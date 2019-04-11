【GentleWomen】 不論是問鼎金像獎最佳女配角《無雙》中的何蔚藍，或《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》的瑪嘉烈，警匪追逐或愛情小品，周家怡都一頭利落短髮，爽直帥氣，角色都獨立不依人。 入行廿年有多，由傳統電視台，到網絡電視，再到電影，那女子英氣與她的成功撇不開。在劇本以外，她摟着初戀男友送的毛公仔「布仔」作訪問，說：「我也曾懷疑，觀眾愛我帥氣。我愈帥氣就愈多人喜愛？但這樣會黐線，冇得cut 機，不如做返自己。」接着問「布仔」：「你說對不對？」 攝影：黃寶塋

周家怡由藝員訓練班出身，時時在無線劇集飾演配角，直到2012年在為港視拍攝劇集《導火新聞線》，首次「擔正」做女主角，後來亦參與ViuTV的《瑪嘉烈與大衛系列－綠豆》，飾演出軌的女主角，短髮形象與深入民心，問鼎金像獎最佳女配角《無雙》中的何蔚藍，更「剷青」素顏。

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周家怡說：「愛情是最能治到我的事！拍拖時嬌嗲到不得了，未結婚便叫人老公！」：「愛情是最能治到我的事！拍拖時嬌嗲到不得了，未結婚便叫人老公！」（黃寶塋攝）

是次訪問開始前，記者歸納一堆觀眾對周家怡的「hashtag」，當中包括：

＃我J佢J到出血（女仔講的）＃帥氣 ＃形象多變＃演技好 ＃王老虎搶親＃做得幾好 不過上唔到位 ＃爽 ＃幹練 #導火新聞線 #男仔頭 # 專業 ＃綠豆入面係賤格 #好man #真性情

周家怡回應：「都幾中肯丫！確是鏡頭前的我！」那劇本以外的她，又是怎樣？

鏡頭前的帥氣，鏡頭後的嫵媚

在劇集與電影中的角色，總是果斷獨立，一副「惡形惡相」；在劇本以外的，她卻道：「愛情是最能治到我的事！拍拖時嬌嗲到不得了，未結婚便叫人老公！」

說罷便對「布仔」說：「你也笑我，對不對？」

初戀男友送的布甸狗公仔時時常伴身則，特別是旅行或出差，不但替它拍照留影，也會說心事。她笑言：「那時最討厭吵架要過夜，布仔便似是一道橋，我們跟它說些不敢開口跟對方說的事。後來分手，當然跟阿媽。」這「少女習慣」，也跟布仔一起留了下來。

她分享縱然個性率直，是大眾所認識的「男仔頭」，但旁人萬萬想不到，她竟是「廿四孝女友」。她笑言：「要是拍多數次拖，我便十項全能！」只因男友愛做甚麼，她都跟着做。男友愛打桌球，她便天天膩在球桌旁；為了男友學造壽包；得知男友跟朋友到外去旅遊，得知自己的工作臨時取消了，便即晚深夜到通宵營業的超級市場買材料煲湯，翌日一早手提兩大壺上機，速遞給男友驚喜。

那時愛得轟烈，現在回望，卻不覺快樂，只道：

全部愛情都令我失去自己，每次都令我死去活來。 周家怡

她她深知自己有帥氣硬朗一面，也有嫵媚嬌柔一面，當中沒有高低。（黃寶塋攝）

你愛的我，我愛的我

愛情中，最困難莫如他／她喜歡的自己，與真正的自己拉扯，因為我們都千瘡百孔，卻始終害怕別人發現。愛情如是，人生如是。

周家怡分享：「當我一拍拖，便最容易迷失。我會把男友放到第一位，接着便是家人、朋友，都不知把自己放哪了！」

她說自己會把所有專注力放到他身上，如整天守在電話旁邊，等待對方來電或短訊，她道：「那種快樂，不是真正的快樂。那時的愛情，也只是一種渴求。因為我沒有好好活在當下，也只是一味迎合對方。可是，對方或許就只是喜歡本來的你？」到現在單身數年，終於䆁懷，道：

到真正只剩自己的時候，我才學懂跟自己相處。我彷似聽到一把聲音跟自己說：「原來你從前唔錫我。」那一刻，才知道何謂真正的快樂。 周家怡

周家怡：「我們十分倚賴別人喜歡，觀眾、編劇、導演⋯⋯我曾想：是不是要再帥氣一點，便會更多人喜歡？但當我靜下來，我跟自己說：永遠想着別人喜不喜歡自己，便要永遠地演下去，永遠不能「cut機」，那會痴線！那不如做自己最喜歡的自己。」（黃寶塋攝）

她分享這道理，放在演戲上，放在人生上，也是一樣。她深知自己有帥氣硬朗一面，也有嫵媚嬌柔一面，當中沒有高低，觀眾卻偏愛她硬朗，也令她深思：

我們十分倚賴別人喜歡，觀眾、編劇、導演⋯⋯我曾想：是不是要再帥氣一點，便會更多人喜歡？但當我靜下來，我跟自己說：永遠想着別人喜不喜歡自己，便要永遠地演下去，永遠不能「cut機」，那會痴線！那不如做自己最喜歡的自己。 周家怡

或是更硬朗，或是更嬌柔，只要是忠於自己，不管頭髮長短。

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一切隨緣：活在這一分鐘中

而所謂領悟，都是從等待中而來。周家怡分享，上一次分手，已是五年以上；而是次在《無雙》中的演出，也是入行廿年以來首次問鼎金像獎。她道，伴侶與獎項，希望還希望，但還是要隨緣，強求不來。論愛情與事業，她道最重要放得開，她道：

從前我計劃，21歳要結婚生子，做戲又要下一套要演甚麼，現在都差不多40歳，根本沒有一件事是如我計劃進行的，那為甚麼還要執著於計劃呢？計劃只會令你不能活在當下。 周家怡

她說，在這些年的經歷過後，她信一切自有安排，縱然對未來期望，但亦非得常滿意現在的自己。她道：

做人只要記住現在這一分鐘。我最想做的事，就是我坐在這兒，便每一分每一秒都在這兒。若記着過去的不快樂，那是懲罰現在的自己。 周家怡

*更多周家怡演出：

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化妝、髮型：Herman Ng、Vincent Yeung 服裝：Coach、Kate Spade New York 首飾：Links of London 場地：見山書店、Forest by K - Florist

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