iPhone免費App｜閱讀也講極簡主義、斷捨離　每天讀5分鐘優質文章

想當個稱職的「文青」，閱讀是不可缺的。不想當個虛有其表的「文青」，卻又在茫茫書海中無從入手，手機App「島讀」或許可以是你的開始。

（vcg）

每天精選一篇文章：「今天，宜閱讀。」

「島讀 · 日課：一個極簡主義的每日閱讀 」是一個免費的手機應用程式，筆者一天無意中看到，一試用便愛上了。

筆者好讀書，閱讀的應用程式試過不少，但大多都是「搬字過屏幕」，沒有太多的消化或分類，於是還是回到實體書的懷抱。但「島讀」程式最特別的地方是它不只是單純的把一本又一本的書羅列出來，而是設計了如「通勝」般的閱讀日曆，以每天「宜」甚麼、「忌」甚麼作為主題，有時是「宜相伴」，有時是「忌哀愁」，有時更會應節日或天氣挑選文章，或經典、或通俗，有海子的詩，有張愛玲的小說，也有不少經典的翻譯作品。

（手機截圖）

「極簡閱讀主義」？

「島讀」程式奉行「極簡閱讀主義」，依筆者的解讀，都是有心的讀書人為了便利閱讀而從版面、篇幅及選材上作出的調整，是令人非常舒適而又輕鬆的閱讀體驗。

「島讀」的文章，當中雖不乏經典名著，但選取的篇幅多屬淺白，而且短小精幹，在五分鐘內一定能完成。而版面設計簡單，隨着日曆一頁一頁的掀，便是一頁一好文章。

（手機截圖）

+ 3 + 2

提醒功能：「從今天起，做一個閱讀的人。」

或許有人會認為，一天只5分鐘的閱讀，怎培養出閱讀興趣呢？又或是，有人會道：「我就是連5分鐘也提不起勁。」但筆者有感，有別於一般閱讀程式，它正是設計給那些本來沒有閱讀習慣的人的。

筆者記得，有次訪問書店老闆，她道：「看書其實是要學習的，只是沒有多少人留意。」而跟所有「技能」一樣，都必須由淺入深，最重要是有興趣，繼而才是熟能生巧。筆者在看眾多經典前，首先讀的卻是《向達倫大冒險》及《哈利波特》，故事說到緊張處，一天便能看完一本。

因此，文章短而淺白，另又能設定「提醒功能」，讓讀者可以設定在特定時間提醒，這不正正是培養閱讀興趣最好又最便利的開始嗎？