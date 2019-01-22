【Whatsapp新功能】新版傳相片即加sticker　「自私send」更方便

由開發以來，WhatsApp一直都是最受歡迎的手機應用程式之一，甚至是很多人主要的溝通工具。去年，WhatsApp作出多項更新，加入不少新功能，如多人視像通話功能、貼圖與標記已轉發訊息等等。 2019年的第一次更新於1月發佈，有甚麼特別的功能？

在相片加入Sticker

在2018年年尾，WhatsApp加入貼Sticker功能，掀起一陣的「自製貼紙（Sticker）」熱潮。步驟即使不簡單，用家也不厭其煩為自己與朋友製作Sticker，在WhatsApp上使用。

而在是次iOS 2.19.10的新版本中，用家則可在編輯正要傳送的照片時，按「笑臉」鍵，立即加上Sticker。

（手機截圖）

新功能「私Send」更容易？

是次iOS 2.19.10版本亦加入「私下回覆」功能，即在群組中，用家可長按組員的短訊，便會出現「私下回覆」選項，按下便會進入私人對話的頁面。

這功能無疑是方便了私人對話，不過本來要私人對話，本不困難。筆者試用後，反覺這是方便了連儲存別人電話號碼都懶惰的筆者。

（手機截圖）

指紋解鎖動態，可有可無？

另一新功能，則是可在預覽中以指紋解鎖聯絡人動態。不過，WhatsApp動態其實不大受歡迎，受歡迎程度亦遠不及Instagram的「IG Stories」。是次更新，功能未有重大改變，反而在網絡上，則有大量傳聞針對whatsapp2019或即將推出的新功能，或更令人期待吧！

以下的傳聞功能，你又聽過多少？點圖詳解＝＝＞

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）