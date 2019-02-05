【新年小遊戲】親戚又問：幾時結婚？3個app助你輕鬆應付新年難題

每逢過年，親戚每每拜訪家門，都像一項挑戰，既要記住對方稱謂，緊隨恭賀說話後，又要接受一番深入的問答，例如何時拍拖，以及工作的問題，殺你一個措手不及。有見及此，不如先做足準備，以下的3個手機遊戲，相信會是你的好助手，讓你在拜年期間，不會出現尷尬情況。

親戚每每拜訪家門，都像挑戰般，既要記住對方稱謂，又要接受一番深入的問答。(《過年好》劇照)

拜年總有坐在沙發上發呆的時候，只能無聊地滑動手機，不停地看討論區的更新。與其呆坐，不如事前下載一些手機遊戲，好讓無聊時都能解悶，以下的新年手機遊戲，更是非常實用，就像拜年的預演，讓你能好好應付當天所遇問題。

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如何解答親屬問題，而不失禮貌呢？(遊戲截圖) 新年問候大作戰：如何得體回答長輩難題？ 每到新年，親朋戚友都會準備問題清單，誓要把你的私隱掏空，雜誌《遠見》曾整理年輕人5大怕被問及的事情，包括甚麼時候結婚、有沒有男女朋友、甚麼時候生小孩、薪金多少，以及做甚麼工作，而這個遊戲便是針對這些難題，給你一個發洩的小空間。 這遊戲玩法非常簡單，只是移動上下，以及選擇答案，而親戚們將會輪流發問問題，而且速度會愈來愈快，只要你趕得及配合顏色作答，便能繼續遊戲。遊戲另一特別之處，在於如何得體地應對長輩的問題，如被問及戀情時，可答道「隨緣最重要」，既能保持禮貌，對方亦滿意答案，是個值得參考的雙贏回答。

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以後不用只稱呼對方為「親戚」。(遊戲截圖) 親戚TEMPO：透過遊戲，學習親戚稱謂 拜年的時候，都會遇上較疏遠的親戚，如外公的妹妹的外孫，到底如何稱呼，實讓人一時摸不著頭腦，這遊戲便透過測試，助你熟讀每位親戚的稱謂，好讓你不會叫錯對方，造成尷尬的局面。 遊戲設有多個模式，不僅有自習和挑戰模式，也有多人模式，能與伴侶或兄弟姊妹互鬥，實行寓學習於娛樂，助你更易熟讀每個親戚的關係，而且每題均有倒數計時，以訓練腦筋變得靈活，在短時間都能回答問題。

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遊戲設有不同的材料，給你自行粉飾食物。(遊戲截圖) Chinese Food Recipes：學習烹煮新年食物 過年少不了新年食物，看著母親辛勞地炒菜，讓你不禁希望自己能幫上忙，但自問不常下廚，不清楚烹煮過程，若然插手，只會反幫倒忙。因此，透過玩這遊戲，便能助她一臂之力，因遊戲的玩法，就如《Cooking Mama》般，選擇烹調的菜式後，由篩麵粉至裝飾食物的過程，遊戲都會逐步教授，完成後更會顯示圖片，簡略地介紹整個製作過程，讓你從中學習如何煮新年食物。遊戲唯一可惜的是，現暫只得5款菜式，不過相信已足夠讓你成為媽媽的「二廚」。

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