【十二星座過豬年．下】八掛長輩刁難點接招？山羊射手叻吹水

農曆新年就快到啦！煩死人的親戚也會一一見到！小時候覺得見到親戚是一件開心的事，會給你利是沾沾喜氣。但出社會之後就可沒這麼友善了，叔叔嬸嬸阿伯阿姨們問題連發，看似關心實則探聽，偏偏一同吃飯想不被問也難。身為後輩的12星座，會如何接招呢？

【十二星座過豬年．上】八掛親戚亂問點接招？金牛扮忙、巨蟹著草

▶ 天秤座

擅長移花接木的天秤，最喜歡將問題丟回給親戚，所以當他被問到任何不想回應的問題，就會把路人推出來擋刀！

嬸嬸：「你工作怎麼這麼久都還沒找到？」

天秤隨手一拋：「說到工作，堂哥之前是不是也找不到工作好一陣子，那時候都怎麼辦啊？嬸嬸是不是很辛苦？」

坐旁邊看電視的堂哥莫名中箭，順利轉移嬸嬸的注意力，天秤奸詐的將自己塑造成渴望得到答案的聽眾，但其實內心猛翻白眼毫不關心，只想蒙混過去而已。

俗話說「死道友不死貧道」，擅長移花接木的天秤，最喜歡將問題丟回給親戚，所以當他被問到任何不想回應的問題，就會把路人推出來擋刀！（Gettyimages／視覺中國）

▶ 天蠍座

過年被親戚窮追猛打「你交女朋友了沒？」、「工作薪水多少？」等等問題，即使天蠍心裏已經快要火山爆發，額上的青筋也已經爆到不能再爆了，面上還是硬要撐住，維持高冷的人物設定，頂多小虧一下自己：「還沒啦……我這麼差，怎麼會有人喜歡我……」但腹黑又記仇的天蠍怎麼可能只讓自己吃虧？一定會再笑笑地反酸回去：「阿姨！我看妳兒子也單身很久吼～你先擔心他比較實際啦！」

腹黑又記仇的天蠍怎麼可能只讓自己吃虧？一定會再笑笑地反酸回去。（Gettyimages／視覺中國）

▶ 射手座

射手聰明伶俐，向來見人說人話，見鬼說鬼話，但遇到愛問白目問題的親戚，卻死都不會正面回應！

親戚：「你一個月領多少？」

射手立馬開啟高談闊論模式：「現在景氣越來越不好，薪水沒漲，物價漲！阿姨你看你的LV包包，價值會不停縮水！到時候叭啦叭啦……」

能將話題從南扯到北，應該只有射手才做的到吧～

射手聰明伶俐，向來見人說人話，見鬼說鬼話，但遇到愛問白目問題的親戚，卻死都不會正面回應！（Gettyimages／視覺中國）

▶ 山羊座

山羊是最不怕遇到刁鑽親戚的星座，因為他平常就把自己打理得非常好，毫無破綻，臉上的面具也一張接着一張。但如果問到感情方面的問題，就是山羊的死穴啦！

親戚：「怎麼都沒看到你帶女朋友回來～」

山羊：「有太多對象了，還在考慮啦～下次再帶給你鑑定一下吼～」

即使早就被拒絕幾百次，山羊為了保持自己完美的形象，還是寧願說個瞞天大謊，也不願讓自己看起來落魄！

射手聰明伶俐，向來見人說人話，見鬼說鬼話，但遇到愛問白目問題的親戚，卻死都不會正面回應！（Gettyimages／視覺中國）

▶ 水瓶座

不要看水瓶平常溫溫的樣子，一旦被激怒，是不會管你是不是跟他有血緣關係！

親戚：「你那個男友不行啦！一個月沒賺多少～！工作這麼久都沒看他有起色……」

水瓶：「這些都不關你們的事好嗎！！」

一被踩到地雷就瞬間引爆，不過水瓶是不會在乎這種一片尷尬的情況的，因為他知道，對白目的人就是需要直話直說，才不管你呢！哼！

不要看水瓶平常溫溫的樣子，一旦被激怒，是不會管你是不是跟他有血緣關係！（Gettyimages／視覺中國）

▶ 雙魚座

聰明的雙魚知道對於親戚的攻勢，只有一種方法可行，就是裝傻。平時就給人憨傻迷糊錯覺的他，知道含糊回答絕對是最安全的，打起迷糊仗更是讓人抓不着小辮子！

親戚：「什麼時候要結婚啊？」

雙魚：「痾～欸～那個～應該是還沒啦～」

親戚再一個猛攻：「你是不是沒有要娶人家蛤？是不是怎麼了？」

雙魚：「沒有啦沒有啦……！」

一問三不說的雙魚，怎麼套話都沒有用，親戚也只好放棄目標啦～

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】