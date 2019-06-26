160cm女生簡約打扮　來自H&M旗下高質品牌　嬌小、骨架細必備單品

亞洲人身形傾向嬌小、骨架細，而梨形身形更是最普遍出現在女生身上，這樣的身形穿上歐美品牌服裝時總會有種駕馭不起的感覺，令人感到沮喪。

參考美國女生Brittany Bathgate的打扮，可輕鬆駕馭起歐美品牌。(brittanybathgate@Instagram)

事關歐美品牌的服裝設計大多傾向闊身，尺碼又偏大，雖然能欺騙平日中碼的自己可以穿到細碼或加細碼，但穿起上來仍感到衣不稱身。如果你喜愛歐美品牌的簡約感，但遇到上述問題，就必須參考美國女生Brittany Bathgate的打扮！

為何會選擇Brittany來介紹？只因Brittany雖然是美國人，但她骨架偏細，身高只有160cm，與亞洲女生的平均身高相約。而且她平日的打扮大多以COS和& Other Stories等屬中價的歐美品牌為主。兩個品牌均屬H&M集團旗下，走簡約風格，著重俐落的剪裁與材質，但不同的是COS以純色設計為主；而& Other Stories則較多變，設有鮮艷顏色與碎花等元素，而且著重更多帶細節的設計。

除價錢吸引外，這些品牌的服裝款式大多傾向闊身；不過Brittany的穿搭比例卻異常合身好看，絕對適合想要打造簡約、歐美風格的女生參考。

「攝衫」營造率性感

Brittany Bathgate穿上了COS的恤衫。(brittanybathgate@Instagram)

向來都知道歐美品牌的服裝剪裁偏闊，即使已自行選擇了細兩碼，也難避免闊袍大袖的情況。如果在購買服裝時真的難以選擇到合身的，甚或對闊身款式情有獨鍾，可像Brittany一樣將上衣攝進下身服裝內，恤衫款式的話則可以同時捲起衫袖，營造隨意感。另外，也可選擇一些沒有肩線的服裝款式，解決了肩窄撐不起衣服的煩惱，配搭闊褲或牛仔褲，更顯率性。

+ 4 + 3 + 2

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腰線設計款式

Brittany Bathgate傾向連身裙款式。(brittanybathgate@Instagram)

除闊身款式，Brittany都會選擇對她來說剛剛好的合身剪裁，如連身裙款式，無論是A-Line剪裁、直身，都能在她身上看到。不過共通點是裙款腰身位置必定會有橡筋束腰位或腰帶，為自己打造明顯的腰線同時修飾身形。配搭上衣或褲款也緊記同一守則，同樣選擇具腰帶設計的款式，突顯腰線、增強造型感。

+ 6 + 5 + 4

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簡約帶細節設計

Brittany Bathgate喜愛開衩設計的裙款。(brittanybathgate@Instagram)

縱然歐美品牌傾向簡約風格，並以素色為主，但Brittany都會選擇一些帶細節位的款式，提升服裝的吸引程度。而她則較常選擇開衩設計的裙款，走起路來令大腿若隱若現，營造小性感之餘也能讓人轉移視線，產生顯腿長和更突顯身形的效果，比起「死板」的直身裙更具特色。