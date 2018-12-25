節日飲酒小技巧：飲酒前該吃什麼「打底」？緩解宿醉有何好方法？

節日期間和朋友聚會，大家都會放開懷抱地吃喝不停。開心興奮起來，接二連三地兩三杯落肚，有時候一不小心就飲太多了。 一輪狂歡過後，隨之而來的是隔天早上起床後覺得十分難受的宿醉，頭痛、想嘔、口乾舌燥、頭暈……那種痛苦曾令你多次後悔地大喊：「我以後都唔飲酒了！」

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對於愛酒之人來說，要以後謝絕飲酒似乎不太可能；而在佳節時因為怕宿醉而「就住就住」冇法開懷暢飲，也著實太過殘忍。

以下將會介紹有關能緩解宿醉痛苦的妙招，希望能幫到大家，在享受美酒的同時也不會讓身體太過受苦。

飲酒前的小準備

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比起黎明唔會空肚食早餐，空肚飲酒更容易出事。在出席需要飲酒的場合之前一定要先進食「打底」，可以吃高碳水化合物，或是高油脂的食物，減慢酒精吸收的速度；也可嘗試多吃烤蔬菜沙律，例如是西蘭花、羽衣甘藍、檸檬、薑黃和紅菜頭等食物對肝功能有益的食物，幫助你的肝臟更好地運作。

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澳洲政府委託進行的一項研究發現，在喝酒之前先喝220毫升水梨汁的人，可減少隔天頭痛和噁心的症狀，緩和宿醉問題。此外，也可以在喝酒之前先喝下大約0.5公升牛奶，因為牛奶能促進酒精分解，也有油脂成份，減低宿醉的機會。

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酒精飲品的選擇建議：

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防止宿醉的最好方法是量力而為，不要喝過量的酒，要喝的話不妨選擇「酒精同系物」(congeners)含量較低的酒，減低身體會引致宿醉的反應，例如是：白葡萄酒、伏特加等，而相比之下，威士忌、白蘭地和冧酒等「酒精同系物」含量較高，喝了容易出現宿醉的情況。

更要謹記重要的一點是，無論你選擇喝什麼酒都不要「溝酒飲」，因為這樣除了會讓你易醉，第二天宿醉的感覺會更強烈，加倍痛苦。

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宿醉後的緩解方法：

世界上並沒有任何一種神丹妙藥，能一吃就完全令宿醉消失，主要需要靠時間讓身體慢慢恢復，不過還是有一些方法可以稍微緩解一下宿醉症狀，來縮短身體的恢復期。

Source: thesun.co.uk

按圖教你緩解宿醉的好方法：

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