【Jennifer Lawrence訂婚了】好友：從未見過她愛得如此自在快樂

早前Jennifer Lawrence被眼利的傳媒發現她手上戴上超巨型鑽戒，訂婚傳聞旋即不脛而走。在傳聞愈吹愈烈時，她站出來公佈：「我是真的訂婚了！」昨日，她與開設畫廊的未婚夫Cooke Maroney（13/5）於紐約舉行訂婚派對。

（圖片來源：IG@lwellsbridal）

派對非常低調，只邀請了雙方親友到場，但參與者都說場內氣氛非常甜蜜溫馨，深信他們婚後可以過上甜蜜幸福的生活。

儘管這些年來她在愛情路上經歷不少波折，但她依然勇敢去愛，終於讓她遇上合適又溫柔的對象，可喜可賀。

「他是個好人，聰明又風趣，他讓她的生活變得充實有趣，而且對他非常好，和前男友們不一樣。」

（圖片來源：gettyimage）

尤記得當年Jennifer Lawrence與Nicholas Hoult拍拖時的情景。當年二人在X-Men: First Class的試鏡中認識，很快就在一起。二人常以荷里活金童玉女形象示人，每次都異常甜蜜，據悉縱使二人因為工作聚少離多，可是都會盡力維繫關係，例如Nicholas Hoult為了可以多見Jennifer Lawrence，於2014年時特意在倫敦買了一間屋子，好讓二人可以同居。另外，Jennifer Lawrence為了會努力為這段常常分隔兩地的戀情加添情趣。

亦是因此，引發出後來Jennifer Lawrence的裸照事件。不過這並沒有讓勇敢的她退縮，反而站出來指責駭客，並且呼籲大家別進行搜尋及分享行為。

（圖片來源：pinterst）

當時的我正身處於一段健康、相愛、穩定的四年情侶關係，我們正在遠距離戀愛。比起讓男友去看其他裸女照片，我覺得倒不如看我的！

就因為我是公眾人物，因為我是女明星，不代表我的身體就是大家的，不代表裸照外流就是我自找的。我的身體，就只能由我自己決定。當我發現這一切由駭客主宰而不是我主宰時，我覺得相當噁心。更不敢相信我活在這樣的世界。

（圖片來源：gettyimage）

一般女星會因裸照曝光而公開道歉，好像她們私底下拍這些照片便是個錯誤。但Jennifer Lawrence卻站出來說錯的並不是她，勇敢的行為讓人刮目相看，亦因此讓她獲得廣大支持。而這件事也沒有讓她和Nicholas Hoult而關係決裂，雖然當時二人經過多次離離合合之後已經真正分手，可是Nicholas Hoult也有支持她，並且說她永遠都像是他的家人。

對於Jennifer Lawrence而言，分了手的前度亦可以做朋友，只不過是無法再在一起而已。有次記者問她：「Nicholas是個好人嗎？」她說：「我的所有男朋友都很棒，Nicolas也是一個很好的男朋友。」正正因為這種尊重別人的性格，讓她成為好情人及好女友。

（圖片來源：gettyimage）

後來她因為拍攝電影《Mother！》而遇上導演Darren Aronofsky。雖然Darren Aronofsky比她大上足足21歲，可是Jennifer Lawrence無懼年齡差異，勇敢求愛。

我記得我對自己說過『he’s hot』，初次見面我要抱著小狗來紓解我的緊張，我們一起9個月或更多吧，到現在我仍很愛他。

（圖片來源：pinterst）

當時她與Darren Aronofsky愛得大方，常常恩愛地出現在公眾場合，完全沒有要隱藏的意思。漸漸這段忘年戀亦得到大眾的祝福，希望她可以得到幸福。可惜，二人的生活步履並不一致。有消息指Darren Aronofsky無論何時，話題都只聚焦在工作及電影上，但Jennifer Lawrence卻希望work-life balance，放工之後就不再講有關工作的事。Jennifer Lawrence開始漸漸對Darren Aronofsky生厭，最後更分開了。

（圖片來源：gettyimage）

分手後，Jennifer Lawrence常常公開表示好想戀愛，亦常常自嘲自己很dry。可是這些都是幽默的她的自嘲而已。她曾說：「不必為姻緣而煩惱吧，他要來的，遲早都會來的」，「我現在單身，我要聲明我已經很久沒有性生活了，我也很想要談戀愛，但你也知道，很難呀！」

因一直活在五光十色的娛樂圈，她只想找到一個可以靜靜地陪在她身旁，一起吃零食與看電視的人，不需要多做甚麼誇張轟烈的事。

（圖片來源：gettyimage）

如此坦誠的她在去年遇上未婚夫。

傳出戀情後，大家當然馬上人肉起底，查看誰能有幸與人見人愛的Jennifer Lawrence結婚。大家之所以如此好奇，多少離不開八卦。不過除此之外，也有不少人是因為很喜歡她，所以想確保對方是位好丈夫吧。

她的未婚夫是紐約Gladsstone藝廊總監Cooke Maroney。他比Jennifer Lawrence大6歲，於去年春天開始交往。

據悉二人都對非常珍惜這段關係！Cooke Maroney的朋友透露：「每當他提起Jennifer，就會變得非常害羞，可以看得出他被她深深吸引。」而Jennifer的好友亦對記者透露：「從未見過她愛得如此自在和快樂。」

（圖片來源：IG@yeswedding）

+ 4 + 3 + 2

可以找到一個讓自己快樂自在的伴侶殊不容易。在各個領域都非常勇敢且努力的她在愛情路上同樣勇敢，沒有因為分手或挫折而不再愛，終於讓她找到如意郎君，真替她高興！希望她將來都能一直快樂幸福呢！

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