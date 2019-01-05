【10日減2kg】烚蛋是女星減肥餐單之選？營養師：安眠減壓防乳癌

每每提到明星的飲食餐單，都會出現烚蛋，可謂減肥之選，不過坊間常說蛋黃所含的膽固醇高，易令人聯想到肥胖的問題，並與減肥的方向，完全相反，那麼到底誰是誰非呢？

不少女星愛將烚蛋加入減肥餐單內，胡杏兒亦不例外。(VCG)

不僅韓國，大部分女星的早餐，都會加入烚蛋，包括劉亦菲，便表示早上會吃烚蛋、牛奶和沙律，而胡杏兒、范冰冰和徐若瑄的餐單，亦有烚蛋的選擇。有日本網民曾於美容網站分享，每天早上吃兩顆烚蛋，成功在10天內，減磅2公斤，這大概是因為烚蛋卡路里僅得90卡，而且有飽足感，因此很易便能瘦下來。

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對於膽固醇的問題，營養師Stella透過報道，指出只有在轉換成酯化膽固醇的情況下，膽固醇才能被吸收，故這並不是需要擔心的重點，「只要低溫、不煎、不炸，以及吃蛋同時不要吃經高溫煮食的食物，如薯條和炸物等便可，因若同時攝取經氧化的油，體內的膽固醇也會被氧化。」她亦認為，蛋黃所含的卵磷脂，可促進血液循環，抑制內臟脂肪堆積，反有助減肥。

不僅減肥，根據報道，日本抗衰老醫學博士白澤卓二表示，每顆雞蛋含125毫克「膽鹼」，等同200克大豆食品的含量，能促進腦部神經傳遞，預防腦退化，但切記不要吃超過兩顆雞蛋。

以下是實行烚蛋減肥的女星們：

+ 8 + 7 + 6

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日本營養師松田真紀會亦認為，雞蛋含豐富褪黑激素色胺酸，能重整生理時鐘，有助安眠、減壓和提升代謝，亦可預防乳癌。她亦指，早上適宜吃半熟蛋，因這時所吸收的營養最多，而且它能在1.5小時內完全被消化，「身體會在餐後14小時，分泌褪黑激素，這時只需躺床上，就能睡好覺」，由於全熟蛋的消化時間需耗3小時以上，故她建議將其當成午餐或點心。

有見雞蛋的功效，坊間流傳不少食譜，以下是聲稱一周可減5公斤的餐單：

+ 3 + 2

然而，每人體質不同，以上餐單也不一定適合所有人，實行健康減肥前，最好先咨詢營養師意見。