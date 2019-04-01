【張國榮逝世16年】最具哲理「讀白」說遺憾：唯一相遇，已經錯過

4月1日是「哥哥」張國榮忌日，16年前從文華酒店一躍而下，一代巨星用了他自己的方式退下台板。斯人已逝，經典作品卻歷久不衰，雖死猶生。

猶記得當年筆者不過小學生，當時媽媽看電視哭了，好像說了一句：「或許他嫌倦了五光十色，所以買通了所有人，製造這假新聞，好讓他退下來。」那時不明白，到後來欣賞他的電影與歌，隔了個時代成了他的「小粉絲」，才明白為何會這樣難以接受。特別是他的歌曲，少時聽一種任性妄撞，大了一點卻是一種灑脫。 人終究一去，緣來緣去，何不放浪一點，用自己最喜歡的模樣，瀟灑走一會？

以下精選歌曲，伴大家「瀟灑」走過這特別的星期一：

（《春光乍洩》劇照）

《春光乍洩》－難道要等一千零一世，才互相安慰？

情歌最多，情歌都耐聽，只因我們都濫情。泛濫的，才有趣，特別是在不明不白的時候，要斷不斷的時候，說不出來的感覺，曖昧與期待中，最令人著迷。哥哥的歌，很能把握這種任性與放蕩。雖然首首皆是「代表作」，但筆者偏好與黃耀明、林タ合作的《春光乍洩》。

你我在等天亮／或在沉默醞釀／難道要等一千零一世／才互相安慰？ 《春光乍洩》

很多人把電影《春光乍洩》與歌曲聯在一起，但其實兩者沒有關係，但說的卻很相似，也算是替電影中的何寶榮完滿一些。感情千百樣，「難耐春光浪費」的一種，或許只有哥哥才可唱得這樣「正確」。

（《阿飛正傳》劇照）

《這麼遠那麼近》－「我懷疑我哋人生裡面唯一相遇嘅機會，已經錯過咗」

歌曲由哥哥獨白開頭：「離開書店嘅時候，我留低咗把遮，希望拎咗佢返屋企嗰個係你啦。」

兒時第一本幾米的漫畫，便是《向左走向右走》。說一對男女在大城市，一個永遠向左走，一個永遠向右走，兜兜轉轉，在漫畫最後一頁，終於相遇。想不到這後來成了黃耀明創作《這麼遠那麼近》的靈感，若我們其實一直與那位他／她擦肩而過？

互傳著渴望／你熄燈我點煙／隔住個都市 ／自言自語地／共你在熱戀 《這麼遠那麼近》

筆者特別偏愛這獨白：

「由布魯塞爾坐火車去阿姆斯特丹，

望住喺窗外面飛過嘅幾十個小鎮，幾千里土地，幾千萬個人，

我懷疑我哋人生裡面唯一相遇嘅機會，已經錯過咗。」

（《阿飛正傳》劇照）

《沉默是金》－笑罵由人，灑脫地做人

筆者曾跟好友分享，說哥哥的《沉默是金》一直長駐歌單，好友們笑道：「你可以更老土嗎？」

由許冠傑填詞的《沉默是金》直白地唱出了人生智慧，若人的相遇都是緣，人的際遇又何嘗不是呢？