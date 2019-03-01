【月事革命】奧斯卡最佳紀錄短片　講愛妻號「M巾俠」故事極催淚

《月事革命（Period. End of Sentence.）》獲得2019奧斯卡「最佳紀錄短片獎」，導演笑言：「沒想過會因為月事而獲獎。」也有網友提醒，觀眾別忘了這「月事革命」背後還有個男生－「M巾俠」。

《月事革命》－－短短26分鐘，記錄了一場血腥「革命」

第91屆奧斯卡頒獎典禮圓滿結束，筆者慚愧，尚未把得獎及提名作品看完。但若要排行先後次序，獲「最佳紀錄短片獎」的《月事革命（Period. End of Sentence.）》一定在頭五位。

《月事革命》甫一開始，訪問印度一村落中的少女有關衛生巾的事，她們吃吃地笑，回答：「不知道。」不止少女，村中其他婦女，也從未使用過衛生巾，月事來臨，便隨手抽一塊破布，墊在胯下，甚至躲在家中，不上課也不工作。不論男女，甚至覺得月事來臨，是因為生病。紀錄片就是記下了月事由村中的「禁忌」，最後成為女生們的工作機會，再成女生自由的夢想。

觀看前，筆者早已為「沉悶」作準備，但最後卻是十分驚喜。影片在Netflix上可觀看（Netflix 譯《月經解放》），只26分鐘，記錄印度女生的「M巾革命」。村莊作背景，最簡單的「M巾」機器，不知是否音樂作怪，竟也有「Bollywood」電影的節奏，輕鬆「咽」下這種彷彿事不關己的題材。以紀錄片來說，《月事革命》絕對十分「抵看」，數個訪問穿插在「M巾」的製作過程中，也足以讓觀眾明白，原來「月事」也真可觸發一場女性革命。

「M巾俠」的出現：只因不忍妻子用髒布條

《月事革命》奪獎，當然令人鼓舞，因為成功以月事這回事，引起大家關注。可是，影片得獎，也有不少人批評，當中說到：「連廁所都沒有，還談月事？」，也有報章報導村莊的女生們還在受苦，電影沒有改變甚麼。筆者不禁發獃，何時解決問題成了電影要做的事了？把鏡頭放在適當的位置，放大該放大的地方，才是電影的責任吧，而《月事革命》無疑是成功的。

《月事革命（Period. End of Sentence.）》中的衛生巾製作機便是由Arunachalam Muruganantham發明。（TED）

只是，其中一些評語，筆者卻覺十分可取，就是在紀錄片中的「M巾製作器」，原來大有來頭，設計者更是一名男人。這位人稱「M巾俠」的Arunachalam Muruganantham，原是位「暖男」，不忍妻子用髒布條，一天問妻子：「為何不買衛生巾呢？」妻子卻答：「每個月都用衛生巾，便不能買羊奶了。」於是他便嘗試親自製作衛生巾，由於女性們都忌諱月經這回事，他更親身試驗，身上掛一包動物血，每走一步便擠一下，看看會不會滲漏。他後來在「TED」的講座中提及，說：「我永遠不會忘掉那五天。這令我對所有女生致敬、鞠躬。」

Arunachalam的故事被拍成電影《Padman》（台譯《護墊俠》）。（《Padman》劇照）

真人真事拍成電影：「受了太多教育的各位，又做過甚麼？」



這位「愛妻號」最終花兩年時間，發現坊間出售的M巾會用上松木漿纖維等物料，繼而研發操作簡單的「M巾」製作機器，推銷給印度農村婦女。他拼命地減低成本，卻不申請專利，就是要讓農村的婦女受惠，更笑言：「這樣血腥的錢我不要賺。」他憶述，製作時候，印度的衛生巾使用率不到1％，而他的目標卻是100%。最最深刻的一句話，是他說：「這世界分為三種人：沒有受教育的；受過一點點教育的；受太多教育的。我就是受過一點點教育的，做了這埋事，受了太多教育的各位，又做過甚麼？」

Arunachalam的故事也曾被拍成電影《Padman》（台譯《護墊俠》），於去年上映。若大家有興趣，大可把是《月事革命》當成是一個引子，再看這位可能是第一位使用「M巾」的印度男子的故事。