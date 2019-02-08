【閨蜜】女生必備手機APP　拍出好看閨蜜照的強大Pose秘笈！

每當女生閏蜜們聚在一起，逛街聊天吃飯，當然少不了一個必備環節，就是瘋狂影相。

自拍、合照、打卡相，一起拍拍拍過不停。只要把鏡頭對準，在手機上按一下鍵就可拍成照片。但明明是如此簡單的一回事，照片看上去總是拍得不太好。拍來拍去也是抓同一個角度、擺上V字手勢、甚至表情來來去去也只會嘟嘴或是微笑，拍再多的照片也好像沒什麼新意……

對於攝影技術不是專業層次，也不是特別擅長面對鏡頭的女生，要拍出好看的閨蜜照也並非無可能。若果大家只是想以娛樂性質，拍出打卡呃Like相的話，以介紹的手機App絕對可以幫到大家！

主打女性用家市場的《Ulike》是一個非常實用攝影軟件，介面簡單清晰，功能算是十分全面。App內有女生常用的濾鏡及美顏修圖功能，不過說到這個App最獨特又強大的，就一定是「姿勢」這個功能！內有自拍、冬天、日常、街景、Café、旅行、男生、情侶和朋友等模式，並有各種適合不同場景，以及人物組合的影相姿勢，一定能給你滿滿的影靚相靈感。

最強大的「姿勢」功能

當面對鏡頭時尷尬癌上身、表情和四肢僵硬，或是不知道要擺什麼姿勢才好的時候，只要選擇「姿勢」這個功能，再選擇你所需的模式和揀選你喜歡的姿勢，畫面就會出現用白色線條勾勒的「人像輪廓」。只在類似的場景跟著它擺甫士，然後再根據白色線條的「人像輪廓」，抓好距離拍攝就可以了！

介面的下方還有由model示範的預覽照，要拍出有姿態又有實際的靚相就變得輕鬆簡單得多，別再只會擺成龍V字手勢和「比心」啦！不論是拍拖約會、跟閨蜜聚會或是去旅行都相當適用。

筆者邀請得親愛的女生同事們進行示範，大家都不約而同的表示「好好玩」，而且濾鏡的顏色自然也不會太過over，更令她們與奮地表示在沒有修圖之下，樣子和輪廓也「上鏡」了不少。基本上只要打開「姿勢」功能一拍，就可以直出靚相，省卻了不少執相的時間。

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濾鏡和修圖功能

除了最強大的「姿勢」功能，這個攝影程式在濾鏡和修圖的表現也相當不俗！濾鏡方面有甜美粉色、馬卡龍、日系雜誌、小清新、復古和文青等風格選擇，雖然選擇不算是太多，但風格勝在夠「少女心」，總有一個會令你喜歡。

在操作上，只要在頁面的下方可直接點選自己所喜愛的風格，或是向左右滑動就可以替換不同的濾鏡，簡單一步就可以讓照片的感覺瞬間提昇！

女仔貪靚是人之常情，有時總想「執靚少少」個樣才把照片放上網。這個App比的美顏功能除了有一般的瘦面、美白、磨皮及大眼等功能，更有髮際線、縮人中、開眼角等變靚小心機，美顏修圖的功能全方位地滿足到女生們，在外貌會比較在意的微小位置。

另外也有非常貼心的「補妝」功能，若然影完相後發現自己面無血色、脫妝、或是想加深眉毛唇色等妝感，也只要按鍵再向左右調較顏色深淺，就可以立即在相片上幫先己補妝。

有這個App在手可說是以後要拍好看的情侶照、閏蜜照，或是幫男朋友影chock相也再無難度。更重要的是這個程式是可以免費下載，絕對是每個愛拍照女生的必備手機程式！

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