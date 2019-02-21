【奧斯卡2019】劍橋畢業　Rachel Weisz不甘只做占士邦背後的女人

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作為一個荷里活明星，Rachel Weisz算是非常低調的一線女星。她不常出席公開活動，大家對她的印象或許仍停留在多年前的《盜墓迷城》，以及由王家衛執導的《藍莓之夜》。

相隔多年，她終於再次於《單身動物園》出現。銀幕上的她依舊美艷動人，更比以前多了幾分知性魅力。原來她私底下都是個非常獨立且獨斷獨行的女子。

父母為了逃離納粹而移居英國

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有所不知，原來她的外祖父Alexander Teich擁有是猶太血統，外祖母Anna Bassi則擁有意大利血統及奧地利血統，亦是因此，她擁有與別不同的五官與氣質。

不過，Rachel Weisz本人卻出生於英國。皆因她的父母當年為了逃離納粹的迫害因此逃到英國，而Rachel Weisz亦是二人逃到英國之後才出生的。然而就算在英國土生土長，她本人的身份認同卻是個不折不扣的猶太人。

畢業於劍橋大學的美女高材生

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樣子標緻、氣質知性的她不是空有美貌的花瓶，實際上原來也是位高材生！

她於劍橋大學三一學院就讀，主修英文。除了專心學業之外，她更醉心話劇演出，甚至創立名為《Cambridge Talking Tongues》的戲劇團。當年他們更曾以即興表演作品《Slight Possession》贏得衛報學生戲劇獎！大學期間所累積的演出經驗，不單為她未來的演藝事業建立很好的基礎，同時亦讓她了解畢業後的人生路向。

27次提名，16次得獎

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1995年上映《盜墓迷城》是她的處女作。因其深邃的輪廓以及獨特的古典氣質，旋即成為電影圈及媒體寵兒。不過她就只是默默地努力工作，從不與八卦靠邊，坊間亦甚少有關她的小道消息。

而她的努力亦換來了同等的成果。由95年至今，她總共得到27次提名，其中16次得獎。當中，她憑著2005年主演的《無國界追兇》榮獲2006年奧斯卡最佳女配角獎，以及2006年金球獎最佳女配角獎等獎項。

老公是「占士邦」

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事業有成之餘，她在愛情路上亦是羨煞旁人。

她於2010年12月開始，與演出占士邦的演員Daniel Craig約會，並於2011年6月22日結婚。雖然他倆是一線紅星，但依然貫徹低調作風。據悉二人的婚禮僅有四名嘉賓出席，當中包括Rachel Weisz的兒子以及Daniel Craig的女兒。

公開反對占女郎

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雖然Daniel曾不禁向傳媒表示他與Rachel Weisz結婚後再次感受到遺失多年的幸福感，並且認為找到Rachel Weisz就像是生命的一切。然而她卻不愛只被認為是「Daniel Craig的太太」，更認為每個女性都有自己的故事，大家應多留意女性的聲音。

不少傳媒愛以「溫婉」、「小鳥依人」、「背後的女人」等形容詞來形容她，某些外媒甚至稱呼她為「Mrs James Bond」。然而，她卻非常討厭這個稱謂，更不鼓勵女生出演占女郎一角：「為何女生不嘗試與男生一樣訴說自己的故事？每個女生都有她獨特的故事，而且都很有魅力！」

Rachel Weisz就是如此一個不甘只做占士邦背後的女子。

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