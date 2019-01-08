安藤櫻出演廣告　原意反性別歧視　卻反過來被指鼓勵性別暴力？

去年兩性議題鬧得熱烘烘，網上不時出現罵戰，最後更出現兩性互數對方不是的情況。 最近，出名是廣告王國的日本就因為一個廣告，再次引發有關性別的討論。

日本西武百貨近年推出一個名為「わたしは、私」（我就是我）的廣告系列，分別找上樹木希林及木村拓哉演出，鼓勵大眾要擺脫年齡枷鎖以及走出屬於自己的路。系列推出後一直獲受好評，更有不少網民直言能從廣告中獲得力量。

最近西武百貨邀請有份出演電影《小偷家族》的演員安藤櫻，為「わたしは、私」系列出演，表達「女性時代」的想法。

西武百貨海報

西武百貨海報

海報上寫著：「因為妳是女的，所以被強迫、被無視、被扣分…」

就算社會開始慢慢改變，但性別歧視問題一直以不同形式存在於日本社會中，就例如去年8月有傳媒爆出東京醫科大學自2010年開始無故扣減所有女考生入學試約百分之十至二十分數，隨後更有校方人士辯稱因為女性在結婚生子後就會離職，所以減低女性入學率是「必要之惡」，避免影響醫院運作。由此可見，性別歧視問題仍然實實在在地存在，生理性別就成為女子的原罪。

安藤櫻亦在廣告獨白中讀出：「社會總是提醒著大家『因為是女性，所以妳會不幸。』」

西武百貨海報

正面又充滿力量的獨白，何以成為網民評擊的對象？事源不少網民認為廣告的表達手法令人聯想到性暴力和迫害。於廣告中，安藤櫻不斷地被忌廉砸臉，彷佛是指出她對「女性時代」的看法並不正確，所以才會被批評、唾罵，甚至被暴力對待。

更有網民批評，西武百貨既然都找到了安藤櫻來拍廣告了：「與其讓她被砸臉，叫她滿面笑容舉中指比較好吧！」亦有網民指：「既然廣告強調社會不應著重性別之分，卻只找來一位女性獨白，不是自相矛盾嗎？」

+ 11 + 10 + 9

而支持者則認為砸蛋糕的表達，正正指出了女性一直以來都是被忽視以及欺凌的一方。

看過廣告之後，你支持哪方立場呢？

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