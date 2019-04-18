【Anne Hathaway】甜心變公敵　討好haters不如信自己：人生太短

荷里活女星Anne Hathaway受倫敦雜誌《Marfa Journal》邀請，參與「The Front Row Murders」企劃，扮演Marilyn Monroe、Audrey Hepburn等一眾經典時尚女性，一張張驚艷的作品竟再次惹來Haters批評。

Anne Hathaway扮演Marilyn Monroe，再被Haters批評造作。（IG_annehathawaypics）

Anne Hathaway曾被媒體封為美國甜心，全因她擁有一雙會說話的大眼睛、甜美的笑容與無懈可擊的身形。憑著迪士尼電影《The Princess Diaries》而走紅，Anne Hathaway搞笑又美麗的演繹出平凡少女變成公主的愛情故事。然而，她於2012年憑藉《Les Misérables》奪得奧斯卡最佳女配角，領獎時被批評做作、嬌情，所有的表情都不是真實的。Anne Hathaway成為那年公認最令人討厭的女星，在Twitter上甚至出現了一個討厭她的標籤「#hathahaters」。網民的反應非常激烈，Anne Hathaway一夜間從美國甜心變成全民公敵。

Anne Hathaway扮演Marilyn Monroe、Audrey Hepburn、Barbra Streisand與Sophia Loren等一眾經典時尚女性：

+ 5 + 4 + 3

「做作」背後全因入戲太深

「做自己」非常不舒服 無論怎樣做也覺得未夠好

Anne Hathaway為拍攝《Les Misérables》減重剪短髮（《Les Misérables》劇照）

網絡上批評聲音不絕，Anne Hathaway雖飽受挫折卻仍希望成為受大眾愛戴的甜美女生。於那段低潮中，她一方面希望能「做自己」，以真性情示人，一方面卻認為無論自己怎樣做都不夠好。掙扎的過程中，Anne Hathaway開始假裝懂得如何去吸引傳媒焦點，在鏡頭前裝作活潑開朗。漸漸掩飾自己的性格，無論人前人後都在「演戲」。Anne Hathaway於2016年誕下小孩後，刻意減少了工作，她選擇把生活重心放於兒子上，成為母親後學會不再在意他人眼光，她發現人生太短暫，要花時間演好他人心中的Anne Hathaway，還不如相信自己、選擇自己。

有人認為Haters討厭Anne Hathaway的原因是因為她過份完美，從《The Princess Diaries》的天真公主、《The Dark Knight Rises》的性感貓女、《The Devil Wears Prada》的追夢女生，她的不少作品都深受大家歡迎：

+ 7 + 6 + 5

對方如何看你 那是對方的課題 被討厭也沒什麼好在意

刻意討好他人卻換來批評，明明努力扮演成他人希望你成為的人，結果怎麼會是如此負面？不要如此屈就自己，做個真實的人，才可以遇見合適的人。強逼自己去改變來迎合那些抗拒你真實樣子的人，那他們又會喜歡上偽裝的你嗎？Anne Hathaway告訴我們，原來我們是無法一直裝樣子。我們不需要獲得全部人的喜歡，因為只有在真正喜歡自己的人前，才是真正的快樂。

《The Intern》劇照 《被討厭的勇氣》中記下了心理學家阿德勒的名言：「所有煩惱，都是人際關係的煩惱。縱使被說壞話、被討厭，也沒什麼好在意的，因為『對方如何看你』，那是對方的課題。」 再好的人也有缺點，誠實面對自己的不完美，成為一個內心強大的人。不要試圖改變Haters的心態，而是要改變自己。從前我們認為做所有事都需要別人陪伴，一起吃飯、一起購物、甚至連洗生間也要相約一起。慢慢發現其實獨處有獨處的好，一個人去看電影、一個人到咖啡室、一個人逛書店，有時候最大的安慰其實是來自自己，好好沉澱，感受一下不需依賴他人來獲得認同的感覺，整頓好心情再次面對世界。如此一來，人生也變得簡單一點。

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁