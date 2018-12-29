【無敵破壞王2】迷失自我、友情不再？笑聲中跟雲妮露學成長真諦

《無敵破壞王 2》裏除了滿滿的彩蛋，更蘊涵許多人生哲理！破壞王與雲妮露，或許真正的朋友關係，是當你有你的寬廣、我有我的嚮往，我們仍能彼此祝福。 文：女人迷編輯 JT

破壞王與雲妮露，或許真正的朋友關係，是當你有你的寬廣、我有我的嚮往，我們仍能彼此祝福。（電影《無敵破壞王 2》劇照）

你還記得 2012 年的《無敵破壞王》嗎？那些我們童年記憶裏的電玩遊戲：Mario、食鬼、超音鼠、街霸……，全都變成動畫人物！第一集裏，主角破壞王在電玩遊戲《閃電手阿修》（Fix It Felix Jr.）裏，擔任30年的反派角色，開始厭倦當壞人的他，決定跑到其它電玩遊戲機裏，證明自己也能成為正派英雄，同時也與電玩《甜蜜大冒險》（Sugar Rush）裏的雲妮露成為好朋友，一起展開冒險。

而到了《無敵破壞王2》，破壞王與雲妮露為了拯救老式街機，跳出機鋪勇闖網路世界。在網路世界裏，所有東西也都擬人化，譬如 Google、Twitter、eBay……甚至還有迪士尼公主客串演出。然而在冒險過程中， 破壞王與雲妮露之間的友情也面臨巨大考驗。《無敵破壞王2》除了有滿滿的流行文化梗，用搞笑的方式描述摩登世界常見的網路現象，劇情也圍繞着雲妮露與破壞王共患難的友誼。

精選以下《無敵破壞王2》電影語錄，帶你一起看趣味劇情裏的人生真諦！

【如果迷惘，對「重要的水」唱歌】

如果迷惘，對「重要的水」唱歌（電影《無敵破壞王 2》劇照）

讓夢想成真的秘密就是：「看着『重要的水』，然後唱出你的夢。」 The secret to making your dreams come true: looking at “important water” and singing about your dreams. 迪士尼公主

你有注意到嗎？迪士尼的公主常常在水中看見自己的倒影，就開始唱起歌來，像是花木蘭會望着馬槽、白雪公主是看着許願井⋯⋯。而在《無敵破壞王2》裏，公主們對煩惱的雲妮露說，如果不知道怎麼辦，就對着水唱歌吧！這番話聽起來像是自黑，其實頗有深意，「水」有「心鏡」的意象，當你在水中看見自己的臉，就像透過心境看見自己真實的想法。

你對未來有想望，或許現在遇到很多挫折，但是你害怕，不願意承認自己的不足、脆弱。然而要讓夢想成真的方法，就是誠實面對自己，不論是好的一面還是壞的一面。

【誰說各走各的就不是朋友】

誰說各走各的就不是朋友（電影《無敵破壞王 2》劇照）

沒有人規定朋友就一定要有同樣的夢想。 There’s no law saying that best friends have to have the same dream. 煞姬（Shank）

雲妮露作為《甜蜜大冒險》裏的賽車手，對一成不變的遊戲模式感到無趣，所以當她跑到《廝殺賽車》後，處處充滿刺激與挑戰的賽車遊戲，讓雲妮露興起待在《廝殺賽車》的想法，也和遊戲裏的角色——煞姬（Shank），越來越親近。但是對破壞王來說，雲妮露是他最好的朋友，他希望兩人最後都能回到遊戲機裏，即便日子重複，有彼此陪伴也就足夠了。

小時候，我們也曾有過這樣的朋友，吃飯也要坐一起、上廁所也要一起去，半夜窩在被窩裏，聊着各自暗戀的那個男孩子。但是等到畢業後各奔東西，開始有新的生活圈，唯一的交集只剩下臉書，當他換大頭貼時，默默在下方留一句：「你最近過得如何？」

或許曾經着急、難過，但是長大後，我們都慢慢知道，真正的友情從來不需要看着同個未來，而是當你有你的寬廣、我有我的嚮往，我們仍能彼此祝福。

《無敵破壞王2》除了破壞王和雲妮露兩位主角外，電影還加入了不少經典卡通及遊戲角色客串，大玩Crossover！一齊重溫電影中的精彩片段吧▼​

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「真正的朋友是各有成長，仍彼此祝福」《無敵破壞王 2》給你的人生哲理】