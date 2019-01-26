村上春樹70歲大壽　30+才學懂享受跑步5件事：一天一小時沉默時間

日本作家村上春樹， 1949 年 1 月 12 日生於東京。2019年，正是他70歲生日。不少網站十分用心，結集70件有關作家的生活小事，愛咖啡或酒精、爵士或古典、專一或多情⋯⋯一一羅列，整個人生就似分割成零零散散的碎片，「易入口」又非常有趣。

村上春樹三十多年來，參加約25次馬拉松，跑步是他每天都會做的事，更為此撰成散文集《關於跑步，我想說的其實是⋯⋯》。不如乘着2019年剛開始，說說這位作家有有關跑的事情。

說跑步前，以下關於村上春樹的「小秘密」，你又知道多少？（請點圖看小秘密）＝＝>

《關於跑步，我說的其實是......》，英文書名《What I Talk About When I Talk About Running》，讀過Raymond Carver的，都知道這是向他《What We Talk About When We Talk About Love》致敬！（誠品網絡書店）

筆者覺得，即使只是一種非常普通又簡單的事情，不斷地做，堅持地做，年年歲地做，它終究會成為你的一部份。而在這看來沉悶非常的運動中，除了心肺功能外，還有甚麼已成為他的一部份呢？

跑步讓你⋯⋯獨處

希望一人獨處的念頭，始終不變地存於心中。所以一天跑一個小時，來確保只屬於自己的沉默的時間，對我的精神健康來說，成了具有重要意義的功課。至少在跑步時不需要和任何人交談，不必聽任何人說話，只需眺望周圍的風光，凝視自己便可。這是任何東西都無法替代的寶貴時刻。 《關於跑步，我想說的其實是……》村上春樹

聽說，村上春樹愛用iPod，收藏數千首歌，在跑步時聽。一天花一小時，只留意自己的呼吸與腳步，伴着最愛的節奏，也是一種毫不遙遠的奢侈。

（Haruki Murakami＠Facebook）

跑步讓你⋯⋯堅持

每日跑步對我來說好比生命線，不能說忙就拋開不管，或者停下不跑了。忙就中斷跑步的話，我一輩子都無法跑步。堅持跑步的理由不過一絲半點，中斷跑步的理由卻足夠裝滿一輛大型載重卡車。我們只能將那“一絲半點的理由”一個個慎之又慎地不斷打磨。見縫插針，得空兒就孜孜不倦地打磨它們。 《關於跑步，我想說的其實是……》村上春樹

不運動啊、放棄喜歡的事啊、不努力啊的理由有千百樣，堅持的理由只有一個就好了，只是你要把它細心打磨。

（Haruki Murakami＠Facebook）

跑步讓你⋯⋯打敗過去的自己

跑步對我來說，不獨是有益的體育鍛煉，還是有效的隱喻。我每日一面跑步，或者說一面積累參賽經驗，一面將目標的橫杆一點點地提高，通過超越這高度來提高自己。至少是立志提高自己，並為之日日付出努力。我超越了昨天的自己，哪怕只是那麼一丁點兒，就很重要。在長跑中，如果說有什麼必須戰勝的對手，那就是過去的自己。 《關於跑步，我想說的其實是……》村上春樹

「老土」得很，卻是那樣平實，才是每人都學得來的真理啊，林夕所說的要學「地上的真理」，也不一定要失戀吧，跑步也可以。

（《燒失樂園》劇照）

跑步讓你⋯⋯找到「小幸福」

也是二十世紀八十年代的事。在東京每天早晨健身跑時，常常與一位美麗的年輕女子交臂而過。一連幾年如此，自然而然地就熟識了，相遇時便互相微笑致意，然而因為靦腆，始終不曾交談過，連對方的名字也一無所知。不過每天早上和她相遇，卻是當時的我小小的喜悅之一。要是連這麼一點小小的喜悅都沒有，要每天堅持跑下來，可不容易。 《關於跑步，我想說的其實是……》村上春樹

從前中學，每天放學坐車回家時，都正正是夕陽西下的時候，看那陽光曬在海上，閃閃爍爍，那是其中一樣我最享受的事。環看車廂，怎麼其他人都睡着了呢？長大後，才發現我也是那樣的一群。跑步，或許也可令我們重拾那「百無聊賴」的志趣？

（《燒失樂園》劇照）

跑步讓你⋯⋯不糊塗地走完一生

世上時時有人嘲笑每日堅持跑步的人：「難道就那麼盼望長命百歲?」我卻以為，因為希冀長命百歲而跑步的人，大概不太多。懷著「不能長命百歲不打緊，至少想在有生之年過得完美」這種心情跑步的人，只怕多得是。同樣是十年，與其稀里糊塗地活過，目的明確、生氣勃勃地活當然令人更為滿意。跑步無疑大有魅力：在個人的局限性中，可以讓自己有效地燃燒——哪怕是一丁點兒，這便是跑步一事的本質，也是活著（在我來說還有寫作）一事的隱喻。 《關於跑步，我想說的其實是……》村上春樹

筆者實在想不到，一件比跑步更「踏實」的事了。

Sources：《關於跑步，我想說的其實是⋯⋯》

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）