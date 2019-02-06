【My Choice】全世界女生都會喜歡的禮物：刻有自己名字的Tiffany

「如何買一份好的禮物」相信是人世界最難的學問之一，更莫講是如何買一份好的情人節禮物，絕對是難上加難。 如果今年你想特別一點，不再只送朱古力及鮮花，筆者有個好推介，保證近乎全世界女生都會喜歡！

只要你稍為對首飾品牌有研究，就會知道幾乎每個女生都喜歡精緻優雅的Tiffany & Co.。而向來貼心的Tiffany & Co.，今個情人節特意為大家帶來鐫刻服務，讓大家可以在珠寶、腕錶、以及Tiffany blue的盒子上，寫上獨一無二的句子／文字！以為鐫刻服務好普通，當筆者與身邊所有女生分享Tiffany & Co.有此限時服務時，全部人（沒有誇張）全都發出感嘆的聲音，同時全都回覆：「好正」、「好羨慕」、「如果收到，一定好開心」、「啊～～～」

所以男生們，識做了吧？

這個鐫刻服務僅於即日至2月21日提供，而且不是每間專門店都有提供服務。筆者特別推介大家去位於中環置地廣場的專門店，因為Tiffany & Co.特意在此設置了情人節期間限定概念店，店內不單佈置得精巧，而且是唯一一間設有名信片區，以及可以打卡的鐫刻區的專門店，讓你不單可以親身寫封情信給另一半之外，亦可以親眼目睹、甚至如筆者般攝錄下整個鐫刻過程，繼而在送禮物的一刻向另一半展示，留為記念。

鐫刻服務的整個過程相當新奇有趣，而且充滿心思，流程如下：

1) 挑選珠寶：請先在云云首飾中，挑選心儀的珠寶款式。不單首飾可供鐫刻，購買皮革產品亦可享有個人化訂製服務 選擇場內既有圖案或親自設計圖案。 2) 其後，大家可以去鐫刻機位置，利用電腦內附設的既有圖案或字句寫下心儀字詞，大膽的朋友亦可親自操作儀器繪畫圖案或撰寫字句。 3) 鐫刻珠寶：設計好圖案／字句後，即可利用鐫刻機把圖案／字句刻上首飾上。

大家更可在Tiffany blue盒子上壓印專屬的符號及字句，非常適合打算求婚的朋友！除此之外，大家亦可以選擇在Tiffany blue盒子上，繫上情人節限定粉紅色絲帶，為另一半帶來不一樣的驚喜。不過要注意，只有置地廣場、時代廣場、1881 Heritage專門店有提供粉紅色絲帶，一心想要粉紅色絲帶的朋友別去錯專門店。

Tiffany & Co.特意於中環置地廣場設置的情人節期間限定概念店相當好看，非常適合打卡：

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