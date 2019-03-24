歐陽娜娜17歲登NASA舞台　屢遭網民抨擊：既然選擇，就得接受

不少人都羡慕贏在起跑線，但其實若不努力，最終也是會落後他人。歐陽娜娜出生於演藝世家，自小與大提琴為伴，在15歲時便實現推出專輯的夢想，雖或因家庭背景，屢遭網民抨擊，但她清楚知道自己想要的方向，故從不後悔自己的決定，「既然選擇我想要的，就得接受。」

歐陽娜娜年僅18歲，便成功為事業創出知名度。(@nanaouyang)

歐陽娜娜年僅18歲，便成功為事業創出知名度。但能力愈大責任愈大，她同時受到不少輿論壓力，曾在學生時期飛到法國巴黎，觀看Chanel時裝表演，但卻因昂貴的名牌打扮，被斥價值觀有問題，其後她選擇休學，轉投演藝圈，不僅被指荒廢學業和只想當藝人，近日更被捲入身分認同的風波，觸動不少網民的怨氣。

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從其社交媒體可見，她對音樂一直充滿熱誠：

+ 6 + 5 + 4

換作是那個年紀的我，應該會崩潰疲累，想著往其他方向走，但歐陽娜娜卻從未選擇放棄，反令她的道路更清晰，曾在前年演出的第5部電影上映時，寄語自己「就算妳的努力沒辦法達到每個人的期望，但我依舊覺得這是妳17歲的禮物。」雖然道路一直難行，但成熟的她，仍喜愛這條路線，「謝謝小時候那個願意堅持的自己，也謝謝現在這個願意相信的自己。」她更在接受訪問時，笑言自己練成「強心臟」，而且還可以更大。

「大提琴這條路是我自己決定的」

得到父母的光環，加上姑媽是天后歐陽菲菲，歐陽娜娜自會被標記成「星二代」，做任何事都有特別優待，包括12歲時能進入台灣國家音樂廳，其後更考進知名的柯蒂斯音樂學院。不過，成功非絕對，她早年接受訪問時，認為自己的家庭背景，無疑為自己帶來支援，但選擇大提琴這條路是自己的決定，因此她的成功，與家庭應該不太有關，指「學習一門技藝沒有捷徑，大家都由一竅不通的起跑線開始，每種技巧都要經長年累月的練習，才能變得純熟，這些都是看個人的修為。」

歐陽娜娜的成功，背後的努力不可看輕。(@nanaouyang) 成功非僥倖：跟自己比較是最重要的 若說歐陽娜娜靠家庭，不如說她是憑實力取勝，曾言年少的自己，每天花6小時以上練琴，高峰期更有14小時，「一開始會痛，每天反覆破皮長繭和破皮長繭，現在有繭，可能也是很驕傲的東西吧？」她更指自己為了練琴，可以不顧儀態，「練琴和排練都是最邋遢，早上起來洗個臉便練習，很多人都說懷念我練琴的影片，那時候都是最真實的。」 努力不會背棄自己，她去年以17歲之齡，榮登NASA頒獎典禮舞台，演奏大提琴，揚威海外，但謙謙的她，不感比他人優越，在某個訪問中曾道，「人生道路很長，可能會跟很多人比較，或有些勝負心」，但她始終認為，跟自己比較，才是最重要的，而且起跑線沒贏輸之分，因每個人的目標不同，每件事亦不能用錢衝量，所以不需要與人比較，只要集中到自己的夢想上便可。

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不受年齡限制自己

有的人或認為，她休學為名利和虛榮，但筆者則認為，她的目標一直明確，只是在對的時機，作出對的選擇。她曾在訪問中，坦承自己的抉擇大膽，不在「對的年紀做對的事」，但認為更重要的，是要忠於自己想法，「跟隨自己的想法很重要，一定要做過才知道，如果真的不快樂，我一樣可以回到學生身分，畢竟學習不一定要在學校裡。」隨自己知名度增加，她去年決定重返校園，入讀美國伯克利音樂學院，正如她所言，機會是自己給予的，只要知悉自己想要怎樣的路，年齡從不是限制。

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