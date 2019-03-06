【空姐secrets】維珍航空空姐可素顏上班！香港空姐最煩的是⋯⋯

猶記得從前當空姐，在上訓練班的時候，大半班野孩子般的社會新鮮人，聽到最震撼一句是導師說：「我們是優質的航空公司，服務也是優質的，你是其中之一，從頭到腳。」 那時就嗤之以鼻，心中暗罵：「我們是人不是貨物。」因此，當維珍航空（Virgin Atlantic）於早前宣布不再規定員工妝容的時候，筆者覺得那是也是遲來的進步。

（Virginatlantic@instagram）

維珍航空鼓勵員工表現自己，不再規管妝容

維珍航空早前宣布，旗下空姐不一定要化妝，也可以穿褲上班。維珍航空於1984年成立，本來跟大多航空公司一樣，對空中服務員的外表都有一定的規管，紅裙子是標誌。根據紐約時報的報導，維珍航空的行政副主席Mark Anderson表示：「我們希望我們的制服能展現維珍航空風格的同時，能反映我們都也是獨立個體。」

他補充，一直有聆聽員工的意見，因此作出是次的改動，希望員工上班能更舒適，同時亦讓他們能以不同的方式表達自己。

＊不過，其實維珍航空並非第一航空公司准許空姐穿褲子上班，以下盤點航空公司的制服：

香港空姐呻苦：不可有半絲「BB毛」，脫髮嚴重！

那香港的空姐們又如何？早於2015年，國泰航空制服便被英國媒體選為8大最不舒適的制服之一，只因空姐時時投訴制服有欠方便，或令性騷擾個案上升。而於去年，港龍工會亦曾爭取空姐能穿褲子上班，可至今都未有改變。

空中服務員上班，對外表的要求極為嚴格，於每次當值前，經理也會檢查。我們都喜歡打扮整齊，妝容亮麗的空姐、空少，但在「美麗背後」，他們到底付出了甚麼？

我們最痛恨的，是「BB毛」。稍一兩條蹦了出來，在髮根或頭頂，也會立即用髮泥撫平。久而久之，用得太多，脫髮也愈多了！ 前空姐Cherry

乘客或許未有留意，但指甲也是「制服」的一部份。即使是剪短了指甲，也要塗透明的甲油，久而久之，指甲也會變得非常脆弱。 前空姐Ann

（《開心直航》劇照）

雖然沒有說一定不能戴眼鏡上班，但每每戴眼鏡，也不時遭到同事「歧視」。一次，我眼睛感染，不能戴隱形眼鏡，高級經理卻取笑，問我覺得這樣好看嗎？ 空姐Janet

那時初入職，在一次長途機快飛到尾聲時，「阿姐」卻問我拿我的口紅，厚厚的幫我塗了一層，說那樣才合標準... 空姐Kelly

曾做過兩家航空公司，都覺得覺制服不方便工作。一套是連身裙，只要一舉手關上行李櫃裙子便會跟着縮短了；另一套領口太低，一彎身也總會「走光」。 空姐Jess

其實，每份工作也總有其辛酸，只是說到空姐，不是太多幻想，就是喜歡以「大不了可以不做啊」這麼一句來撫平所有不平事。制服如何做到既不減專業感覺，又不阻礙員工工作，且能尊重員工，確是一大學問。

Sources：The New York Times