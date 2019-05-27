蕭正楠黃翠如公開婚照　結婚周年峇里島補辦婚禮：約定下輩子再愛

一年前，蕭正楠於《萬千星輝頒獎典禮》上宣佈與黃翠如的婚訊，受盡眾人祝福。二人於結婚一周年在峇里島補辦婚禮，再次帶來驚喜。婚禮場面溫馨又甜蜜，透過黃翠如Instagram上照片與文字更能確實感受二人的羈絆。

蕭正楠與黃翠如選擇在結婚一周年，在親友的見證下於峇里島補辦婚禮。（IG_wongtsuiyu）

蕭正楠與黃翠如這一對的愛情看似簡單而美好，單從二人的日常照中，便可以感受到他們日常相處的那種輕鬆自在、眼裡只有對方的濃厚愛意。二人選擇在結婚一周年的那天，補辦了一個送給父母的婚禮。黃翠如於Instagram上表示：「一年前，送給我們兩個人的一個婚禮。一年後，送給父母的婚禮。有你們，就有愛。感謝我的爸爸媽媽，你的媽媽和天上的爸爸仔，讓我們這一天，聚在一起分享愛。那個早上，再遇彩虹。」

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回想那天蕭正楠於《萬千星輝頒獎典禮》台上宣佈婚訊，對於丈夫的「愛的宣言」，黃翠如感動得眼泛淚光。就讓我們來重溫一下二人的甜蜜片段，感受他們的喜悅。

詢眾要求的兩人準備甜蜜一吻（VCG）

多謝我太太黃翠如，多謝你令我更識照顧人。 蕭正楠

奪得「最受歡迎電視拍檔」的蕭正楠和曹永廉於頒獎嘉賓洪永城與黃翠如手中接過獎項，於台上致謝辭時，蕭正楠感激合作拍檔與台前幕後人員後，突然情深告白：「喺2018年我為人生做咗一個好大嘅決定，我好想趁呢個機會，多謝我太太黃翠如！多謝你令我更識照顧人，令我更識做一個男人。」說畢，於身旁的黃翠如感動得眼泛淚光，其後在眾星的祝福下當眾親吻，場面幸福溫馨。

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他是那一個，每次我跌倒，他總是坐在我身邊，讓我哭着說流血很痛，到靜止下來，然後拖起我，繼續帶着我走，他就是那一個人。 黃翠如

率性的二人於新西蘭鄉村的小市集選購了一對由餐具製成的小戒指（IG＠wongtsuiyu ）

那一刻，我們什麼也沒有，但我們擁有了對方。 黃翠如

我們給對方的，是陪伴的承諾。 沒有奢華的浪漫，但足夠。 黃翠如

就在蕭正楠當眾公佈婚訊後，於台上表現靦腆的黃翠如深夜時於Instagram上載了兩人的婚戒照與浪漫感言，分享他們於新西蘭註冊的故事。黃翠如說：「他在過山車上向我求婚，我在河邊向他求婚。」當時沒有衣香鬢影，沒有氣派場地，就連一對合尺寸的戒指也找不到，率性的二人於鄉村的小市集選購了一對由餐具製成的小戒指，在證婚人的見證下完成這簡單的婚禮。「那一刻，我們什麼也沒有，但我們擁有了對方。」當證婚人問及：「為什麼是對方？」，黃翠如說，蕭正楠是那個不會因她跌倒而嫌棄，會耐心照顧然後鼓勵她繼續向前。「我們給對方的，是陪伴的承諾。沒有奢華的浪漫，但足夠。」儘管於幕前合作演活了多少的角色，於對方眼中，他們就是最赤裸祼的蕭正楠與黃翠如。

二人於拍攝劇集《師奶Madam》時結緣（VCG）

婚姻或許很脆弱，但蕭正楠能給我勇氣。 黃翠如

二人於拍攝劇集《師奶Madam》時結緣，拍拖四年一直屢傳婚訊。二人雖不時高調放閃，卻給予人一種窩心踏實的感覺。黃翠如曾於一次的訪問中表示，二人早已認定對方為終身伴侶，只是對踏進婚姻階段感猶豫。主要原因是身邊許多親密的朋友於婚姻觸礁，令她有感婚姻的脆弱，沒有勇氣繼續向前邁進。

她感恩與蕭正楠相處的時間裡切實感受到活著多好的感覺，蕭正楠總是會她為先，為她的開心而歡欣，為她的傷心而失落。在黃翠如處於低潮時，他會陪伴她，領她一起跨過難捱的歲月。縱使他人的婚姻未如順利，但蕭正楠給她勇氣迎接這挑戰。

相比其他愛得高調的藝人，蕭正楠與黃翠如的貼地愛情更來得暖心。祝福二人今後繼續甜蜜，率性的活出屬於他們美麗的未來。