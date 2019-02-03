【十二星座過豬年．上】八掛親戚亂問點接招？金牛扮忙、巨蟹著草

農曆新年就快到啦！煩死人的親戚也會一一見到！小時候覺得見到親戚是一件開心的事，會給你利是沾沾喜氣。但出社會之後就可沒這麼友善了，叔叔嬸嬸阿伯阿姨們問題連發，看似關心實則探聽，偏偏一同吃飯想不被問也難。身為後輩的12星座，會如何接招呢？

叔叔嬸嬸阿伯阿姨們問題連發，看似關心實則探聽，偏偏一同吃飯想不被問也難。身為後輩的12星座，會如何接招呢？（Gettyimages／視覺中國）

▶ 白羊座

對於親戚的酸言酸語，火爆白羊看在他們是長輩的份上，留給他們面子，不口出惡言。如果是不認識的早就爆氣啦～「你看你表哥～在工作上這麼優秀，下個月要升職啦！你要多跟他學習學習～」白羊皮笑肉不笑，但心裏已經把所有畢生所學的髒話給罵得淋漓盡致，氣得牙癢癢！

▶ 金牛座

過年每天就是吃和耍廢，所以愛吃的金牛對飯菜會插手到底。喜歡看自己喜愛的食材從原形變成美味佳餚的金牛，在廚房裏和姑姑婆婆們東奔西跑，面對「你交男／女朋友了沒？」的問題時，就會大喊「怎麼沒醬油啦！？哎呀！那我去買好了！」裝做自己很忙碌的樣子，若無其事地逃過親戚的一切問題。

喜歡看自己喜愛的食材從原形變成美味佳餚的金牛，在廚房裏和姑姑婆婆們東奔西跑，面對「你交男／女朋友了沒？」的問題時，就會大喊「怎麼沒醬油啦！？哎呀！那我去買好了！」裝做自己很忙碌的樣子。（Gettyimages／視覺中國）

▶ 雙子座

親戚各式各樣的問題，以雙子的口才絕對難不倒他，真的去扒他的八卦，大概會出現以下對話，讓親戚傻眼得不要不要的！

姑姑：「你女朋友怎麼又換啦？上一個挺好的啊！」

雙子：「我也覺得不錯耶！還是姑姑你兒子要參考一下？（轉頭問）表哥～我介紹一位美女給你，你媽已經鑑定過了……」

親戚各式各樣的問題，以雙子的口條絕對難不倒他，真的去扒他的八卦。（Gettyimages／視覺中國）

▶ 巨蟹座

巨蟹在親戚的印象中都是非常好的，所以不太會有被故意刁難的情況發生。不過面對整屋子的親戚，巨蟹通常拿完利是就光速溜回房間，這麼難得的連假一定要好好運用，才不想跟煩人親戚搏感情呢！

親戚：「啊你是躲在房間幹嘛啦？」

巨蟹：「我有點事啦～你們慢慢聊啊～沒有重要的事情不要找我！但打牌要找我哦！」

面對整屋子的親戚，巨蟹通常拿完利市就光速溜回房間，這麼難得的連假一定要好好運用，才不想跟煩人親戚搏感情呢！（Gettyimages／視覺中國）

▶ 獅子座

不管什麼時候都要光鮮亮麗的獅子，面對親戚來勢洶洶的問題，就算天天吃泡麵也要打腫臉充胖子，一定要回答得非常漂亮帥氣！

親戚：「工作薪水多少啊？」

獅子：「不多啦！不過我預計明年要買台車，叔叔有什麼建議嗎？」

臉不紅氣不喘的答案會讓親戚覺得他一秒上下好幾十萬，自己小孩完全比不上，立刻閉嘴。

【十二星座過豬年．下】八掛長輩刁難點接招？山羊射手叻吹水

不管什麼時候都要光鮮亮麗的獅子，面對親戚來勢洶洶的問題，就算天天吃泡麵也要打腫臉充胖子，一定要回答得非常漂亮帥氣！（Gettyimages／視覺中國）

▶ 處女座

做事一向中規中矩的處女，對於親戚的問題早就已經在心裏準備好各種因應對策！

親戚：「什麼時候要結婚啊～」

處女：「因為我跟他的經濟基礎還不是很穩定，所以目前還不打算要結婚，不過已經決定要在我們二十五歲的時候……我公司同事都……」

隨便一個問題都要講超過10分鐘的處女，詳盡到連別人的感情狀況都信手捻來，親戚哪敢再問下去呀！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】