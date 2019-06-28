朱千雪嫁相識31年青梅竹馬男友　高峰急退讀法律：做當下能做的事

【朱千雪宣佈結婚】朱千雪（Tracy）闊別電視劇集已久，今日（28/6）踏入31歲生日，亦藉這喜悅日子在社交平台宣佈另一好消息：與拍拖5年的醫生男朋友Justin結婚。

朱千雪（Tracy）在31歲生日宣佈婚訊，對象是相識31年的青梅竹馬男友Justin。(tracytschu@Instagram)

我們第一次見面還未是小孩，我們只是嬰兒。我們的媽媽在同一間醫院同房生小孩，很巧恰地相隔三天就生了她們的第一個兒子和第一個女兒。當小孩時我們都是靠媽媽才會接觸，但現在我們長大了...我們懂得建立屬於我們的友誼，屬於我們的感情，而現在也要開始建立屬於我們的生活。 朱千雪

朱千雪在生日正日張貼了與醫生男朋友Justin的合照，並同時宣佈婚訊，大曬幸福。

一向非常低調處理感情事的朱千雪，2012年本是香港小姐冠軍大熱人選，可惜最終只得季軍，但卻因此得「民選港姐」、「民選冠軍」的封號，深受觀眾喜愛，一直以來參與過不少的劇集拍攝。至於感情方面，2017年被傳媒發現與醫生男朋友Justin同遊新加坡，其後勇敢大方承認戀情，並主動向傳媒指出二人是世交兼青梅竹馬。二人自小認識，相知相交，到後來長大成為好友，演變到今日的婚姻關係，能夠參與對方30多年以及往後的人生，實屬一個像童話一樣的愛情故事。

不過即使找到幸福的愛情，也不等於事事都要愛情至上，女生的內涵同樣重要。早前朱千雪已從企業傳播管理碩士及法律博士課程畢業，但始終未見她重返大台拍攝劇集，只是間中現身於品牌活動與節目當中，似乎未有全面復出之心態。

朱千雪認為生活不僅是演不同角色，也要出外增值人生經歷。(@tracytschu)

當年她憑《EU超時任務》，開始為人熟悉，可她當時已計劃重回校園，令事業和學業變得兩難，曾說擔心如果停工一年，劇集熱潮已過，隨時沒人記得你。她後來決定半工讀，認為讀書有助人生變得立體，不是只演不同角色增值人生，也要出外豐富經歷。

對於這個近乎「急流勇退」的重大決定，她曾接受訪問時表示，希望有更多人生選擇權，讀書的好處是日後她若離開（娛樂圈），都不會脫節。

眾所周知，法律是個難讀的科目，每天都要背大量法律，而且她此前未修讀相關知識，要在短時間內修畢課程，可謂非常艱鉅。縱然如此，她向公司表示不怕辛苦，亦趁聖誕假期，接拍《踩過界》，以及出席活動和訪問。她不介意犧牲娛樂時間，「不論工作或讀書，每天做的都是自己喜歡的事」「我到30多歲時，未必有決心讀書，所以現時要先做當下能做的事。」她曾被拍到出席活動後，便匆匆回校上課，期間只以三文治醫肚，可見她的決心。

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由小到大讀書也不是很好，是大家對我的小小錯覺。 朱千雪

朱千雪會趁工作空檔溫書。(@tracytschu) 朱千雪被稱為才女，然而她坦言小時候不愛讀書，也因不懂英文被排擠。當年她舉家移民加拿大溫哥華，入讀三年級，不過由於「一個英文都唔識」，無法與其他同學交流，故兩年都交不到朋友。每當小息和午餐，便會黏着妹妹玩耍，亦曾因聽不明白，弄錯午飯時間，「在小息的十分鐘內，吃完整個飯盒，午飯時卻看着其他人吃飯，並到公園玩耍。」

她小時學過無數課外活動，如國語、繪畫、溜冰、劍擊和游泳等，不過她因玩樂心重，對這些都沒太大興趣，還希望快點成為大人，擺脫讀書的束縛。隨個性變得成熟，她現慶幸當年得到這麼多機會，不單英文，也精通國語、法文。她認為不應為讀書而讀書，覺得所學的東西不夠用，才想去增值自己。甚至笑言以前覺得能夠畢業便算，可是現在溫書、讀書，是希望有天能派上用場。心態愈來愈成熟，也伴隨一份無法替代的知性氣質。