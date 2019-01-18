【#10YearChallenge】30+學懂返工要開心　3條問題別再糾纏是非中

30+，工作上的追求有什麼不同？

今期流行在社交媒體玩「#10YearChallenge」（Ten Years Challenge），貼自己十年前後的照片做對比。我不禁問問今日的自己，是否達到十年前所訂的目標？現時過的生活，跟十年前的幻想有多大出入？

作者：詩寧

(《無法成為野獸的我們》劇照)

20+的我幻想30+的我應該已婚、辭職在家相夫教子、閒來約朋友tea或自己寫寫字......幸運地，30+的我確實是這樣生活。但原來自己的性格已變，到今天並不追求這種生活，反而是有很多工作想嘗試，我愛我的家庭，但也想有時間愛自己。

有關「將來」，我們可以「計劃」，但不必「準備」太多。

你可以設立一個十年目標給自己，但你不會預計到自己十年後的性格或心態轉變。所以，有關「將來」，我們可以「計劃」，但不必「準備」太多。

「活在當下」這句話，20+的我聽過；30+的我才真的感受到。

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《無法成為野獸的我們》劇照)

作為一個職場文章作者，我沒想到自己會為家庭而暫停全職工作兩年。最近重返職場，把「活在當下」應用於工作上，發現比從前輕鬆開心得多。

20+的我，會為一星期後的Event緊張到失眠，每晚OT趕這趕那，有很多無謂的擔心，怕當日有甩漏、準備幾款Back Up Plans、怕上司覺得我做得不夠好……

30+，心態不同了，發現以前好多「辛苦」，是自己給自己的。其實只要把眼前的事做妥了，將來有什麼突發事，冷靜面對便輕易解決，根本沒什麼好慌的。

工作很忙，有時會因為太忙而迷失，忘記冷靜和淡定，害自己多了無謂的擔憂。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

你燥，是因為同事到deadline都不回覆？現在的我不會因為別人的不專業而氣壞自己身體。

如果你日日起身都不想上班，回到公司又好多負能量，在怨天怨地之前，靜靜想想以下三條問題：

30+，依然認真地對待工作、出100分的力，但少了以前「乜都擺上心」的執著，唔再介意別人眼光或評價，舒服多。

「上司、上上司的作風和要求」應是你是否留在一間公司，極度重要的考慮因素，畢竟你的人生與生活，不是為「打工」而生。(《無法成為野獸的我們》劇照)

好工不如好老細：不應再被上班影響下班

十年工作經驗，清楚什麼類型的工作適合自己，「工作」包含公司、上司、同事，隨便一樣差都足以令人天天痛苦。所以現時，除了看人工福利此等「具體」要求外，隨著人生不同階段還應該考慮「上司、上上司的作風和要求」、「公司文化」、「數年後的生活」等等，這才可快快樂樂上班去。人生沒幾個十年，不要再被工作影響下班後的心情和生活了。

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