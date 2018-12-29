【手機】一年不玩手機就可獲得10萬美金！你忍得到嗎？

現代人「機不離手」，無可否認手機在我們的生活中是何等重要。 在家玩手機、出街玩手機，上學、上班也要偷偷玩手機，就連每晚睡前或是睡醒躺在床上的你，第一時間也是離不開手機。大家都無法想像，沒有了手機該如何過活了吧！ 那麼假如用10萬美元，要你禁用智能手機一年，你又願意嗎？

人與人之間的距離本是因為科技拉近了，卻因為人人只顧玩手機而愈走愈遠。(Pinterest)

可口可樂旗下的維他命水（VitaminWater）在12月於社交媒體上發起一項名為“NoPhoneForAYear”的挑戰賽。參加者需要在Twitter或Instagram上發佈一張照片，說明他將如何利用沒有智能手機的這一年。舉辦大會就會根據參賽作品的創意、文化、品牌相關性和文字敘述的吸引程度來進行評判。

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智能手機帶給我們無窮便利和樂趣的同時，也造就了「低頭族」的誕生。(Pinterest)

被選中的活動參加者，將簽訂一份關於一年內不得使用智能手機的合約，如果在365日之內不用智能手機的話，便可獲得10萬美元(約港幣80萬元)作為獎勵。不過即使只能堅持六個月的話，也可以獲得1萬美元的獎金。

(Pinterest)

不用智能手機，那用平板電腦可以了吧？對不起，這也是不行的！即使這些設備是屬於朋友的，參加者也不可接觸和使用。不過，這項挑戰賽也未至於要你與世隔絕那麼殘忍，參加者可以使用筆記簿型電腦，或是桌上型電腦，而像Google Home或Amazon Echo這樣的設備也可以使用。

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(Pinterest)

此外，參加者也會被分派一部90年代的「老爺式手機」以維持日常與人聯絡的基本需要。當然它最大的功能也只是「打出和打入」，極其量也只有「貪食蛇」遊戲可供娛樂。

如果沒有巨額獎金，你又會願意放下手機，多直接與身邊的人溝通和聊天嗎？(Pinterest)

而參加者真的可以堅持到最後，一年裡都不使用任何智慧型手機，在領取獎金前，大會會再對參加者進行測謊試驗。如果參與者通過測試，就能獲得10萬美元的獎金！

這個可以極速致富的機會，又可以戒掉依賴智能手機習慣的挑戰，看上去是不是很吸引？可惜的是挑戰賽的參加者，必須是年滿18歲的美國合法居民才可報名。如果香港也舉辦一個獎金為港幣80萬元的禁用智能手機比賽，你也會有信心挑戰成功嗎？

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