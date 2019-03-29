【Art Basel 2019】3分鐘不打卡「深度文」：在茶漬中看時間流逝

又來到一年一度的Art Basel（巴塞爾藝術展）了！一連三天，想沾點藝術氣息，Art Basel絕對是不錯的選擇！只是，不想似是「盲頭蒼蠅」般亂闖，也得做點功課，抱着藝術家們的「故事」看藝術品，才是完整的欣賞！

Art Basel每年於巴塞爾、香港及邁阿密三地舉行，旨在聯繫世界各地的收藏家、藝廊及藝術家，不少人更特地來香港「朝聖」！今年的Art Basel邀請242所畫廊，來自35國家，而展場則分五個展區，包括「藝廊薈萃」、「藝術探新」、「策展角落」、「藝聚空間」與「亞洲視野」。筆者私心推介以下作品：

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《上茶》－倒茶來作「水墨畫」，在茶漬中看時間流逝

欣賞藝術是很個人的事，筆者十分喜歡《上茶》背後的故事，醇厚之餘，浪漫得很。

把茶注入碗中，一碗一碗，溢出來的茶漬中，深深淺淺，在層層宣紙上，便是一幅水墨畫。來自天津的藝術家張羽希望透過「上茶」的行為，探索有無。倒在碗中的茶是「有」，溢出來的茶漬是「有」，蒸發掉了茶色的，也是「有」。水隨著天候、濕度產生不同狀態，因此茶漬也有深淺，他分享：「注入水或蒸發，都是自然的現象，代表人生的來、去狀態。」是一幅會隨時間而「改變」的作品！

《Art Basel》－藝術展眾生相，在Art Basel畫Art Basel

誰說藝術一定高高在上，似懂非懂呢？台灣藝術家黃海欣的《Art Basel2018》非常平易近人，以鉛筆作畫，畫下2018年Art Basel的眾生相，有人在作品前「打卡」，有人在作品前沉思，大有卞之琳《斷章》中「你站在橋上看風景， 看風景的人在樓上看你」的意味，是你看藝術家的作品，讓是藝術家在看你？

黃海欣作品靈感源自日常片段，尋常樣貌尋常事，在畫布上端詳卻足以讓人躇足停留，是毫無負擔的藝術品。筆者預覽當天，看到作品頗受歡迎，觀眾往往停留良久。只是，不知他們是在畫中找自己，還是在看平日忽略了的眾生相？

（Art Basel）

給寄居蟹一間玻璃屋－一個「活生生」的藝術品

給寄居蟹一所玻璃屋，緣由卻不一定有關環保。來自東京的藝術家豬股亞希（Aki Inomata）用3D打印技術，做出一間間玻璃屋，重點不在於玻璃屋造型，而是透明內在，因為要讓寄居蟹自願走進屋子，是一件「活生生」的藝術品。

賞心悅目是其次，豬股亞希靈感源自移民潮與國家主權的替換，就似是寄居蟹換了「家」，玻璃屋也是不同國家的造型，但內在不單不會變，更重要，是「活」的。

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