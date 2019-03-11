【真正朋友是...】不會說漂亮話　「互Mean」仍會陪你渡過失意

有些女生與朋友總是愛用「閨蜜」相稱，衣服要穿一樣款式，妝容要畫到一模一樣，不時自拍放上社交平台，以鋪天蓋地的合照力證兩人堅固的友情。

有人覺得這樣才是真心朋友，有人卻覺得真心朋友是那個從來不會讚自己，只會「mean」自己的她，社交平台沒有太多她的蹤影，但她總會在自己哭得死去活來的時候出現；你們不會故意在別人面前表現得很熟稔，甚至別人問到你們時仍要説「我同佢都唔係好熟」，但你們知道彼此是最了解對方的人；在她面前，你不用打扮得漂漂亮亮，只需要舒舒服服地做自己。

有些女生與朋友會以閨蜜相稱。（《閨蜜》劇照）

台灣插畫家拔蘿蔔描繪了身邊朋友的模樣，看著她的插畫，就會不禁想起身邊也有一個只會「串」自己，沒有多少句好說話，但在你跌得最痛，被傷得最深時又會第一個出現的好友。她們總是「刀子嘴豆腐心」，平時會奚落你，對著你嫌三嫌四，但其實心底裏很關心你，有誰欺負妳，她也會第一個替你出頭。你與她的牽絆或許不比情人深，但你的真面目只能在她面前表露無遺，你會不顧儀態地大口吃大口喝，也會毫不顧忌地發出響亮的笑聲，在情人面前要保持形象，在她面前卻永遠最自在。她就像你心裏面的那條蟲，知道你喜歡和討厭的食物，看得出你心事重重時的樣子。

在乎你，不一定説出口。（IG@rx_radish）

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長大以後，你們或許不如往日般常常見面，因為你們會體諒對方忙碌的生活和工作，但每次見面都會說最真心的話，不見面時也會想起對方，把對方放在心上。你們的友情不需要用Instagram的合照來證明，你們對彼此的真心就是最有力的憑證。