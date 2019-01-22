【美圖獸獸】P圖呃到人又呃唔呃到自己？有內涵的自然美才是王道

在社交媒體普及化的今天，為個人照片進行修圖幾乎已被視為理所當然的行為，但修圖後的照片與現實往往不如預期，所以才有「照騙」之詞的出現！ 然而，著名的瑞典服飾品牌H&M卻反其道而行，如在去年推出「自然美」行銷手法，廣告中所展示的模特兒都是未修圖加工的真實面貌。廣告下的模特兒穿着泳裝，大方展示汗毛、小肚腩、贅肉，還原真正的身材曲線，結果此舉意外地引來連波式好評，畢竟這才符合真實中的不完美。

著名的瑞典服飾品牌H&M反其道而行，如在去年推出「自然美」行銷手法，廣告中所展示的模特兒都是未修圖加工的真實面貌。（Instagram＠hm）

有鑑於此，馬來西亞東方日報欄目 ——《東方熱話》特別邀請怡保何人可博物館館長吳晨圓及Dream Work Family健康教練黃健偉一同討論各自有關「加工美」的必要性和可接受的底線。

吳晨圓坦言，本身常有「照騙」的經歷，如在數月前通過Whatsapp與一名女性交流，對方在照片中看似甜美怡人的30餘歲女性，豈知見面時才發現原來是40至50歲的中年婦女。

畢竟，現代相機及手機應用程式附有美白、皮膚零瑕疵功能等，美圖後總是與真人有別。 吳晨圓

針對此情況，黃健偉則笑言，已習慣了現今社會，尤其是社交媒體中充斥的「照騙」，所以他往往會為相片中的真人外表，預先扣除20或30分。他認同，大家確實希望展現最好一面，因此在社媒上，大部分人都喜歡貼自己最美的角度，當然大家也期望能遇見與相中人一模一樣的真人。「平時，我也會修圖，但主要是照片光線、色調、濾鏡，而不是修飾個人五官等。」

此外，吳晨圓表示，儘管她本身拍照不上鏡，包括有次擅長拍照的妹妹建議幫她修圖，也遭她拒絕。「如果把自己修得太完美，那我情願不要，因為那已不是我，我情願人家說：你真人比照片好看。」

吳晨圓（怡保何人可博物館館長）：本身抗拒修圖， 因為相中人將變得不是我， 情願被人家說「你真人比照片好看」。（馬來西亞東方網）

整齊乾淨就好

黃健偉也表示，修圖軟件是因時代發展而所衍生的科技，使用與否因人而異，一般人的使用心態莫過於是要將最美一面展現出來。

另一方面，談及社交圈上的「網紅臉」很多，吳晨圓則強調，當每個人都變得「漂亮」時，個性美反而顯得更珍貴，就以她所欣賞的婦女、家庭及社會發展部副部長楊巧雙為例，楊氏的氣質、內涵和能幹，足以取代口紅，塗不塗口紅都是那麼美。

至於對自己儀表所設下的底線，黃健偉表示，主張個人整齊乾淨，若出門，會根據場合進行服裝配搭，也不會刻意追求潮流或名牌等。若購買名牌用品，其考量的是品質和外觀，而非人買他也買。不過若超出自己經濟能力，他認為那倒不必追求。

吳晨圓說，因工作關係她每天會見很多人，但是她還是一貫地沒塗口紅，只是偶爾會畫眼線，並強調頭髮的整齊，讓自己看起來精神抖擻。

黃健偉（Dream Work Family健康教練）：要「 美」 並不一定是要去花錢減肥或整容，運動和個人內涵，也可讓一個人變得好看起來。（馬來西亞東方網）

沒有內涵外表滿分也沒用

雖然高顏值可加強第一印象，但是若沒有內涵，外表再好也是徒然。

吳晨圓說， 屬下職員不乏帥哥美女，她認為就算外表滿分，可是實力「空洞」，還比不上外表遜色卻有實力者。「我認為人要加強內在，有了內在，就不用擔心外表；如果外表和內在都強，那當然是卓越。」

黃健偉也苟同說，有了內在，外表自然地好看起來。他補充，其實「美」不一定要花錢減肥或整容，有一種美叫健康美，通過運動，可改變個人的氣色、頭髮光澤、健美體格和整體形象。「長相是先天的，可是體態卻可靠後天的補助。」

黃健偉說，其實「美」不一定要花錢減肥或整容，有一種美叫健康美，通過運動，可改變個人的氣色、頭髮光澤、健美體格和整體形象。（Gettyimages／視覺中國）

整形是個人權利但別整上癮

儘管整形及微整形已成社會風氣，吳晨圓表示，身邊雖然有人進行微整形手術，例如把鼻樑墊高，但她卻非常滿意現狀，絕不會整形。

「只要整形者高興，在不影響別人和本身健康的前提下，那是可接受的。」黃健偉則表示，若長相導致自卑，影響生活及圈子發展，或要在演藝圈發展和成為「youtuber 」等傳媒行業，微整形或許會讓相關人士的事業發展更順利，所以無可厚非。

10年前，曾考慮進入演藝圈的他也懷有微整形念頭，只是後來選擇其他行業而取消念頭。他也聽聞整形會上癮，所以認為應適可而止就好。但是，他強調整形是個人權力，他不會去排擠任何人。對於會否在意配偶曾「加工」整容，黃健偉則說，只要整形前後落差不大，還是可接受，而前提是對方必須坦白相告整形的部位及原因。

吳晨圓則重申， 個人魅力、人生歷練、工作處事和人際關係等勝於一切，並認為這是主張「個性美」年代，審美觀已有所改變，有深度的人則不再追崇帥哥美女，而是要了解真實的生活點滴。

黃健偉對此給予認同，並舉例好些出名的Youtuber也非帥哥美女，而是透過拍攝奇特及創意的視頻引來粉絲。

只要整形者高興，在不影響別人和本身健康的前提下，整形是可接受的。但整形會上癮，所以應適可而止就好。（Gettyimages／視覺中國）

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【東方熱話】網上「照騙」氾濫自然美才重要】