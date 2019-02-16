【Selina】火吻後復建需十年　現在是釋放脆弱：別隱瞞自己黑暗面

受了傷，不少人都故作堅強，強忍淚水告訴自己「我無事」，卻不知道原來自己在無形中，隱藏著較脆弱的一面。任家萱（Selina）早年因拍攝爆破場面，意外造成四成皮膚被灼傷，身心均留下陰霾，不過她都樂觀面對現實，近日接受網紅《理科太太》訪問時，坦言這些年來，以為原有的浪漫和公主個性，會隨意外消逝，然而她去年發現，那個「小女孩」其實仍在，「所以我正在重新認識那個自己。」

Selina日前接受訪問，大談自己浪漫和公主的一面。(@selinanahaha)

曾受萬千寵愛，是眾人心中的甜美公主，喜愛撒嬌，有著溫柔的賢妻個性，Selina日前接受《理科太太》的訪問，便大談自己這一面。當理科太太問到，有些長輩認為女生要穿裙子，腿要合起來坐時，Selina表示這都是自己喜歡做的事，「好像是（原來個性），但我覺得自己已分不清，也許是環境，或是媽媽給的影響，剛好我就是喜歡這樣，我從小的照片，都穿各種褲襪和洋裝，頭上繫上飾物，自己都有點樂在其中。」

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從小喜愛浪漫，Selina憶述三、四年級時，曾收到一束親製紙花，「我嚇得半死，覺得好像做錯事，但我也不知道為什麼這樣想。」也許初嚐愛情的滋味，總帶有緊張的氛圍，讓人感到腦袋頓時空白。

因一起意外，Selina的人生遭改寫，皮膚被嚴重燒傷，遺下一道道不能消褪的疤痕。有別過去公主形象，她變得更堅強，亦不再留一把長髮，以主動樂觀的心態，面對各方評論。她憶述當時情況，「我那時是29歲，身心完全發育成熟，個性大概都已是一個樣子時，才發生這件人生重大變故，都覺得幾乎難以招架。」同時她亦慶幸自己的成熟，「我不知若自己更早受傷，這世界會如何再加諸傷害我。」

Selina受傷後兩年便復出，一直以更樂觀、堅強的支撐自己：

+ 14 + 13 + 12

拿出理性的自己

經歷傷害，不願沉淪過去回憶，只得繼續前行，Selina坦言應對當時的悲傷，便是拿出自己理性一面，「那時我有點逼迫自己，要自己樂觀地活下去，會理性地看清一切，知道這不是夢。」她認為時間一直流逝，現時跟愈久以前的自己，理應變得不一樣，「理性的我會這樣告訴自己，你必須要接受，而樂觀的自己也會覺得，沒關係，你現在還是很好，你還活著。」

生活有些小確幸，平常或感受不到，但若出現比較和差距，事情頓時會被放大，也會看得更清，Selina承認「有時候要有比較才能讓一個人活」，「不要跟比你好的人比較，你跟比你差的人比，你便會感到自己很幸福。」她亦謂，縱然殘忍，「但你須建立在這之上，才能變得樂觀，並帶著理性的自己一起前進。」

「其實那個公主和浪漫的我，早就迫不及待了。」(@selinanahaha) 是時候做回公主和浪漫的自己 每件事也有累的時候，初期堅挺著，可稱為毅力，但長期忽視，疲憊感便會一直累積，甚至崩潰。Selina續指，「我距離受傷已經8年，期間完全犧牲其中一個我，那便是浪漫的我」，她認為那時的她，決不能存在浪漫個性，甚至要蒙騙自己，堅信那個自己真的不在。 理科太太曾提到，事情都有階段性，Selina靠堅強和樂觀支撐多年，心情漸轉平復，認為現在是時候釋放自己較脆弱的個性，「有傷友曾分享，復建過程要數十年時間，我當時花約兩年便復出，還以為自己也太資優，就能這麼快便復出，直至去年我才明瞭他的話」，雖然近兩年沒發生大事，亦沒重要事情讓她改變，但她開始感到不對勁，「我現時正在尋找原因，那便是我的小公主和浪漫個性，我覺得她是存在，不可能消失，現在時間到了便出來。」理科太太形容現時的她，便是想找回當年收到花束的小女孩，她亦認為如此，更補充已將談戀愛設為人生目標，「其實那個公主和浪漫的我，早就迫不及待了。」

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「我本來很害怕自己面對脆弱的自己，因我得做給很多人看，很多人以我為目標，所以我怕讓他們失望。」(VCG)

面對心裡那道傷痕

有些人不願提到自己的黑暗面，怕自己的沮喪，會換來他人的失望，尤是活於鎂光燈下的Selina，「我本來很害怕自己面對脆弱的自己，因我得做給很多人看，很多人以我為目標，所以我怕讓他們失望。」不過，她現時則有全新看法，認為若不說出全部的自己，會讓自己更不好受或不平衡，「甚至讓心裡那個小女孩失望，所以我覺得還倒不如現在面對，我也許會弄慌大家，他們可能覺得我白費多年的努力，但我有信心證明給他們看，這只是個過渡期，之後的我會變得更好。」

她亦認為，不應隱瞞自己的黑暗面，讓受傷的人認為，心裡那道傷痕，也會很快褪去，「那可能會變成另一道壓力，人生都必須要這樣好下去」，「若你有事情沒處理好，並在心裡留根，有天它便會再出現，但你不要害怕，因為我就是出現了，但是我會面對它，也許有天再次提及，那我會侃侃而談，『喔我那時真的這樣，但我現在都走過了。』」

比起堅強的Selina，相信我們都在等待看到一個完全的她，以及那個充滿甜美和自信的公主笑容。

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