批發商，專注於提供各類高品質的健康食材，品牌今次送出30份花旗參片，希望大家以培養良好的飲食習慣，以遠離醫藥、保持健康。大家可以利用花旗參焗水，只需花5分鐘，輕鬆準備禦寒補身的飲品。分量一般每次5-8克，沖水焗至無味可停，一次分量可泡兩至三杯，輕鬆補氣、提神！

（每個人的體質和健康狀況不同，食用任何補品之前，最好先諮詢專業醫療意見）

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12月4日(星期三) Leather Lab 加碼送出 Bergeres Almond Stud-Embellished Mary Jane (絲絨料)

提到聖誕，當然要入手心儀的聖誕禮物，無論是犒賞自己或送予閨密好友，精緻的時尚單品會是個好選擇，一次兼備實用與美觀性！本地品牌Leather Lab，主打真皮製作的鞋款，由起版設計、改良版型到後期工匠製作都相當用心。今次送出近年大熱的Mary Jane 鞋。平底鞋款配以低調紅色絲絨面料，幼扣帶綴以獨特的銀飾，令整個鞋款平衡甜美與個性感，打造出富聖誕氣氛，同時不會過於浮誇的單品，輕鬆配襯裙或褲裝。

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12月6日（星期五）Laura Mercier 送出「皇牌柔光透明蜜粉」

想要玩足一整天，妝容依舊亮麗無瑕，選擇一款出色的蜜粉是重要的一環！Laura Mercier 所推出的經典皇牌蜜粉，一直是備受專業化妝師和女生們喜愛，好評不斷！蜜粉配方輕透無重，粉質細滑，一掃即融入底妝，使底妝全日自然清爽零油光，更無懼反光及泛白，帶來長達16小時的完美控油柔焦妝效。

Laura Mercier 將送出20份皇牌柔光透明蜜粉，讓《01女生》讀者一起在年末締造持久控油派對底妝！

產品詳情：即將公開

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12月6日(星期五) Eternal 加碼送出「美妝福袋套裝」

想一步打造完美秋冬造型，淨白透亮的肌膚以及無瑕妝容絕對是關鍵一步。明白到每個愛美女生的需要，Eternal 每個星期都會加碼送出 5份「美妝福袋套裝」，每份套裝總價值超過HK$2,000，包括ALBION 賦活潤白緊緻滲透乳、Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 、Dolce&Gabbana Beauty 濃密卷翹睫毛膏以及小手提包 以及Jimmy Choo FEVER EDP，全方位照顧女生造型需要。

產品詳情：立即看福袋精彩內容

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【即將公佈結果】01女生聖誕倒數月曆｜第一星期：11月25日(一)至11月29日(五)



11月25日(星期一)Glampalm送出「Glampalm X Dr. Hauschka GP201T 專業造型頭皮護理套裝」

由Glampalm送出3份超人氣的「Glampalm X Dr. Hauschka GP201T 專業造型頭皮護理套裝」，套裝包括Glampalm GP201T 專業造型夾、Glampalm 防塵隔熱袋以及Dr. Hauschka的頭皮舒緩養髮精華水，讓女生們時每根髮絲都健康狀態下，做出動人的造型！

Glampalm GP201T專業造型夾的陶瓷發熱板是採用獲專利Healing Stone™，加入了只有在韓國深山原石礦物質，使夾髮過程中更保護髮質，還能讓頭髮變得柔軟順直，保持最佳的水潤光澤的效果。此外造型夾選用浮動夾板設計﹐使用時壓力分佈均勻，防止因拉扯頭髮而受損，且與髮絲之間更貼服，毫不費力地塑造各種造型。

Dr. Hauschka頭皮舒緩養髮精華水可從源頭開始改善頭皮健康，有助激活、強化和平衡頭皮及頭髮狀況，增強頭皮屏障使髮絲回復健康，減少脫髮問題。此外，精華水針對頭髮問題都有很好的改善，對於頭髮出油過多有著鎮靜平衡作用，減少出油；對於幼軟扁塌髮，可以提升頭髮的蓬鬆度，適合所有髮質使用。

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11月26日(星期二) Strawberrynet 送出「Natural Beauty禮物套裝及 HK01讀者獨家優惠

Strawberrynet送出兩套美妝護膚套裝，套裝A包括Natural Beauty 85%胺基酸深層清潔溫和洗面乳及BIO UP 玫瑰膠原蛋白超防護精華粉底。洗面乳富含神經醯胺、天然保濕因子（NMF）等成分，清潔同時保持肌膚年輕；精華粉底防曬系數為SPF 50+可保護肌膚，更可矯正膚色、撫平細紋，讓肌膚看起來更緊緻更有彈性。

套裝B包括Natural Beauty 超緊緻能量眼霜及BIO UP a-GG 日本黃金麴酒粕微脂面膜。眼霜含日本櫻花萃取物、高濃縮日本輔酶Q10等，具有抗氧化功效，使用後可明顯減少細紋、皺紋和黑眼圈。面膜集保濕、彈性及提亮三效合一，有效改善蠟黃暗沉，重回亮白彈嫩少女肌！

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11月27日(星期三) DINOTAENG 送出「DINOTAENG 陶瓷馬克杯」

韓國超人氣文創設計品牌DINOTAENG送出陶瓷馬克杯，QUOKKA&BOBO的大臉立體造型精緻可愛，配合高級的質感，超級適合在冬季時盛著香濃的熱朱古力，在暖爐旁細意品嚐。另外，「DINOTAENG 快閃店」由2024年11月20日至2025年1月2日登陸東薈城名店倉，並會分階段推出各式各樣DINOTAENG精品，款式應有盡有，粉絲必定滿載而歸！

產品詳情：馬上看內文！

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11月27日(星期三) 留白送出「留白德國酒節套餐 Lau Bak OctoBeer Set 」

想延續德國啤酒節氣氛，感受不一樣的聖誕風味？由留白送出10份的「 Lau Bak OctoBeer Set 」，最適合親朋好友共聚，於西九海風吹拂，享用特色滋味下午茶。

嚐遍其他國家的手工啤酒，也是時候品味香港本土薑。集酒吧、餐廳和音樂表演場地於一身的留白Livehouse由本地手工啤品牌麥子主理，更會定期送上現場音樂演出，味覺和聽覺都能同時滿足。

大家可以一次過體驗留白皇牌菜式脆豬手、極度豐富德國香腸拼盤，以及自由搭配多達5款香港精釀的麥子啤酒。包括經典口味、特色口味：美國西岸啤酒花釀製，帶荔枝和香茅香的「香茅IPA Lemongrass 」、代表香港特色，以最新鮮的白蘭花配釀的「白蘭 Michelia Alba」以及滑順而渾厚的黑啤「甘啡」等。

留白德國酒節套餐 Lau Bak OctoBeer Set 包括：

- 留白脆豬手 Lau Bak Crispy Pork knuckle

- 德國香腸拼盤 Grilled German Sausage Platter

- Mak‘s Beer Platter (包括5種口味，口味需視乎當日啤酒供應而定)



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11月28日(星期四)Apivita送出「Beevine Elixir Night Cream 蜂膠緊緻膠原晚霜」

抗衰老是女生最關注的話題，APIVITA 全新的蜂膠緊緻膠原系列，富含自然界中多酚類濃度最高的兩種天然產品—蜂膠及葡萄藤，為肌膚提供填補皺紋及改善肌膚緊實度，從以提升面部輪廓。適逢聖誕，APIVITA將向《01女生》讀者送出蜂膠緊致膠原晚霜，使用高達96％天然成分及純淨配方製造，富含蜂膠提升複合物、植物膠原蛋白及海蓬子油，從數量、表面、深層，多角度填補皺紋，緊緻皮膚並增強彈性。乳霜質地柔軟舒適，令肌膚表面如絲般幼滑。建議晚上完成面部清潔工作及塗上BEEVINE ELIXIR 精華後使用，效果最佳。

產品詳情：晚霜可減紋、緊緻肌膚？

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11月29日(星期五) FURLA 送出「FURLA Mionido Mini Crossbody Tote 手袋」

精緻的返工手袋，可以改變上班的心情，同時放在辦公桌上，還可展示個性品味。如意大利品牌FURLA的Mionido Mini Crossbody Tote 手袋，採用白色牛皮製作，並以浮雕效果打造出如籐編般的花紋，締造出隨性和優雅魅力。手袋容量不錯，可擺放基本隨身物品，而且設有肩帶，透過手提或側揹打造出不同感覺。今次《01女生》的聖誕倒數月曆，亦包括FURLA Mionido Mini Crossbody Tote手袋1個，讀者們都有機會獲得，不容錯過。

還有FURLA的Nuvola L Hobo手袋和Erica XL Tote手袋，兩款的大容量特性，都非常適合上班，而且前者傾向端莊優雅，後者則較有層次活力。讀者們請密切留意稍後的聖誕直播！

產品詳情：FURLA返工手袋開箱

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11月29日(星期五) Eternal Group加碼送出「美妝福袋套裝」

想一步打造完美秋冬造型，淨白透亮的肌膚以及無瑕妝容絕對是關鍵一步。明白到每個愛美女生的需要，每星期都會加碼送出「美妝福袋套裝」，讀者們請密切留意！

年末加上聖誕節漸近，想成為派對中焦點主角，福袋中齊備護膚與美妝好物，能夠全方位照顧女生造型需要。而且每份套裝總價值超過HK$2,000，包括ALBION 賦活潤白緊緻滲透乳、Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 、Dolce&Gabbana Beauty 濃密卷翹睫毛膏以及小手提包 以及Jimmy Choo FEVER EDP。

產品詳情：立即看福袋精彩內容

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【稍後公佈】01女生聖誕倒數月曆2024｜第三星期：12月9日(一)至12月13日(五)



【稍後公佈】01女生聖誕倒數月曆2024｜第四星期：12月16日(一)至12月20日(五)



活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

5. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

6. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

7. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

8. 是次活動適用於香港。

9. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

10. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

11. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。