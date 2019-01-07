【女生香港地】與貓星人、刺蝟共膳更溫馨？推另類療癒動物Café

可愛的動物有著治癒心靈的效果，除了普及的貓狗Café外，更有其他特別的動物Café，與牠們一起放空一個下午，將煩惱一掃而空。

浪浪抱抱 與待養貓咪共享工作間

空間內的六隻貓咪都是流浪貓（hugnhomeworkspace＠FB）

浪浪抱抱是個另類的共享空間，分為三個區域，包括設有貓架，與貓咪互動的塌塌米空間，幽靜的工作空間與戶外陽台，設有簡單零食與飲品。空間內的六隻貓咪都是流浪貓，不像其他貓Café的名種貓，樣子不是特別的慵懶高貴，但相處過後會發現這些小朋友性格溫和，傻氣又可愛。如果有興趣領養貓咪，可以先來這裡與牠們相處一下，感受貓咪陪伴工作的感覺，或是像牠們般放空度過一個下午，了解貓咪的生活習慣。

浪浪抱抱不時與動物團體合作，舉辨講座與工作坊，如義工交流會、領養日、動物分享會等，幫助更多流浪動物與新手主人，為流浪動物提供庇護。與其抱著要逗貓咪玩，於社交平台上打卡的心態，不如好好享受跟貓咪同一屋簷下的舒心感覺，其實你走進的不只是一個工作空間，更是牠們溫暖的家呢。

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浪浪抱抱 Hug and Home

地址：灣仔日街一號一樓

查詢：5102 8695

KURI Café – Home of Hedgehog 一秒融化 治癒心靈的刺蝟Café

刺蝟導賞區內有十一隻可愛的小刺蝟（Kuricafe@FB）

小小的刺蝟雖然刺刺的，卻是超級可愛的動物。香港首間刺蝟主題Café上月開始試業，分為餐飲區與刺蝟導賞區，導賞費用全免，參觀者可以事先預約導賞服務，在工作人員的指導下與刺蝟近距離接觸並餵飼。Café設有輕食如吐司與窩夫，當中最受歡迎的要數咖啡面帶有可愛的刺蝟圖案的Latte。

KURI Café希望藉此體驗令大家更了解刺蝟的生活習慣，不要只因為樣子可愛而未有深思熟慮的決定飼養。刺蝟是非常膽小而且不是容易飼養的動物，經常捲縮成球自我保護，容易因為緊張而排便，需要相當的耐心才能令牠們對主人倘開心扉。在決定飼養刺蝟前，要首先考慮自己是否有如此的心力做個盡責的主人。

KURI Café – Home of Hedgehog

地址：九龍灣牛頭角道3號得寶商場地下T104A號舖

查詢：92979821

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Café Animojo 鬧市中的熱帶雨林

全港首間擁有「動物大使」的主題餐廳Café Animojo（餐廳提供）

從最初大家對爬蟲類寵物充滿誤解，認為牠們冷冰冰具危險性，到現在飼養風氣盛行，想更親近牠們的話，可以到全港首間擁有「動物大使」的主題餐廳Café Animojo。餐廳由熱愛大自然的 “Goatee” Toni Kingston開設，他曾遊歷各大熱帶雨林，經常與野生動物面對面接觸，配合餐廳內的「動物大使」，希望餐廳能成為自然生態的城市基地。整間餐廳共設有6個動物展示櫃，展覽動物會經常輪換，今期展出的動物包括蜥蝪、蛇、樹蛙等的爬蟲類動物。

Café Animojo的菜單貫徹大自然主題，以健康的家庭風味菜式為主，奉行多菜少肉的原則，當中如地中海燉菜配16穀飯、避風塘炸雞配脆炸羽衣甘藍以及蕃茄壽喜燒意粉，極具地方特色。

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Café Animojo

地址： 中環荷李活道19號地下（大館荷李活道入口對面）

查詢： 2986 8289

與人不一樣，他可以很愛你，也可以隨時不愛你。動物單純的就只認定你這個主人，從決定飼養的一刻開始便要為牠的生命負責，然後會發現被依賴的感覺也不賴呢。在享受與動物互動之間，希望大家覺悟每個生命都是同樣珍貴，要是決定養寵物，請以領養代替購買吧。