【豬年撈起】新年正宗撈起推介　$88到米芝蓮　外賣堂食有分別？

某日，跟友人地說：「新年目標，我要吃十底蘿蔔糕！」朋友失笑，答：「多麼遠大的目標！」節日，離不開應節食品，味道其一，最重要還要好意頭！來自新加坡及馬來西亞的賀年食品「撈起」，五彩繽紛，邊吃邊撈邊歡呼：「撈起！撈起！撈得風生水起！」寓意工作順利，風生水起，盤滿缽滿，好玩、美味又健康！

莆田鴻運發財魚生，有小、例、大三款選擇，價錢分別為例168、$218與$318。（莆田提供）

最正宗「米芝蓮」首選：莆田撈起！

不少人對「撈起」不是十分熟悉，想試試最正宗的「撈起」，可考慮新加坡的米芝蓮餐廳莆田。

「撈起」其實不難製作，主要材料包括蔬菜與魚生，難就難在製作「麻煩」，要把蔬菜切成細絲，再佐以醬汁與魚生，自家製作，難免草草堆放在一起。但莆田的「 發財撈起」清楚分開兩層食材，至少有人說7、8種七彩繽紛的食材，第一層為瓜類與蘿蔔絲；另一層則為炸紫菜、炒芝麻、花生碎等等。考慮到有些客人不喜生冷食物，莆田便把魚生改為煙三文魚，但也不失傳統味道。

莆田更向記者補充，即使是「第一次」也不用害羞，因為餐廳為客人準備了「食用指示」，由撒花生碎到下酸柑汁，更有指示邊撈邊說出哪些吉祥說話，非常適合一家人或一大夥人邊「玩」邊吃。準備回家做節的，餐廳也歡迎外賣。

最「抵玩」之選：茶木88元便能「撈起」！

若只是一班朋友為過癮、湊湊熱鬧，那茶木88元「撈起」套餐確是超值之選！

雖然價錢優惠，但材料卻一點都不馬虎，十分豐富，包括福袋、帶子、蟹棒、煙三文魚與雞絲等等，當然也不少得各類蔬菜，寓意五福臨門、年年有餘，愈撈愈旺、風生水起！

茶木「撈起」勝在經濟實惠，而且有別於一般中菜餐館，不一定要坐滿一桌子才能享用菜式，份量得宜，適合女生們新年時「撈一撈」，也不用怕發胖！留意茶木只限堂食，最適合一班同樣對走塑有要求的好友。

他們亦有提供傳統的三文魚撈起，叫作「金豬撈起」，價錢為$388。（龍麵館提供）

最「奢侈」之選：龍麵館「撈起」鮑魚、龍蝦！

但若是與長輩一起「撈」起，想要豐富一點的食材，龍麵館的海鮮「撈起」便最能搏長輩歡心！

龍麵館的兩款奢侈「撈起」，分別為「龍蝦撈起」及升級版的「鮑魚龍蝦撈起」，材料包括龍蝦肉、煙三文魚、蓮藕片、炸竽頭絲、沙田柚肉、子薑、甘荀、青瓜等等，比傳統撈起豐富的得多。另外，他們亦有提供傳統的三文魚撈起，叫作「金豬撈起」，只因造型非常可愛！

龍麵館的撈起只限堂食，更特別告訴記者，只要一上菜，員工也會跟食客一起大喊「撈起！撈起！風生水起！」整個餐館都會鬧洪洪，喜慶洋洋，家中長輩一定會非得常歡喜！