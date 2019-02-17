【插畫】動物帶出世界荒謬　努力會徒勞無功　愛情要迎合別人？

不少人會形容現在的社會是「亂世」，因為存在太多荒謬事情，只是在越是生存久了，銳角漸漸被磨平，對荒誕漸漸感到麻木，甚至自己也成為了主流的一部份。不知從何時開始，我們被教導一定要融入「主流」，女生一定要白皙無暇、身材苗條才是美，男生不能哭因為一定要強，說話要圓滑不能過於坦率。所以，人生有大部份時間都不能做自己，生來要迎合父母期望，戀愛後要迎合別人，學校、職場上也要戴上面具。

台灣插畫家「紐約狗狗」的作品以可愛的動物作主角，以幽默手法讓人會心一笑，看似輕鬆的插畫卻意味深長，讓人笑過以後不禁反思：我們有否因為「習慣了」，將不合理變成合理？動物和人類一樣，各自長著不同的樣子，即使同樣是貓，也有不同形態。而同樣地，動物界也存在不同「刻板印象」，兔子就是活潑、貓就是高傲，小型動物看起來可愛，所以較受歡迎，外型不討喜的動物，就會被邊緣。動物的世界和人類的世界，看似沒有半點關係，其實本質一樣。

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（IG@kesanitw）

為什麼小眾 就要被邊緣化？

社會上總是有一套對「美」的標準，還會隨著時代轉變，唐朝時期肥就是美，現代就是愈瘦愈好，尤其是女生，總是被這套標準束縛。當你不努力變成主流中的「美貌」，就會被視為是「奇怪」，甚至會因此被貼上不同標籤，不化妝就是邋遢，肥等於放棄人生。有些天生的外貌特徵，也會被取笑為「長得很奇怪」，眼睛小、鼻子塌，或是天生的疾病如兔唇、白化病，只要是小眾，往往會被邊緣化。

（IG@kesanitw）

狗不能變蛇 別為討好別人而扭曲自己

而在愛情上，為了迎合和討好另一半而改變自己的情況，經常在不同朋友口中聽到。這幅插畫中，一條蛇愛上了狗，不惜將自己的身體扭曲成為與對方相似的形象，只為了接近心儀對象。在人類的世界中，我們為了討好心儀對象或另一半，也會將自己改頭換面，甚至不惜因此而受傷。即使覺得很累，也只能強忍，你生怕會失去對方。愛的本質是快樂，卻變成了被傷害，不如舒服做自己，靜待一個懂得欣賞自己的人出現。