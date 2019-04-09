【自願醫保】勿貪平﹗扣稅優惠真有著數？一文看清蠱惑細節免中伏

自願醫保計劃（Voluntary Health Insurance Scheme 簡稱 VHIS）醞釀多年，終於在4月1號愚人節出台。我要強調我並非保險經紀，但經歷到多次保險索償，親身體會到保險的重要性，而計劃原意希望做到「人人皆保」，能喚起市民對醫療保障的重視，絕對是一件好事。

﹙《親愛的翻譯官》劇照﹚

上文提到女性買保險需要有多方因素考慮，包括婚姻狀態、子女數目、與丈夫關係穩定性等。不要以為自願醫保由政府牽頭就照單全收！它已成為各大小保險公司新戰場，產品樣式以及價錢各有千秋，可是魔鬼總在細節裏，不要人云亦云，先拆解自願醫保什麼葫蘆賣什麼藥，才能作出精明選擇。

新產品初推出市場，要吸引市場注視，當然要有賣點。其中包括80歲前可投保，並保證續保到100歲。保障範圍擴闊至「未知的」已有疾病，以及先天病及精神病。而其中最「吸睛」就是保費可享有扣稅優惠。

扣減受多項條件影響

扣多少？扣除額如何計算？根據財政預算案公布，每名受保人每年可用作扣稅的自願醫保保費扣除額為$8000。

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計算公式為保費 x 税率 = 扣除額

假設我每年繳交大約$5000保費，稅率為2%，可獲扣除金額只是$100。當然税率視乎你收入多寡而定。「賺得多、減得多。」若達到最高稅率17%可獲扣稅金額就是$850。

為鼓勵市民購買醫保惠及家人，但凡為受養人購買自願醫保也可獲得減稅。可是請先搞清楚收受養人身份定義。而收養人的年齡亦會影響扣除金額，年紀越大扣除金額越高。假若你有子女，由於他們較年輕，保費相對較便宜，所得出的扣減額亦會較低。

此外，部份保險公司相當「蠱惑」可能將部份不符合扣稅條件的產品捆綁一起銷售，根據食衛局的資料，只有官方認可產品才可扣稅。

扣除金額受到多個因素影響，埋單計數有可能只是扣得雞碎咁多，小心得不償失。

（《微微一笑很傾城》劇照）

靈活計劃較可取

雖然80歲前可投保自願醫保，保證續保到100歲。但並非代表你「一個仙都唔使出」。自願醫保有分兩個計劃，基本計劃及靈活計劃。 建議買靈活計劃(flexi plan )較可取。

概括而言，基本計劃每年的索償額上限為42萬港元，其中病房及膳食費每天750元，分小型、中型、大型及複雜手術獲賠上限50000元，麻醉費及手術室費按外科醫生費的35%等。話明基本又實在太基本了，萬一遇上頑疾，往往未必cover到大部分開支，實際「幫唔到幾多」，考慮到醫療費用及成本未來上升趨勢，建議選取top up成份的靈活計劃較貼地、實際。

（《來自星星的你》劇照）

不要貪平、精明格價

女人天生就命苦，男女性別不同，即使同一歲數亦可出現保費差異，女性較男性提早出現問題，因此保費或較同齡男性高。由於靈活計劃保障範圍各有不同，部分公司可以保妊娠問題、甚至精神病等。但羊毛始終出自羊身上，top up愈高保費愈貴。加上政府明言不會規管保費，自願醫保推出初期，保險公司為搶奪市場佔有率，掀起價格戰，以低價做招徠，女士們不應「貪平」，蜜月期後，明年可能有機會「加番凸」，應將過往保險公司的保費加幅取態一併列入參考。

核保不核保、你又知唔知道?

雖然自願醫保保「未知的」已有疾病，但對於已確診患有危疾的人士，仍有機會拒保或剔除某保障事項。對「已知的」疾病還是要核保的。所以，若然閣下早已買了醫保，要考慮這一點，不宜貿然轉保。即使轉保，都要考慮周詳，留意「低價吸客」的公司核保要求是否較嚴。

（資料來源︰Bowtie, ED, 保誠）

關於作者： 林小珍

前TVB財經新聞首席記者，有逾15年傳媒工作經驗，曾主持翡翠台《香港早晨》及《財經新聞》長壽節目。為更好照顧家庭及剛出世女兒，2016年10月決定離巢，現以Freelancer形式擔任《港股策略王》、《Viu TV》、《眾新聞》財經即市峰煙及時事節目主持，不時參與電視娛樂節目演出，擔任活動及座談會司儀。她同時是一位Blogger及專欄作家，在不同媒體分享女性親子理財以及金融新聞界趣聞軼事。

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