【有洋蔥】後悔沒為過世祖父拍過一張照　拍下祖母日常珍惜當下

年月的無情相信長大了的女生都會開始明瞭，看似再堅固的關係，可以因為歲月變淡；以為不變的友情，轉個頭就成了陌路人。面對失去了的情，是要只停留在過去，抑或是盡力阻止下次的遺憾，他選擇這樣做…..

在一眾「情人視角」的照片下，就有一系列「孫子視角」溫暖圖輯，深得網民支持。攝影師Yasuto拍攝祖母與可愛柴犬的背後，原來有洋蔥。

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原先拍攝過不同風格的他，開始拍攝自己祖母的原因，原來是因為他的祖父。Yasuto的祖父是人個喜歡拍照的人，為他人拍攝很多相片，但原來一直沒有為鏡頭後的自己記下一刻。當祖父離世那天， 常幫他人拍攝的Yasuto，卻發現自己從沒為祖父拍攝過任何一張照片。靈堂上擺著的遺照，是祖父自己架著三腳架為自己拍下的照片。

「我人生從來沒有這麼後悔過。」

在祖父過世的翌年，Yasuto開始為祖母拍攝不同的暖心照，主要拍攝地方都在老家岡山縣，有回顧與祖母一同成長的回憶、有祖母與家中的柴犬的耍樂時間。在這段拍攝時間中，二人回到不少充滿回憶的地方，比如那個葛藤公園，是二人過去常到的地方，也是過去祖父常拍攝的地方，早已失去、或埋在回憶的，似乎又再一次被重新定義。

已不在的，可能我們只能靠思念記住他們，但對於還在的，相信如Yasuto一樣，拼命去珍貴，這就已經不錯。

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