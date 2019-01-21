【10 year challenge】36歲深田恭子演活25歲　揭日女星凍齡早餐

有說十年是人生其中一個階段，近日流行的10 years challenge，便讓我們回顧從前，一看自己這些年來的轉變。十年前的自己，或多或少外貌較為年輕，臉上沒有現時的細紋或眼袋，皮膚亦較有彈性，但現年36歲的深田恭子，則仿如凍齡般，即使在劇集《初戀那一天所讀的故事》中，飾演25歲的補習班導師，亦毫無違和感，令不少網民大感驚嘆。

現年36歲的深田恭子，即使在劇中飾演25歲的補習班導師，亦毫無違和感。(《初戀那天所讀的故事》劇照)

「女人唔保好易老」，這句話一點也沒錯，深田恭子對於保養，可謂非常勤力，回顧她在2004年拍攝的《下妻物語》，除少了嬰兒肥，與現今幾乎不變，看似20來頭的少女，亦沒明顯的「歲月痕跡」，實讓人羡慕，而她的保養方法，其實非常簡單，值得參考一下。

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保暖能排毒抗衰老

近日天氣轉涼，身體易變浮腫，深田恭子便非常著重保暖，每天早上都以攝氏42度的溫水泡浴，若在拍劇時身體變冷，她亦會到休息室沖熱水澡，促進新陳代謝和血液循環，讓自己變得更有精神。比起凍飲，她通常會選擇熱飲，如生薑紅茶或熱水，因為體質變得虛寒的話，易致代謝物和毒素囤積體內，使肌膚變衰老，因此需要保暖，才能保持肌膚年輕。

深田恭子會把發酵糙米弄成飯糰當早餐。(@kyokofukada_official) 日本藝人都熱愛的發酵糙米飯糰 除了保暖，她亦會注重飲食，避免進食寒涼食物，以及小麥麵包和砂糖，即使拍劇後感疲倦，她也會堅持自行做飯，不吃速食，並準備翌日的早餐。她的早餐非常特別，會將糙米、紅豆、鹽和水混合烹煮，並保溫三天後，製成飯糰慢慢嘴嚼食用，這樣不僅有助消化，亦能排毒及抗衰老，連其他日本藝人如石原聰美和篠原涼子等，也是愛好者之一。

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伸展運動避免身體變虛寒

工作繁忙，易讓人變得懶惰，不過若長期保持同一姿勢，便會使肌肉變僵硬，造成血液不流通，身體變得虛寒，因此深田恭子會間中游泳，活動身體，亦會做簡單伸展運動，保持姿態端正，以放鬆一下繃緊的肌肉。她亦認為，減壓是抗衰老的重點，故除了做伸展操，她亦會盡量每天睡足7小時，並使用暖水袋保暖，幫助入眠。

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