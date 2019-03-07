煲劇絕非白白浪費時間　研究為宅女平反：改善情緒處事態度提升EQ

「煲劇」就如毒癮一樣，一旦開始了就任何事也阻擋不住，直至劇終的一刻才會離開螢幕與坐位，看似有害無益的行為原來能改善情商，而不是別人眼中認為的一件頹廢事情？

各種的「煲劇」情景，又有哪個最像你？

捱過一星期難過的工作周，都總會希望藉周未找些有趣的活動，以沉澱一下疲勞的心、平時於上班日枯燥乏味的生活，但奈何當到了周未當天總提不起勁實行那些期待而久的事情，起床後才驟覺已到中午時份，就連一周前提過「要在周未悠閒地享受一頓早餐」的行為也做不了，結果就渾渾噩噩的過完了一天、一個周未假期。

不是只有筆者才是這樣，偶爾跟朋友交談下也發現到白白浪費了整個假期的大有人在呢。

（《螢之光：羅馬嫁期》劇照）

「煲劇」只是白白浪費時間？

放假的日子假若真的提不起勁到外閒逛的話，除了在床上左躺右躺外，大部份人都會打開電腦或iPad，看看有沒有新劇可追看從而打發時間，結果就這樣坐在螢幕前一整天，甚至連其後的睡眠時間也犧牲了。有人會說「煲劇」是浪費時間，就如不斷付出卻沒有知識輸入一樣，比起那些肥皂劇更應該觀看記錄片吸收更多知識。

（GettyImages）

研究指出可訓練腦部才智？

但奧克拉荷馬大學研究人員卻為「煲劇」此行為進行研究，將受測者分成兩組，一組觀看得獎電視劇，而另一組則觀看知識性紀錄片，其後讓他們各接受有關情商測試，要求受測者觀察36張人物表情的圖片，判斷出相中人物的心理狀態。

結果意外發現，與觀看紀錄片的人相比，觀看電視劇的一組人士在情商測試中表現得較好，能夠從相中表情判斷得到其心理狀態，同時亦有較高的同理心與同情心。

（《男朋友》劇照）

美國科學家認為得出這樣的結果也並非沒有道理，因為電視劇大多是虛擬故事，永遠未播出結局也不知道接下來的發展，讓人產生幻想空間，不斷為劇情作出推測，從而令腦部運作思考，久而久之越來越聰明。相反紀錄片雖然在某程度上能夠接收知識，但就未能鍛鍊腦筋了。

當然觀看紀錄片所獲得的知識，難以在研究中反映出來，但卻證明了「煲劇」不只是一項消耗時間卻全無得益的活動。不過，「煲劇」的同時，也別要看得廢寢忘餐，這樣便得不償失了。

（資料來源：HuffPost）